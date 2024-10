Myles Garrett et Jameis Winston réprimandent les fans des Browns qui ont applaudi après la blessure de Deshaun Watson

Alors que le quart-arrière des Cleveland Browns, Deshaun Watson, s’allongeait au sol lors du match de l’équipe contre les Bengals de Cincinnati au Huntington Bank Field après avoir subi une blessure au tendon d’Achille lors d’un jeu sans contact, des acclamations sarcastiques ont retenti de la part des supporters locaux dans les tribunes.

Après le match, les joueurs et les entraîneurs des Browns ont exprimé leur mécontentement face à la réaction, affirmant que les fans « devraient avoir honte ».

« Nous ne huons pas les gars qui sont blessés sur le terrain, surtout lorsque le chariot sort », a déclaré Myles Garrett, star de Cleveland. «Nous devrions avoir honte de nous-mêmes en tant que Browns et en tant que fans de huer n’importe qui et sa chute. (Watson) n’est pas parfait, il n’a pas besoin de l’être. Aucun de nous n’est censé être parfait.

« Je ne peux pas le juger pour ce qu’il fait en dehors du terrain ou sur le terrain, car je ne peux pas jeter des pierres depuis ma serre, mais nous devons faire mieux. Faites mieux sur le terrain de football et faites mieux en tant que fans en ayant une certaine empathie pour un homme qui fait de son mieux et qui a fait de son mieux jusqu’à présent. Nous devons être meilleurs.

Watson se serait déchiré le tendon d’Achille, selon une source de la ligue, lors d’un match du deuxième quart contre les Bengals. Il a été emmené avec une serviette sur la tête.

Le joueur de 29 ans, qui a fait l’objet de dizaines de poursuites judiciaires de la part de femmes alléguant une agression sexuelle ou un harcèlement, en est à sa troisième saison avec Cleveland après avoir signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 230 millions de dollars entièrement garanti avec les Browns en 2022. Lors de la défaite éventuelle de dimanche contre Cincinnati, Cleveland a une fiche de 9-10 dans les matchs commencés par Watson.

Garrett a déclaré plus tard que Watson « fait à peu près tout correctement » et qu’il « a été un citoyen modèle à l’université et chez la plupart des professionnels ».

L’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, a fait écho aux paroles de Garrett à propos de la foule, déclarant aux journalistes : « Je ne pense pas qu’il soit toujours acceptable d’applaudir quand quelqu’un est blessé. Je suis sûr que ce n’est pas tout le monde dans le bâtiment qui fait ça, mais oui, c’est décevant.

Le demi de coin de Cleveland, Greg Newsome II, a qualifié la réaction de « taureaux » et a déclaré qu’il les avait remarqués immédiatement depuis le terrain.

Le quart-arrière suppléant Jameis Winston – qui a commencé la journée en tant que quart-arrière d’urgence des Browns et est ensuite entré au quatrième quart – semblait au bord des larmes en parlant de la foule.

« Je suis très contrarié par la réaction d’un homme qui a eu le monde contre lui au cours des quatre dernières années et qui a mis son corps et sa vie en jeu pour cette ville chaque jour », a déclaré Winston. « Indépendamment de votre perception, peu importe ce que vous pensiez qu’il devait arriver avec lui, il s’est engagé chaque jour où je suis ici à être le meilleur possible pour cette équipe. »

Winston a terminé sa réponse en notant à quel point il apprécie la passion des « fans incroyables », mais a déclaré qu’il avait appris de son éducation à Birmingham, en Alabama, à « ne jamais tirer sur un homme quand il est à terre ».

« Je ne veux pas du traitement que Deshaun Watson a reçu de la part de ces fans passionnés », a ajouté Winston. «Je sais que tu aimes ce jeu, depuis mon arrivée ici. Je savais que c’étaient des fans incroyables. Mais Deshaun a été maltraité et il doit maintenant surmonter un autre obstacle.

(Photo : Jason Miller/Getty Images)