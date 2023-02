Mylab utilise la technologie de Qure.ai pour améliorer le dépistage de la tuberculose

La société indienne de biotechnologie Mylab Discovery Solutions intègre la technologie d’intelligence artificielle de Qure.ai dans son futur appareil à rayons X pour le dépistage de la tuberculose.

Selon un communiqué de presse, MyBeam est un appareil compact et léger équipé d’une technologie haute fréquence pour détecter la tuberculose. Il sera alimenté par le logiciel d’apprentissage en profondeur qXR de Qure.ai pour analyser les images de radiographie pulmonaire et identifier la tuberculose en une minute.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’Inde est l’un des plus grands contributeurs aux cas de tuberculose dans le monde, représentant 26 % du nombre total de cas dans le monde et 34 % de tous les décès dus à la tuberculose.

En s’appuyant sur l’innovation technologique, both Mylab et Qure.ai visent à soutenir l’objectif du gouvernement indien d’éliminer la tuberculose d’ici 2025. Leur solution intégrée, a déclaré Mylab, contribuera à élargir l’accès aux services de dépistage parmi les populations à risque. Il peut être plus avantageux dans les régions éloignées où il y a également un manque de ressources de diagnostic.

En plus d’augmenter les capacités de dépistage de la tuberculose, cela peut également aider à soulager la pression sur les établissements de santé lorsqu’il s’agit d’identifier les cas présumés de tuberculose.

“[W]Grâce à la puissance d’apprentissage en profondeur de Qure.ai pour la radiologie, le processus deviendra beaucoup plus rapide, plus objectif et évolutif », a déclaré le directeur général et co-fondateur de Mylab, Hasmukh Rawal.

APERÇU DU MARCHÉ

Ce n’est pas la première fois que le qXR, une solution recommandée par l’OMS et marquée CE pour la détection préliminaire de la tuberculose, est utilisé pour soutenir l’expansion du dépistage de la tuberculose en Inde. En 2021, Fujifilm India a commencé à collaborer avec Qure.ai pour intégrer son logiciel d’IA dans le système Fujifilm X-ray FDR Xair.

Entre-temps, VinBrain, un développeur de logiciels d’IA médicale au Vietnam, a récemment développé un modèle d’IA pour détecter la tuberculose. Ledit modèle, qui a montré une sensibilité et une spécificité élevées dans la lecture des radiographies pulmonaires pour le diagnostic de la tuberculose, a été intégré à la plateforme DrAid de VinBrain.