Sanderson, 32 ans, et son frère Damien, 31 ans, ont été accusés de meurtre dans les attaques au couteau sur et près d’une réserve des Premières Nations en Saskatchewan dimanche qui ont tué 10 personnes et en ont blessé 18. Damian Sanderson a été retrouvé mort sur la réserve de la nation crie James Smith le Lundi.