Myleene Klass rompt le silence après avoir remporté I’m A Celebrity alors qu’un nouveau mouvement de carrière lucratif est révélé

MYLEENE Klass a été couronnée la première légende I’m A Celebrity – et profitera de son célèbre bikini blanc.

La musicienne classique a remporté la série All-Stars en Afrique du Sud, 17 ans après son triomphe dans la jungle australienne.

Rex

Myleene, 45 ans, s’était glissée dans des maillots de bain similaires et avait recréé sa scène de douche emblématique de 2006 en route vers la victoire dans l’émission préenregistrée d’ITV.

Elle a depuis révélé qu’elle avait eu une « réunion d’urgence » avec Next pour s’approvisionner alors que les fans se précipitaient pour acheter une version à 38 £ de son deux-pièces original.

Myleene a déclaré: « La première fois, je n’étais pas maman, donc il n’y avait aucun danger si je courais dans la jungle pendant quelques semaines en bikini blanc. J’ai eu une balle la première fois.

«Ils disent de ne pas retourner chez un ex et de ne pas retourner à un dîner réchauffé.

« La jungle en Australie m’a donné ma famille, m’a donné mon travail, m’a donné ma carrière.

« Je voulais aller dans la brousse car je voulais dire merci pour ce que la jungle m’a donné. »

Hier soir, les téléspectateurs l’ont vue dans une confrontation brutale avec le danseur de la diversité Jordan Banjo pour la victoire.

Elle a été forcée d’abattre 60 queues de souris et 40 cuillères de tofu fermenté révoltant.

Elle a admis: « C’était le défi le plus épineux et le plus macabre que je me sois jamais lancé. C’était sinistre. Cela ne cessait de se répéter sur moi.

La maman de deux enfants a ajouté : « Tu es si loin de chez toi, mes enfants m’ont tellement manqué.

« Mais ils m’ont fait un collier et à chaque essai, je l’ai tenu. »

Jordan, 30 ans, a déclaré: «Myleene est un cookie difficile; elle a brisé tout ce qui se présentait à elle.

L’olympienne Fatima Whitbread, 62 ans, est arrivée troisième et l’ex-joueur de cricket Phil Tufnell, 57 ans, quatrième de la série tournée dans le parc national Kruger en septembre dernier.

Un porte-parole de Next a déclaré: «La gamme de vêtements pour femmes Myleene a commencé avec seulement deux robes pour soutenir la collection de ses enfants et s’est maintenant développée par centaines.

« Le bikini blanc à lui seul a eu un énorme soulèvement après son entrée dans la jungle. »

Rex

Presse TNI