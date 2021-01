Myleene Klass a partagé des détails sur la façon dont elle a continué à travailler à travers une émission de radio tout en subissant une fausse couche.

La présentatrice de 42 ans est maman de filles Ava, 12 ans, et Hero, neuf ans, avec son ex-mari Graham Quinn et a un fils d’un an nommé Apollo avec son fiancé, Simon Motson.

L’année dernière, l’ancienne pop star a révélé qu’elle avait subi quatre pertes déchirantes en créant sa jeune famille.

Et maintenant, s’ouvrant sur l’impact dévastateur d’une fausse couche, Myleene a décrit comment elle a réussi à travailler courageusement dans son émission de radio tout en subissant une perte tragique alors qu’elle subissait sa troisième fausse couche.







(Image: Myleene Klass / Instagram)



S’adressant au magazine Mail on Sunday’s You, Myleene a expliqué que la troisième fausse couche qu’elle a subie s’est produite alors qu’elle travaillait dans une station de radio.

Elle a dit: «J’étais à l’antenne. Je suis allé aux toilettes pendant que la musique jouait et il y avait du sang partout.

«Je ne savais pas quoi faire. Il me restait une heure de mon émission.







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



Myleene a déclaré qu’elle avait appelé son amie et collègue animatrice de radio Lauren Lavern, qui l’a soutenue tout au long de son expérience traumatisante.

Elle a expliqué: «J’ai appelé Lauren Laverne et elle m’a dit: » Faites un lien, respirez, sortez et appelez-moi. «

«Elle m’a aidé. J’ai fait le lien suivant et l’ai appelée. Nous avons compté les liens. »

Incroyablement, Myleene a courageusement réussi à terminer son temps d’antenne grâce au soutien de Lauren.

Elle a dit: «Je sortais, sanglotais et rentrais, inspirais profondément et parlais. Je ne sais pas ce que j’aurais fait d’autre. J’étais à l’antenne.

Myleene a partagé les détails de ses pertes lors de la semaine de sensibilisation à la perte de bébé en octobre 2020.

Elle a écrit sur Instagram à l’époque: « Je suis maman de 7 bébés, Ava, Hero, Apollo mon bébé arc-en-ciel et 4 petites étoiles dans le ciel. »

Elle a ajouté: «Pour mes amis et mamans qui ont vécu cela, vous êtes les femmes les plus fortes que je connaisse. Je pense à toi aujourd’hui.