Myleene Klass brise le silence sur I’m A Celeb All Stars après avoir grillé Jeremy Vine

MYLEENE Klass a fait face à des grillades sur des informations selon lesquelles elle reviendrait à Je suis une célébrité sur Jeremy Vine aujourd’hui – mais elle est restée muette.

Lors de son apparition dans l’émission de mercredi après-midi, Myleene n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs d’une apparition dans le spin-off All Stars à venir.

Canal 5

Myleene Klass a été grillée sur des informations selon lesquelles elle reviendrait à I’m A Celebrity[/caption]

TVI

Myleene est photographiée dans sa scène de douche dans la jungle sur I’m A Celebrity en 2006[/caption]

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité que la femme de 44 ans ferait un retour – 16 ans après son grésillement de télévision dans ce bikini blanc.

Dans l’émission de Jeremy Vine aujourd’hui, Myleene a eu du mal à contenir son sourire après avoir été grillée sur son inclusion dans le hit d’ITV.

“J’ai entendu ces rumeurs”, a déclaré Myleene, avant que Jeremy ne questionne: “Alors, vous ne pouvez pas encore le confirmer?”

“Ni confirmer ni infirmer”, a répondu Myleene tout en contenant un sourire maladroit.

EN SAVOIR PLUS SUR MYLEENE KLASS LOI KLASS Myleene Klass montre un pack de six en haut court au milieu des rumeurs de retour de I’m A Celeb PHW-ROAR Myleene Klass étourdit les fans alors qu’elle affiche un corps incroyable dans un bikini à imprimé léopard

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, le musicien et animateur de radio a rejoint la formation All Stars aux côtés du boxeur Amir Khan, de l’acteur d’EastEnders Dean Gaffney et de l’ex-chant du compte à rebours Carol Vorderman.

Son retour dans la jungle – cette fois en Afrique du Sud – évoquera des souvenirs de sa scène de douche de 2006, qui est souvent élue par les fans comme l’un des meilleurs moments de la série.

Une source a déclaré: “Myleene revient dans l’émission et ne pourrait pas être plus excitée.

“Elle a rejoint ses co-stars dans la clandestinité la semaine dernière et se prépare à s’envoler pour commencer le tournage.

«Myleene est une grande fan de I’m A Celebrity et a sauté sur l’occasion de revenir pour faire des essais de bushtucker.





“Elle veut rendre sa famille fière et a hâte que ses enfants la voient vivre à la dure. Les fans devront attendre et voir si elle a emballé un bikini blanc.

Parmi les autres retournant au camp, citons Helen Flanagan de Coronation Street, la fanatique des aliments diététiques Gillian McKeith et le chanteur de Happy Mondays Shaun Ryder.

I’m A Celebrity reviendra sur ITV l’année prochaine.

Getty

Myleene a déjà plaisanté sur la recréation de la scène de la douche sexy[/caption]