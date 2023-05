Myleene Klass de I’m A Celeb est couverte de boue alors qu’elle affronte le procès brutal de la ruée vers l’or qui laisse les stars face à la hache

Myleene Klass, légende du bikini I’M A Celebrity, aura plus que jamais besoin de cette douche dans la jungle après ce sale procès.

Myleene – célèbre pour son deux pièces blanc – a relevé le défi Gold Rush dans l’émission de ce soir avec son coéquipier Jordan Banjo, 30 ans, contre Andy Whyment et Georgia Toffolo de Corrie pour essayer de rester au camp.

Rex

Rex

L’hôte Ant McPartlin a déclaré: «C’est la ruée vers l’or. Cachées à l’intérieur de ces puits se trouvent ces pépites d’or, enterrées à l’intérieur des puits.

« Vous devrez vous allonger sur le dos, trouver les pépites, les déterrer et les placer sur la balance de votre fierté.

« La première paire à récolter suffisamment de pépites pour faire pencher la balance, remporte l’épreuve et ce pique-nique pour sa fierté. La paire perdante quittera le camp pour de bon.

Le procès était une course effrénée contre la montre, alors que les quatre couraient dans et hors des puits couverts de gloop et de mélasse.

Toff a déclaré: « C’est horrible, c’est horrible. Je ne peux pas le supporter.

Andy gémit : « C’est un travail difficile quand vous avez passé deux jours uniquement avec du riz ! »

De nombreux téléspectateurs ont été dégoûtés de voir deux favoris des fans partir.

L’un d’eux a écrit: « Oh, Toff et Andy partent. »

Un autre a posté: «Toff et Andy Whyment sont déjà sortis, ce qui signifie que l’équipe verte n’a jamais remporté un seul pique-nique. Ils auraient aussi bien pu donner les pique-niques à la tribu de Dean Gaffney.

Un troisième a dit: « C’est dommage que Toff et Andy soient absents », quelqu’un d’autre a dit: « Je ne peux pas croire que Toff soit absent. »

La semaine dernière, les fans furieux du hit d’ITV se sont retrouvés sur un cliffhanger lors de l’épisode de vendredi.

Les fans pensaient que c’était un cadeau mort que Toff et Andy seraient les deux prochains à partir.

Ils se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur théorie et leur déception.

« Je ne veux pas que Toff et Andy partent, mais je sais qu’ils le font », a déclaré l’un d’eux.

Un deuxième a convenu: « J’ai l’impression que Toff et Andy vont partir, je déteste ça ici. »

Un autre a repéré un indice plus tôt dans l’épisode, avant même que le procès ne soit montré, qui, selon eux, était un indice quant au résultat.

Le détective amateur a posté: «Ils ont donné à Toff beaucoup plus de temps dans le télégraphe de brousse que n’importe qui d’autre. Ils donnent toujours plus de temps d’antenne aux premiers sortants. Malheureusement, je pense que Toff et Andy vont perdre »

Le spécial All Stars préenregistré n’a plus que quatre épisodes avant la grande finale, où l’une des célébrités sera nommée la toute première I’m A Celebrity Legend.

I’m A Celebrity South Africa continue mardi à 21h sur ITV1 et ITVX.

Rex