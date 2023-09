Myles Murphy, le fils d’Eddie Murphy, s’est marié avec Carly Fink

Eddie MurphyLe fils de Myles Murphy a épousé la mère de son enfant, Carly Fink, lors d’un mariage privé.

La famille Murphy s’est encore agrandie après que le fils d’Eddie, avec son ex-femme Nicole Murphy, se soit marié à son amour de longue date. Selon Personnesl’heureux couple a dit « oui » à Beverly Hills samedi.

Carly a marché dans l’allée dans une superbe robe de mariée Enzoani avec un corsage en dentelle blanche et une traîne en queue de poisson assortie. L’écrivain de 30 ans portait un smoking Dion Julian Lattimore pour Knotstandard.

Les célèbres parents du marié rayonnaient de fierté sur les photos de la fête de mariage. Myles est l’un des cinq enfants qu’Eddie et Nicole partagent. Il a dix enfants en tout.

Les histoires Instagram de Nicole ont capturé un aperçu des superbes vidéos de mariage et de réception, de la première danse avec Evie, de Myles coupant le gâteau, et plus encore. La glam-ma ultra-fine a également posté un carrousel de la famille recomposée se préparant pour le grand jour. « Une grande famille heureuse », a-t-elle légendé.

Les tourtereaux sont ensemble depuis plus d’une décennie. En 2019, Carly a donné naissance à leur fille Evie, le premier petit-enfant d’Eddie.

En juillet de l’année dernière, Myles lui a mis une bague. Alors que la famille faisait une promenade en bateau, Myles a posé la question pendant que la petite Evie regardait ce moment émouvant. Carly a partagé une vidéo de la proposition et une série de photos montrant sa bague ovale sur Instagram. « Pour toujours mon amour », a-t-elle légendé le clip.

Myles fait profil bas en public, mais Carly documente leur histoire d’amour sur sa page. En novembre, elle a parlé de son futur mari pour son anniversaire.

« 30🎈Myles, l’amour qu’Evie et moi avons pour toi est infini ! Je suis toujours TELLEMENT fière de toi. Dieu continuera de vous bénir, ainsi que toute notre famille, avec santé, bonheur, succès et bénédictions. Je t’aime mon FIANCÉ et j’ai hâte de t’épouser. JOYEUX ANNIVERSAIRE BÉBÉ! » Carly a écrit.

Félicitations à l’heureux couple, Myles Murphy et Carly Fink !