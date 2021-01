Il y a beaucoup de dangers quand il s’agit de patiner en direct devant des millions de téléspectateurs sur Dancing On Ice.

Mais alors que la plupart des gens pourraient penser que tomber à plat sur les fesses serait le pire des cas, pour Myleene Klass, c’était en fait sa décision de porter une culotte de mauvaise taille.

Prenant la glace il y a quatre jours pour la toute première danse de groupe du concours de patinage ITV – sur le tube de Dolly Parton en 1980, 9 To 5 – elle a accidentellement flashé son pantalon.

Et parlant avant son premier skate solo ce dimanche, Myleene dit qu’elle a appris sa leçon en ce qui concerne son choix de petits.

Se souvenant du moment où son partenaire de patinage professionnel Lukasz Rozycki l’a soulevée, révélant son slip noir, Myleene a déclaré: «Beaucoup de gens étaient ravis que ce soit le 9 à 5 de Dolly Parton. Beaucoup de gens ont aimé mes cheveux, et beaucoup de gens ont dit J’aurais dû porter un pantalon plus gros. . .

«Avez-vous vu les photos? J’étais mortifié. J’ai fait un petit tour. De tous les clichés, c’est la photo. . . «

Malgré son propre moment Bridget Jones, la première rotation télévisée de Myleene sur la patinoire était impressionnante.

Le joueur de 42 ans a été séduit par une mini-jupe et un chemisier à nœud lavallière et avait l’air plus qu’à la maison sur la glace.

Mais arriver à ce point n’a pas été facile. L’entraînement de Myleene a été gâché par une grave blessure au genou résultant de leur programme d’entraînement brutal.

Cette semaine, les médecins ont confirmé que le DJ Classic FM avait un ménisque déchiré – un cartilage au genou. Mais Myleene est convaincue qu’elle peut le surmonter.

La maman de trois enfants dit: «Ce n’est pas la blessure la plus sexy, n’est-ce pas? J’ai un genou de nana. Je disais plus tôt – tous mes rêves ont été le patinage et maintenant cette blessure au genou nana.

«C’est très douloureux, mais ce n’est tout simplement pas très sexy quand vous dites que vos genoux sont partis. Je suis comme le Tin Man. Chaque matin, je dois huiler, manipuler et déplacer des choses avant même de penser à sortir du lit.

«Mais tout est normal pour le parcours. J’attends juste que le patinage me rende plus fort. Je pensais que cela me rendrait super en forme, mais c’est assez impitoyable. Je veux un derrière J-Lo, un derrière de patineur, mais je n’ai pas tenu compte de tous les autres maux et douleurs qui vont avec.

«Beaucoup de patineuses professionnelles ont dit que vous aviez le cul, mais vous ne pouvez pas en faire trop parce que vous êtes également couvert de bleus. Je bouge des articulations et des parties de mon corps que je ne savais même pas que j’avais. Tout cela a été traumatisant.

En plus d’avoir subi la méchante blessure à l’entraînement, Myleene révèle qu’elle a également subi des évanouissements sur la glace en raison des mouvements rapides qu’elle apprend avec Lukasz.

Elle a averti que les fans regarderaient un de ces incidents dimanche soir, alors que les caméras ont capturé Myleene se frappant la tête sur la glace lorsqu’elle a brièvement perdu connaissance à l’entraînement.

Elle explique: «Je me suis déjà cogné la tête sur la glace. Je n’avais pas réalisé que lorsque vous faites les pirouettes, vous pouvez avoir une mini panne d’électricité lorsque vous avez le vertige.

«Nous faisions donc un tour et quand j’ai regardé les images en arrière, la prochaine chose que vous voyez est une tête cognée. Attendez de voir les images – vous ne le croirez pas.

«Nous faisions les répétitions la semaine dernière et je n’avais pas réalisé que c’était une panne d’électricité, car c’est une sensation très étrange. Vous ne réalisez pas que cela se produit.

«Je retiens mon souffle parce que j’ai tellement peur, mais ce n’est pas la bonne chose à faire. Je l’ai fait pendant que j’étais stationnaire. Oui, je peux tomber de l’état stationnaire. »

Myleene tient à impressionner les juges de l’émission. Et ce n’est pas une tâche facile étant donné qu’aux côtés d’Ashley Banjo, 32 ans, et de John Barrowman, 53 ans, le panel comprend les as Jayne Torvill, 63 ans, et Christopher Dean, 62 ans, qui a remporté l’or olympique en patinage sur piste classique Bolero.

Mais les premiers succès de Myleene sur la glace sont déjà salués par sa famille à la maison.

Elle a les filles Ava, 13 ans, et Hero, neuf ans, avec son ex-mari, l’ancien garde du corps Graham Quinn, 46 ans, et a accueilli en août 2019 un fils, Apollo, avec son fiancé, l’expert en relations publiques Simon Motson, 46 ans.

L’artiste classique, qui s’est fait connaître dans le cadre du groupe pop Hear’Say en 2000, est également une belle-mère dévouée du fils de 13 ans et de la fille de neuf ans de Simon.

Au cours de notre entretien, Hero s’arrête pendant une pause de cours. Myleene révèle qu’elle jongle entre les exigences du spectacle et l’enseignement à domicile et qu’elle adore retourner sur la glace ce week-end.

Elle n’a participé à la danse de groupe que lors du spectacle de lancement de la semaine dernière alors que les six premières célébrités étaient en compétition, mais ce week-end, Myleene affrontera les cinq autres visages célèbres.

Elle opposera ses compétences à la star de télé-réalité Billie Shepherd, 31 ans, au DJ Capital FM Sonny Jay, 27 ans, à l’ancienne actrice de Corrie Faye Brookes, 33 ans, et aux anciens olympiens Colin Jackson, 53 ans, et Graham Bell, 55 ans.

Et ce n’est pas une surprise pour Myleene que les deux anciens sportifs d’élite soient les plus compétitifs. Elle dit en riant: «Ce sont évidemment les Olympiens. Je ne représente que les mamans – les mamans qui sont coincées à la maison pour faire des cours à domicile. C’est notre pouvoir de continuer.

«Et ce sont les enfants qui sont hors d’eux avec enthousiasme. Ils sont enthousiasmés par les costumes et veulent savoir sur quoi tout le monde danse.

«Je veux aller là-bas maintenant et essayer. Mais ce sont les Olympiens contre lesquels je suis en compétition. «Jamais en un million d’années je n’ai pensé que je serais dans la même formation que deux olympiens – quatre avec Torvill et Dean sur la glace également. Ensuite, c’est la pauvre Myleene qui vient derrière. C’est comme: ‘Qu’est-ce que je fais?’ «

Mais malgré ses nerfs, elle admet qu’elle est prête à essayer n’importe quoi dans la série – même le terrifiant et très dangereux «headbanger».

Lorsqu’on lui a demandé si elle allait tenter le coup, elle plaisante: «Ellie – je me suis déjà cogné la tête sur la glace. Je suis ici pour un sou, pour une livre. Quoi que Lukasz veuille que je fasse, je le suivrai aveuglément.

«Mais tout le monde a juste besoin de baisser un peu la pression, et si c’est ce que fait Dancing On Ice, alors je prendrai une minute et demie sur la glace et ferai un tt total de moi-même, pas de problème.