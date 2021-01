Myleene Klass a juré de donner « tout » qu’elle a pendant son passage dans Dancing On Ice malgré sa terrible blessure.

La présentatrice de 42 ans est obligée de franchir la barrière de la douleur dans le but de gagner l’émission à succès ITV, avec les deux genoux blessés et provoquant une agonie avant même sa première performance en solo.

Mais malgré le début difficile de son parcours de patinage, Myleene a promis qu’elle ne laissera pas le revers la retenir.

La mère de trois enfants a profité de son histoire Instagram pour remercier les fans de leur soutien après sa blessure.

« Merci pour tous vos messages super gentils. (Certains d’entre vous m’ont même proposé des séances de physiothérapie!) », A-t-elle écrit.







(Image: ITV)



« Et d’autres m’ont offert ‘un pantalon plus grand' », a-t-elle écrit après que les fans se soient moqués de sa tenue.

Passant à son engagement envers le spectacle, Myleene a juré de donner «tout» pendant son passage sur la chaussure de patinage.

« Tout ça pour dire, j’adore le patinage sur glace, c’est la chose la plus difficile que j’ai jamais essayé de conquérir, esp [sic] dans un laps de temps si court, mais j’ai trop travaillé pour arrêter et je vais tout donner le dimanche, nana genoux et tout », a-t-elle écrit.







(Image: myleeneklass / Instagram)



«Merci pour votre amour et votre soutien continus. Le pouvoir de maman», a-t-elle ajouté.

Dans une histoire Instagram de suivi, Myleene a écrit: « De plus, par rapport à l’accouchement, une blessure au ménisque est ‘meh’. »

L’ancienne chanteuse a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle portait des genouillères sur les deux jambes, même lorsqu’elle n’est pas sur la glace, dans le but de maintenir son entraînement dans les délais.







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)



Elle a un ménisque déchiré – un cartilage dans son genou – qui ne guérira complètement qu’une fois reposé alors que son «deuxième genou douteux» a besoin d’un soutien supplémentaire après les séances d’entraînement.

Myleene continue de répéter sur la glace avec son partenaire professionnel Lukasz Rozycki avant leur première danse dimanche – et les deux ont pris part au spectacle de danse de groupe de dimanche dernier.

La maman de trois enfants est la deuxième étoile à subir une blessure avant la compétition après que Denise Van Outen se soit disloquée l’épaule la semaine dernière.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033