Myleene Klass organise la soirée finale I’m A Celeb avec un immense écran de cinéma en plein air et un invité surprise

MYLEENE Klass a organisé une incroyable soirée finale I’m A Celebrity avec un immense écran de cinéma en plein air – avec un invité surprise.

La chanteuse et personnalité de la télévision de 45 ans a été couronnée la toute première « légende » de la jungle alors que I’m A Celeb a pris fin vendredi.

Après avoir filmé la série All-Stars en octobre de l’année dernière, Myleene et le reste de ses camarades de camp ont dû garder le résultat secret.

Mais en organisant une grande fête en plein air pour célébrer la finale, Klass a surpris ses invités lorsqu’elle a été couronnée gagnante.

Elle a invité sa famille et ses amis et a organisé un événement dans son jardin arrière qui comprenait un grand écran de projection pour que tout le monde puisse regarder la finale.

Myleene était vêtue de sa tenue de camp car elle avait un foyer ouvert rugissant pour que ses invités restent au chaud et se mettent dans l’esprit de la jungle.

Vanessa Feltz de TalkTV a également fait une apparition surprise et a posé avec le présentateur de Smooth Radio pour une photo.

Vanessa, 61 ans, a capturé le moment où Myleene a surgi devant ses invités alors qu’ils regardaient Ant et Dec révéler qu’elle était la championne.

Un gâteau incroyable a également été préparé pour l’occasion, mettant en vedette Myleene dans son bikini blanc emblématique.

La finale tendue de I’m A Celebrity s’est déroulée entre Myleene et Jordan Banjo.

Les deux finalistes avaient été confrontés à un menu ignoble, comprenant des plats tels que des œufs fermentés et des queues de souris.

Myleene et Jordan ont été encouragés par leurs anciens camarades de camp des All Stars alors qu’ils bâillonnaient et déglutissaient dans cette tâche horrible.

Mais c’est Myleene qui a triomphé – bronchant à peine face à chaque morceau de nourriture grossière.

S’adressant exclusivement à The Sun après sa victoire, Myleene a déclaré: « La première fois, je n’étais pas maman, donc il n’y avait aucun danger si je courais dans la jungle pendant quelques semaines en bikini blanc. J’ai eu une balle la première fois.

«Ils disent de ne pas retourner chez un ex et de ne pas retourner à un dîner réchauffé.

« La jungle en Australie m’a donné ma famille, m’a donné mon travail, m’a donné ma carrière.

« Je voulais aller dans la brousse car je voulais dire merci pour ce que la jungle m’a donné. »

Instagram/@vanessafeltzofficial

Vanessa Feltz de TalkTV a fait une apparition surprise et a posé avec le présentateur de Smooth Radio pour une photo

Myleene était vêtue de sa tenue de camp car elle avait un foyer ouvert rugissant pour que ses invités restent au chaud et se mettent dans l'esprit de la jungle