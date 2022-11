Mykolaïv, ville portuaire d’Ukraine, accuse des mois sans eau douce

Irina Nasietkina, 55 ans, ingénieur au chômage, va chercher de l’eau fraîche pour son fils dans un camion de livraison à Mykolaïv, en Ukraine. (Heidi Levine pour le Washington Post)

MYKOLAIV, Ukraine — L’eau du robinet dans cette ville ukrainienne déchirée par la guerre est si salée et métallique qu’elle irrite la peau. Il est tellement décoloré qu’il tache les vêtements, les bouteilles et même les assiettes. La plupart des résidents ne s’y baignent pas, et encore moins le boivent. “Vous ne pouvez même pas le donner à un animal”, a déclaré Maryna Shchur, 27 ans, avec un clin d’œil aux bouteilles de liquide jaunâtre stockées dans sa salle de bain.

Pourtant, à Mykolaïv, n’importe quelle eau des robinets est un petit miracle.

Une frappe russe présumée à la mi-avril a détruit les canalisations menant à cette ville portuaire industrielle, laissant Mykolaïv sans eau. Des habitants désespérés ont vidé les magasins d’eau en bouteille. Les églises ont ressuscité des puits séculaires. Certaines personnes ont disposé des seaux et ont prié pour qu’il pleuve.

À l’approche de l’été – et d’une crise sanitaire potentielle – les dirigeants de la ville ont conclu un marché diabolique. Ils ont commencé à pomper l’eau d’une rivière locale saumâtre appelée Southern Buh.

Six mois plus tard, la facture arrive à échéance alors que l’eau salée corrode les tuyaux en acier et détruit les chaudières résidentielles, juste avant le dur hiver ukrainien.

“Nous avons compris que cette eau était de très mauvaise qualité, mais nous n’avions pas le choix”, a déclaré Boris Dudenko, directeur de la compagnie des eaux de la ville. “C’était des pipelines contre des gens.”

La Russie a intensifié ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes ces dernières semaines dans ce qui semble être une tentative délibérée d’infliger la misère aux civils, une tactique qui pourrait être un crime de guerre.

Les attaques de drones et de missiles ont laissé des pans entiers du pays sans eau, gaz ou électricité – parfois les trois – alors que les autorités ukrainiennes se bousculent pour effectuer des réparations.

La semaine dernière, un barrage a coupé l’électricité et l’eau dans certaines parties de Kyiv, la capitale, forçant des dizaines de milliers de personnes à pomper l’eau des réservoirs mobiles.

À Mykolaïv, c’est la routine depuis près de sept mois – offrant un aperçu possible et une leçon de mise en garde sur ce que pourrait être la vie dans d’autres villes si la stratégie de bombardement de la Russie réussit.

Les responsables de Mykolaïv jouent maintenant à l’eau, à la course pour réparer chaque canalisation cassée avant qu’une autre n’éclate. Ils ont engagé tous les plombiers qu’ils ont pu trouver et engagé une société d’ingénierie française pour évaluer les sources d’eau alternatives. Mais s’ils ne peuvent pas endiguer les fuites, la pression du système pourrait chuter si bas que Mykolaïv se retrouve à nouveau sans eau – et la majeure partie de son chauffage – alors que les températures chutent.

La ville, l’un des plus grands ports d’Ukraine avec une population d’avant-guerre de 500 000 habitants, est peut-être l’endroit le plus durement touché du pays qui n’est pas tombé sous l’occupation russe.

Mykolaïv a été presque encerclée par les forces russes au début de l’invasion et se trouve toujours à seulement 20 milles du front. Environ 150 personnes ont été tuées par des frappes quasi quotidiennes de drones ou de missiles qui ont détruit le bâtiment administratif régional, laissé la route menant à la ville bordée de cratères massifs et semé la terreur.

Alors que les grèves sont plus dangereuses, le manque d’eau courante est ce qui définit le mieux la vie à Mykolaïv. Certaines stations-service sont d’énormes réservoirs bleus donnés par des villes voisines ou des agences d’aide internationales. D’autres sont des camions semi-remorques remplis chaque soir aux puits des villages à l’extérieur de la ville.

Des babouchkas en foulard se penchent pour remplir des chariots d’épicerie de bouteilles vides. Les parents chargent des cruches massives dans les coffres de voiture pendant que leurs enfants essaient d’aider. Les vieillards puisent l’eau avec des seaux en métal.

Les esprits commencent à s’effriter. Alors que les gens attendaient dans une station-service la semaine dernière, les travailleurs ont commencé à déterrer un tuyau cassé qui, pendant trois jours, avait quitté le quartier sans même l’eau salée “technique”.

“Ils auraient pu faire quelque chose le samedi ou le dimanche, mais c’était leur jour de congé”, se plaint Valentyna Osadechetko, 69 ans. “Où vont nos impôts ?”

Dudenko a déclaré que la ville avait déjà dépensé des millions pour remplacer des tuyaux qui auraient dû durer 10 à 15 ans de plus mais qui ont été détruits par quelques mois d’eau salée. Pendant des semaines, a-t-il dit, il avait résisté à l’idée d’utiliser l’eau de la rivière, mais avait cédé quand il était clair qu’il n’y avait pas d’alternative réalisable.

