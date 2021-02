Myles Stephenson promet de ne jamais sortir avec une célébrité alors qu’il parle du mode de vie des rock stars

Myles Stephenson a juré de quitter des copines célèbres.

Le chanteur de Rak-Su et la star de I’m A Celebrity, 29 ans, dit qu’il veut éviter les romances avec des femmes qui sont déjà « dans les yeux du public », car il a dit que sa réputation passée de mauvais garçon peut les rendre jaloux.

Discutant avec Pete Wicks et CiCi Coleman sur la nouvelle émission de FUBAR Radio, The Dating Show, il a déclaré: « Je ne veux pas sortir avec quelqu’un qui est aux yeux du public.

«Je devrais leur faire confiance pour ne pas avoir à aimer, par exemple, quand vous allez au magasin et qu’il y a un caméraman devant chez vous et vous vous dites, pourquoi y a-t-il un caméraman dans votre maison? Pour moi, je ne l’ai jamais compris. Je ne l’ai jamais compris… Je ne suis pas à l’aise avec tout ça. «







(Image: Myles Stephenson / Instagram)



Myles a poursuivi: « Je ne suis pas la pute de personne. Comme si j’avais trois entreprises, deux dans la musique et une pour autre chose qui est du côté sur lequel je travaille.

«Comme si j’étais un homme adulte. J’ai 29 ans.

« Je n’ai pas besoin d’une photo pour que vous gagniez de l’argent. Je ne tire pas d’argent de cette photo, et cela a causé des problèmes dans les relations. »







(Image: Radio Fubar)







(Image: LightRocket via Getty Images)



Myles s’est séparée de la star de Love Island Gabby Allen en 2019 après qu’elle l’aurait surpris en train d’envoyer des SMS à d’autres filles.

Pete a demandé si sa réputation de bad boy dans le passé avait rendu jaloux ses partenaires, Myles répondant: « A cent pour cent … Je pense naturellement, étant chanteur, étant dans un groupe, évidemment un groupe de garçons, nous aimerions penser à nous-mêmes comme des hommes assez attirants.

« Et je pense que toute la stigmatisation liée au fait d’être dans un groupe, vous êtes des rock stars, vous partez en tournée, vous avez fait une tournée de stade, vous restez dans un bus-couchette, je pense que tout cela est mis en place et ensuite une relation plus tard sur toute la ligne peut certainement être stigmatisée et elle contient une part de vérité. «







(Image: Instagram)



Pendant ce temps, Myles a récemment partagé sa joie après le retour de son père à la maison après avoir été hospitalisé avec Covid.

Terry avait failli souffrir d’une crise cardiaque et avait refusé d’être mis sous respirateur ou dans un coma provoqué.

« 22 jours à HDU, il rentre maintenant à la maison! » a écrit Myles, ravi.