Myleene Klass s’ouvre sur ce moment emblématique du bikini blanc alors qu’elle parle de l’avenir de I’m A Celeb All Stars

Myleene Klass, championne de I’M A Celebrity All Stars, s’est confiée sur ce moment emblématique du bikini blanc – en disant qu’elle « a adoré chaque minute ».

La maman de trois enfants de 45 ans a fait monter la température lorsqu’elle était dans la série principale en 2006 en prenant une douche dans la jungle en portant un deux pièces uni.

Rex

Caractéristiques de Rex

Rex

L’ancienne chanteuse de Hear’Say a ravi les fans lorsqu’elle a recréé le look et s’est glissée dans le deux pièces saisissant lors de son dernier passage dans la jungle sud-africaine.

S’adressant exclusivement à The Sun, Myleene a déclaré qu’elle était fière de montrer aux femmes que vous pouvez toujours porter un bikini sexy et aimer être une femme en même temps.

Myleene nous a dit : « J’ai adoré chaque minute d’être là-dedans et de porter le bikini blanc et les deux ne sont généralement pas exclusifs – vous pouvez toujours porter un bikini blanc et profiter d’être une femme.

« La différence cette fois, c’est que le bikini blanc est mon affaire et j’en vends un toutes les 45 secondes. »

La présentatrice de radio Myleene a récemment révélé qu’elle attribuait à sa célèbre scène de douche en 2006 son aide au lancement d’une entreprise de mode qui la voit maintenant vendre un article toutes les 45 secondes.

Elle a également révélé que son bikini blanc original avait été vendu aux enchères pour la modique somme de 7 500 £.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la soirée de presse We Will Rock You si elle mettrait son nouveau bikini blanc sur eBay cette fois, Myleene a répondu: « Celui-là reste avec moi – j’ai perdu le premier. »

« Je n’irais pas jusqu’à dire que je le regrette, je n’y pense pas trop pour savoir où c’est parti », a-t-elle ri.

Le mois dernier, Myleene a affiché sa silhouette défiant l’âge alors qu’elle se dirigeait vers la douche du camp – espérant sans aucun doute recréer une partie de l’énorme réaction qu’elle a provoquée lors de son premier séjour dans la jungle en 2006.

La maman de trois enfants a prouvé qu’elle avait à peine vieilli d’un jour en 17 ans depuis qu’elle s’est rendue à la finale I’m a Celebrity avec l’éventuel vainqueur Matt Willis.

Myleene a été couronnée championne du tout premier champion All Stars, après avoir affronté Jordan Banjo dans un sombre défi alimentaire.

La star de la télévision – qui est maman de filles Ava, 14 ans, et Hero, 11 ans, avec son ex-mari Graham Quinn et a un fils Apollo, deux ans, avec son fiancé Simon Motson – a déclaré que gagner l’émission prouvait que les petites femmes sont « dures ».

« Je suis officiellement une légende, mais chez moi, je ne suis que maman », a déclaré Myleene.

« Ce que je pense être si bien à ce sujet – c’est parce que nous sommes plus petits que nous ne sommes pas durs, nous sommes faits de matériaux assez solides.

« C’était génial de le faire, je voulais juste rentrer chez moi avec ma famille.

« J’ai parcouru un long chemin pour pouvoir jeter mon chapeau dans le ring.

« Cela faisait 16 ans que je n’avais pas mis ce bikini blanc, donc c’était pour un sou, allons-y. »

Après un défi de trois semaines dans la jungle sud-africaine, Myleene a admis que c’était beaucoup plus difficile qu’elle ne l’avait prévu, mais a déclaré qu’elle aimerait voir le format All Stars revenir avec un autre groupe d’anciens candidats.

« Dans la jungle australienne – ils vous ont mis un gratte-ciel, ici ils vous ont mis sur un équivalent, ils ont dit que ça allait être plus grand et plus effrayant et ils ne plaisantaient pas », a-t-elle déclaré.

« J’ai déjà la couronne, mais j’aimerais la voir revenir. »

Myleene échange maintenant la jungle pour l’émission Jeremy Vine de Channel 5, alors qu’elle intervient en tant que remplaçant temporaire plus tard ce mois-ci.

« Je vais être l’hôte officiel à partir du 26, donc ça va vraiment monter en puissance, je suis vraiment excité.

«Je pense que ce n’était pas quelque chose que j’avais nécessairement anticipé, mais ce qui s’est réellement passé, c’est que vous devenez maman et que vous devenez plus consciente de ce qui se passe dans le monde et de ce qui doit être fait.

« Vous réalisez qu’il va falloir une maman pour le changer – je vais commencer par ce projet de loi sur les fausses couches, alors bien sûr je suis plus incité politiquement maintenant, j’attends que Maria Caulfield prenne une réunion avec moi.

« Je vais affronter les députés qui ne servent pas les personnes pour lesquelles ils ont été élus. »

Myleene a poursuivi: « Je suis vraiment honorée de le faire, je pense que c’est vraiment génial que je ne sois pas nécessairement issue d’une arène politique, mais vous devenez juste suralimenté quand vous réalisez qu’il y a tellement de gens qui ont besoin d’avoir une voix et faites-le entendre et vous pourrez vraiment faire la différence.

« J’ai passé beaucoup de temps au Parlement et je suis complètement choqué, je suis horrifié par le peu de choses qui sont faites par les gens qui y sont placés.

« Alors plutôt que de m’en plaindre, je vais juste retrousser mes manches et faire quelque chose à ce sujet. »

Rex

Éclaboussure