Maintenant, les tuyaux éclatent à cinq fois leur taux normal. Les plaintes ont doublé.

Vingt pour cent des 1200 kilomètres de tuyaux de Mykolaïv sont en acier, qui est corrodé par l’eau salée, a-t-il déclaré. Mais essayer de trouver une autre source d’eau est un cauchemar logistique et financier. Une société d’ingénierie française, EGIS, a obtenu une subvention pour trouver une solution, mais a déclaré que cela prendrait un an. Dudenko voulait des conclusions préliminaires d’ici la fin de 2022.

La solution la plus simple est aussi la plus difficile : chasser les Russes de la région voisine de Kherson, où la conduite d’eau de Mykolaïv a été détruite, et la réparer.

Chaque jour, au moins 10% de la ville est privée d’eau technique à cause de canalisations cassées, a-t-il déclaré. Sa plus grande crainte est que trop de fuites réduisent tellement la pression que les robinets s’assèchent à nouveau. Cela obligerait les quelque 50 % d’habitants restant à Mykolaïv à choisir entre fuir ou affronter l’hiver sans chauffage.

“Ce n’est pas une guerre”, a déclaré Dudenko à propos des attaques contre les infrastructures. “Il s’agit d’une tentative d’éradiquer le peuple ukrainien.”

Comme la ville, chaque ménage de Mykolaïv est confronté à des décisions difficiles sur le moment et la manière d’utiliser l’eau salée. Il est hors de question de le boire ou de cuisiner avec. S’y baigner est discutable.

“Je ne peux pas laver mon enfant dans cette eau – c’est trop sale”, a déclaré Anastasia Trofimova, 43 ans, alors qu’elle et son fils de 7 ans, Maksym, attendaient de l’aide humanitaire au centre-ville de Mykolaïv.

Avant la guerre, Trofimova gagnait sa vie en enseignant les échecs. Maintenant, elle est au chômage. L’eau salée du robinet rend tout pire. Ses robinets s’étaient cassés deux fois et chaque fois qu’elle lavait les vêtements sales de son fils, ils prenaient une teinte plus foncée de jaune.

“Je l’ai essayé une fois sur mes pieds et ça a laissé des taches”, se plaint Valentyna Donchenko, 76 ans. Au lieu de cela, elle et son mari ont conçu un système. Ils récupèrent des bouteilles d’eau de cinq litres à une station-service, puis chauffent l’eau propre sur le poêle avant de la verser dans un seau suspendu au-dessus de leur douche avec un morceau de bois. Avec la torsion d’un bouton, l’eau chaude jaillit d’une buse comme si elle provenait d’un arrosoir de jardin.

“C’est comme ça que nous vivons maintenant”, a déclaré Donchenko avec un soupir, alors qu’elle faisait la démonstration de la douche de fortune.

L’hôpital régional de Mykolaïv a également eu du mal à vivre avec l’eau salée. Au début, l’hôpital utilisait l’eau de la rivière pour son système de chauffage. Les tuyaux ont rapidement commencé à se casser.

“C’était chaotique”, a déclaré Oleksandr Fedorenko, ingénieur en chef de l’hôpital. “Et tout changer coûte très cher.”

Désormais, un grand réservoir bleu d’eau douce pour le chauffage accueille les visiteurs à l’intérieur du bâtiment. Trois autres à l’extérieur desservent le centre de dialyse. La configuration changera à nouveau bientôt avec des réservoirs déplacés vers le sous-sol pour empêcher l’eau de geler en hiver, a déclaré Fedorenko.

Plus de 100 fenêtres ont été condamnées depuis début avril, lorsque le bâtiment a été touché par des armes à sous-munitions. Pourtant, l’hôpital, comme Mykolaïv, continue de fonctionner.

Malgré les frustrations liées à l’eau salée, de nombreux résidents sont reconnaissants que leurs toilettes soient toujours alimentées.

“En avril, alors que nous étions complètement sans eau, nous avons dû aller à la rivière pour en avoir”, raconte Lena Perevirzeva, 61 ans, alors qu’elle sortait d’une station-service avec deux bouteilles de cinq litres. “C’est une bénédiction.”

Maryna Shchur et sa mère sont récemment retournées à Mykolaïv après être parties lorsque l’eau a été coupée au printemps. Leur colocataire, Svetlana Grachova, était restée et avait souffert.

Grachova, qui a fui Donetsk en 2014 au milieu des combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie, était stoïque. “Maintenant, les gens ici à Mykolaïv comprennent ce que vivent les habitants de Donetsk depuis huit ans”, a-t-elle déclaré.

Grachova a dit qu’elle craignait que l’eau salée ne casse la chaudière du bâtiment, désactivant le chauffage cet hiver. Elle a dit qu’elle était également préoccupée par l’abri anti-bombes, où un tuyau cassé a récemment détruit les matelas, les oreillers et les lits.

“Où allons-nous nous cacher maintenant des explosions”, a demandé Grachova. “Où allons-nous courir?”