MYLEENE Klass dit qu’elle ne se sent plus «sexy» depuis sa douloureuse blessure au genou – et qu’il est difficile de sortir du lit depuis son entraînement exténuant Dancing on Ice.

La femme de 42 ans a eu un ménisque déchiré – un cartilage dans son genou – et porte des genouillères 24 heures sur 24.

Admettant que l’émission lui a fait se sentir comme une grand-mère, plutôt qu’une adolescente enjouée, Myleene a déclaré: «Je me sens presque gênée par ma blessure, car ce n’est pas très sexy. Je me sens comme une nana.

«C’est très douloureux, mais ce n’est tout simplement pas très sexy quand vous dites que vos genoux sont partis.

«Apprendre à danser sur la glace n’est pas une tâche facile. Sur terre, je me sens assez stable, je peux faire mes tours et mettre mes comptes sur la musique.

«Mais dès que vous enlevez la terre et la remplacez par une surface très glissante, elle fait toutes sortes de choses à vos articulations.

«Je suis comme l’homme de l’étain. Chaque matin, je dois huiler, manipuler et déplacer des choses avant même de pouvoir penser à sortir du lit.

« Je pensais que ça allait me donner l’impression d’avoir à nouveau 16 ans, mais ça m’a donné l’impression d’en avoir 116. »

Myleene a été soutenu pour être le cheval noir à remporter Dancing on Ice par l’hôte Holly Willoughby la semaine dernière.

Mais la présentatrice de radio – qui a trouvé la renommée dans le groupe pop Hear’Say – insiste sur le fait qu’elle « encourage le sous-chien ».

«C’est ce que nous, les mamans, devons faire», a dit Myleene en riant.

« Holly est si adorable et maman aussi. Elle a probablement ressenti pour moi dans toutes les conditions de maman qui vont à l’école à la maison à la minute. »

Mais elle admet qu’elle a utilisé la formation pour Dancing on Ice pour échapper à l’enseignement à domicile.

«Je ne peux pas mentir, d’un point de vue psychologique en tant que maman qui a deux enfants scolarisés à la maison et un enfant en bas âge essayant de grimper sur le casier à vin avec son père, ça n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

« La vie de famille en ce moment est beaucoup. Mes enfants me posent des questions sur les fractions – mais je préfère aller sur la glace et affronter le headbanger plutôt que de prendre des fractions.

«Aussi, c’est un léger soulagement. Les enfants sont enthousiasmés par les costumes et veulent savoir sur quoi tout le monde danse.

«Tout le monde a juste besoin de baisser un peu la pression et si c’est ce que fait la danse sur glace, je prendrai une minute et demie sur la glace et je ne ferai aucun problème.

Malgré les prédictions de Holly, Myleene dit qu’elle a trouvé le patinage vraiment difficile – et a transformé son partenaire Lukasz Rozycki en un sac de frappe humain.

«Le pauvre Lukasz dit qu’il se sent comme un sac de frappe humain. Je lui ai donné des coups de pied dans le tibia à plusieurs reprises», a-t-elle déclaré.

«J’avais l’habitude de regarder le spectacle et de penser, ‘oh c’est joli, j’aime ce costume’, maintenant j’apprécie la technicité.

« Je veux juste m’en sortir avec un grand sourire à la fin. »