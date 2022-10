Myles Sanderson a fait tout le massacre en Saskatchewan. saccage au couteau, frère parmi les victimes: GRC

Attention : cette histoire contient des détails affligeants.

La GRC de la Saskatchewan a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi après-midi qu’elle croyait maintenant que Myles Sanderson était responsable de tous les meurtres lors de l’attaque massive au couteau dans la province le 4 septembre et que son frère Damien Sanderson était l’une de ses victimes.

L’annonce signifie que Myles aurait maintenant tué 11 personnes dans la nation crie de James Smith et dans la ville voisine de Weldon, en Saskatchewan.

Les détails de la mort de Damien n’ont pas encore été rendus publics.

Rhonda Blackmore, commandante de la GRC de la Saskatchewan, a déclaré jeudi que la police croyait maintenant que Damien n’avait commis aucun des homicides. Cependant, elle a déclaré que Damien était impliqué dans la planification initiale de ce qui est devenu le saccage du 4 septembre.

“Il semble qu’il y ait eu quelque chose qui a changé au fur et à mesure que les incidents se sont déroulés”, a-t-elle déclaré.

Rhonda Blackmore, commandante de la GRC en Saskatchewan, a dévoilé plus de détails sur l’enquête sur le déchaînement de coups de couteau au début de septembre dans la province lors d’une conférence de presse jeudi. (Sam Samson/CBC)

Blackmore a déclaré qu’elle ne pouvait pas entrer dans plus de détails sur l’implication de Damien dans la planification et que davantage serait révélé lors d’une paire d’enquêtes qui devraient avoir lieu l’année prochaine.

Blackmore a également déclaré que la GRC ne pouvait pas parler du motif des meurtres pour le moment.

“Nous n’aurons peut-être jamais toutes ces réponses”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

REGARDER | Selon la GRC, l’homme à l’origine des attaques massives au couteau en Saskatchewan le mois dernier a tué son frère : La GRC affirme que l’homme derrière les attaques massives au couteau en Saskatchewan le mois dernier a tué son frère La commissaire adjointe de la GRC, Rhonda Blackmore, a déclaré que Myles Sanderson était l’auteur de tous les meurtres dans le saccage au couteau de la nation crie de James Smith. Son frère Damien faisait partie des 11 victimes. Elle dit que Damien a été impliqué dans les préparatifs initiaux des coups de couteau, mais ils enquêtent toujours sur son implication.

Que s’est-il passé le 3 septembre

Blackmore a également publié plus d’informations sur ce que Damien faisait la veille des coups de couteau.

Le 3 septembre vers 4 h HNC, la GRC de Melfort a reçu un rapport selon lequel Damien Sanderson avait volé un véhicule sur la Nation crie de James Smith. Deux agents du détachement ont répondu environ 15 minutes plus tard.

“En route vers la nation crie de James Smith, dans le cadre de leur enquête, les agents ont confirmé que Damien avait un mandat d’arrêt contre lui pour une agression antérieure”, a déclaré Blackmore.

Blackmore a déclaré que les policiers avaient regardé une photo de Damien dans la base de données de la GRC, mais que la dernière photo enregistrée de lui datait de 2014.

La GRC a confirmé que Myles Sanderson, à droite, a tué son frère Damien Sanderson, à gauche. Cette photo de Damien, qui était celle que la police avait quand ils sont allés le chercher pour la première fois, était tout à fait dépassée. (GRC)

L’appelant qui a signalé le vol du véhicule a suggéré à la police de fouiller le chemin North sur la Nation crie de James Smith. Les agents ont retrouvé le véhicule dans le secteur.

Blackmore a déclaré que les agents avaient ensuite fouillé une maison dans cette zone et trouvé sept personnes à l’intérieur. Ils ont tous donné des noms aux officiers, et aucun n’a dit qu’il s’agissait de Damien Sanderson.

Blackmore a déclaré que la police avait depuis déterminé que Damien était l’une de ces sept personnes. Elle a dit qu’il avait donné le nom de quelqu’un d’autre de James Smith. Elle a noté que son apparence était très différente de la photo de 2014 au dossier.

Les agents ont trouvé les clés du véhicule volé à l’intérieur de la maison, mais n’ont pu obtenir aucune information des occupants sur la façon dont le véhicule est arrivé là-bas, a déclaré Blackmore.

“Je voudrais être clair. À aucun moment au cours du premier signalement du 911 à la police ou de l’une des conversations suivantes entre les agents de la GRC de Melfort et l’appelant le matin du 3 septembre, le nom ou les actions de Myles Sanderson ou toute menace de violence signalé à la police », a déclaré Blackmore.

Blackmore dit que la police a confirmé plus tard que Myles Sanderson et son frère Damien avaient vendu de la drogue le 3 septembre, la veille des coups de couteau. Elle a dit que les deux avaient également été impliqués dans trois altercations violentes. Blackmore a déclaré que ceux-ci n’avaient pas été signalés à la police à l’époque et que l’on ne savait pas si des armes étaient impliquées.

Damien avait initialement été accusé de meurtre au premier degré en relation avec les coups de couteau. Blackmore a déclaré que cela était basé sur les informations dont ils disposaient à l’époque.

Elle a déclaré que les accusations portées contre Damien et Myles avaient été retirées par la Couronne après leur décès.