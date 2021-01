Myleene Klass et Kym Marsh sont passés d’amis proches à des ennemis acharnés après une série de querelles flamboyantes.

Après avoir battu des milliers d’espoirs pour gagner une place dans le groupe au concours de chant Popstars en 2001, ils ont formé Hear’Say avec Suzanne Shaw, Noel Sullivan et Danny Foster.

Ils ont formé un groupe soudé et ont emménagé ensemble à Londres, mais ce sont Myleene et Kym qui s’entendaient incroyablement bien et partageaient même une chambre ensemble.

Kym a admis que cela la mettait dans une position où des mecs tueraient pour – «voir Mylène nue».

«Aucun de nous ne pouvait croire que nous avions été sélectionnés. J’avais l’impression que tous mes rêves se réalisaient. Nous étions dans un tourbillon d’événements promotionnels et de séances de photos », a déclaré Kym dans son autobiographie, From the Heart.

Mais les bons moments n’ont pas duré éternellement – avec Kim quittant le groupe de façon sensationnelle en février 2002 après des disputes avec Myleene.









Le premier single de Hear’Say, Pure and Simple, est devenu le numéro un des ventes les plus rapides au Royaume-Uni depuis le début des disques, avec un nombre impressionnant de 500,00 exemplaires la première semaine.

Il a été suivi d’une tournée à guichets fermés et d’un album numéro un, Popstars, mais Kym en avait vraiment marre de ce point.

«J’étais seule, stressée et triste alors que j’aurais dû l’aimer», dit-elle. «Les tensions montaient dans le groupe et j’avais l’impression d’être le plus étrange.

Kym a pris la décision de partir après un tout-puissant barney juste avant que le groupe ne participe au Jerry Springer Show aux États-Unis.







(Image: PA)



« Myleene et moi avons eu un match d’argot mais quelqu’un nous a séparés car nous devions passer à l’antenne », a écrit Kym dans son autobiographie de 2013.

«Continuer à jouer notre single était horrible. À un moment donné, Myleene et moi avons dû mettre nos bras autour de l’autre. C’était tellement faux et j’ai détesté chaque minute.

«Nous avions été entendus en train de nous disputer par le personnel des studios et le lendemain, notre dispute était partout dans les journaux.

«Nous avons réussi à le mettre derrière nous, mais les inconvénients sont restés. J’aurais aimé que nous puissions expliquer honnêtement comment nous nous sentions. Mais les problèmes se sont aggravés. «

La goutte d’eau a été quand une histoire a été divulguée dans les journaux, qui a été racontée à Kym par un membre du groupe.







(Image: enregistrement quotidien)



Se sentant «complètement trahie», l’ancienne star de Coronation Street a annoncé qu’elle quittait le groupe avant même de leur parler.

«Je suis désolé d’avoir quitté un journal plutôt que de m’asseoir avec le reste du groupe. Si nous avions pu avoir une conversation pour purifier l’air, cela n’aurait pas été aussi amer par la suite », a déclaré Kym.

Mis à part quelques textes et une conversation lors d’un prix télévisé en 2006, Kym n’a eu aucun contact réel avec Myleene jusqu’à la mort de son fils Archie en février 2009.

Kym, puis son partenaire Jamie Lomas, sont connus pour Hollyoaks, ont perdu leur petit garçon peu de temps après sa naissance à 18 semaines plus tôt.

Malgré son passé mouvementé avec Myleene, elle a été l’une des premières à soutenir Kym.

« Nous n’étions pas vraiment restés en contact mais, étant elle-même maman, Myleene a sonné pour voir comment j’étais », a écrit Kym.

«Nous étions tous les deux en larmes au téléphone et, dans les jours qui ont suivi la mort d’Archie, nous avons discuté de plus en plus.









« Myleene était vraiment là pour moi. Elle m’a aidé à choisir la musique des funérailles d’Archie et a envoyé le plus beau bouquet de fleurs au crématorium. »

Travailler ensemble sur la série ITV Popstar to Operastar a également aidé le couple à se reconnecter – et a laissé Kym espérer qu’ils seraient désormais amis pour la vie.

«Nous avons tous les deux grandi maintenant que nous avons nos propres enfants», a expliqué Kym.

«La vie est trop courte pour garder rancune et ce qui s’est passé à l’époque n’est la faute de personne. Je suis déterminé à ne plus laisser rien ni personne s’interposer entre nous. «

C’est Kym qui est venue à la défense de Myleene lorsqu’elle a reçu une réaction violente pour son émission ITV sur le fait d’être une mère célibataire en juin 2016.







(Image: Association de la presse)



Myleene a été critiquée par certains téléspectateurs pour avoir rendu visite à des familles dans une voiture chère tout en portant des vêtements haut de gamme dans son émission Single Mums On Benefits.

Venant à la défense de son ancien membre du groupe, Kym a admis qu’elle ne pouvait pas saisir les critiques adressées à Myleene.

« Certains téléspectateurs ont dit que parce qu’elle n’avait pas été dans la position d’être une mère célibataire qui avait des difficultés financières, elle ne pouvait pas comprendre les femmes qu’elle avait interviewées », a déclaré Kym à OK! Magazine.

«Je pense en fait que vous pouvez faire preuve d’empathie avec les gens sans être à leur place.

« Si Myleene avait dit que c’était aussi difficile pour elle qu’une mère célibataire étant dans une position privilégiée que pour les femmes avec peu d’argent, alors je comprendrais les critiques, mais elle ne le disait pas. »







(Image: Getty Images)



Il y a des entretiens d’événement que les relations entre Kym et Myleene sont si bonnes maintenant qu’ils prévoient une réunion très excitante.

Avant le deuxième lock-out national, Hear’Say aurait eu des entretiens secrets sur un retour.

Il a été rapporté que le groupe envisageait de marquer le 20e anniversaire de sa victoire à l’émission de télé-réalité ITV Popstars.

Kym a créé un groupe WhatsApp avec Myleene et leurs collègues anciens camarades du groupe pour échanger des messages sur une éventuelle réunion.

Il reste à voir si le groupe se remettra, mais il est clair que Kym et Myleene ont certainement réglé leurs différends.







(Image: ITV)



Le prochain défi de Myleene sera de prendre la patinoire avec la nouvelle série de Dancing on Ice.

La chanteuse admet qu’elle a peur de chaque aspect mais espère que ses filles obsédées par le patinage sur glace adoreront la regarder patiner.

« Oh, je suis terrifiée par tout ça! Je suis terrifiée par le fait que mes doigts de piano se retournent », a déclaré Myleene.

«Je ne sais pas pourquoi c’est une peur récurrente mais c’est juste. Je pense que chaque fois que j’ai fait un concert, j’ai dû signer une clause d’assurance indemnitaire et j’ai dû signer toutes ces choses qui s’occupent de mes doigts et maintenant je suis dans la ligne de mire, je sens que je vais vraiment devoir prendre soin de mes doigts.

« De par la nature de ce que c’est, je me sens assez protecteur sur mes doigts. En tant que pianiste, je dois prendre soin de mes doigts mais je dois aussi vivre ma vie et j’aime le fait que je vais repartir avec un nouveau compétence, nouveau cul et garde-robe fabuleuse! «