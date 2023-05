Myleene Klass soutient Amanda Holden après un message crypté sur la hache de Phillip Schofield

Myleene Klass, gagnante de I’M A Celebrity, a soutenu sa copine Amanda Holden dans son balayage énigmatique sur la hache This Morning de Phillip Schofield.

Amanda, 52 ans, a apparemment fait une fouille à l’ancre d’ITV alors qu’elle publiait un homme fort de célébration Emoji quelques minutes seulement après la publication complète de la déclaration de sortie de Phillip sur Instagram.

Getty

Myleene Klass semble avoir soutenu sa copine Amanda Holden dans son balayage cryptique sur Phillip Schofield[/caption] Rex Caractéristiques de Rex

Le jibe – qui semblait être le signe d’une célébration – est venu au milieu de la querelle amère d’Amanda, maman de deux enfants, avec Phillip.

Sa sortie choc de This Morning a été révélée hier.

Après avoir téléchargé son message mystérieux à ses fans, le message d’Amanda a été immédiatement « aimé » par une foule de fans et d’abonnés, dont I’m A Celeb Legend Myleene, 45 ans.

Elle a aimé le message aux côtés du présentateur de GB News, Dan Wootton, tandis que l’expert en relations publiques Nick Ede a publié un cœur d’amour rouge.

Pendant ce temps, les fans ont eu des réactions mitigées face au coup cryptique visant son ancienne co-star.

L’un d’eux a déclaré: « Cela semble bas, immature et inutile ».

Mais d’autres ont écrit « OMG » et « Cette réponse casse Internet », suivis d’Emojis rieurs.

Pendant ce temps, Amanda a confirmé sa querelle avec Phillip Schofield dans son émission de radio il y a quelques années.

La star s’est heurtée à Phil après avoir cru qu’il l’avait fait virer de This Morning.

Elle devait remplacer Holly Willoughby pendant qu’elle animait I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! en 2018, mais l’offre a été retirée à la dernière minute.

Le juge de Britain’s Got Talent pensait que Phil était à l’origine du fait qu’elle avait raté le rôle convoité – qui a plutôt été attribué à l’ancienne star du groupe de filles Rochelle Humes.

Pendant ce temps, la déclaration de Phil a été publiée dans son intégralité sur Instagram.

L’ancre d’ITV s’était retrouvée mêlée à une querelle avec la co-star Holly Willoughby pendant des semaines.

Phil a écrit dans un message sur ses histoires Instagram: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Instagram