Mykiara Jones, 14 ans, décède après être tombée dans l’eau au parc d’aventure Land of Illusion dans l’Ohio

Une fille de 14 ANS est décédée après être tombée dans l’eau dans un parc d’aventure de l’Ohio.

Mykiara Jones ne portait pas de gilet de sauvetage lorsqu’elle est tombée à l’eau après avoir été sur un appareil de saut, selon les flics.

L’adolescent de 14 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital Crédit : WLWT

Les autorités ont tenté de réanimer la jeune fille grâce à la RCR sur place Crédit : WLWT

Un sauveteur a localisé l’adolescente dans les 30 minutes qui ont suivi sa plongée sous l’eau, a déclaré le shérif.

Les fonctionnaires ont administré la RCR pendant environ une demi-heure avant qu’elle ne soit transportée par avion vers un hôpital voisin. Elle est décédée plus tard alors qu’elle était là-bas.

« C’est une tragédie qu’aucun parent ne devrait avoir à endurer », a déclaré le shérif du comté de Butler, Richard Jones.

« Ce sont les appels que les premiers intervenants redoutent et ont du mal à gérer. Nos pensées et nos prières vont à la famille. »

L’incident a eu lieu vers 17 heures mardi après-midi au parc d’aventure Land of Illusion à Middletown, Ohio.

Le parc aquatique, qui comprend de grandes structures gonflables et des trampolines, n’a été construit que ces dernières années.

Le parc a été fermé à la suite de l’incident « par respect » pour Jones et sa famille, a déclaré le Land of Illusion dans un communiqué.

« Nous soutenons pleinement les autorités nationales et locales dans leur enquête sur l’incident. Nous tenons à remercier les premiers intervenants et tous ceux qui ont participé à l’effort de sauvetage », ont-ils écrit.

« Nous vous demandons de vous joindre à nous pour envoyer des pensées et des prières et nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de nos invités, ainsi qu’aux membres de l’équipe et aux invités qui étaient sur place hier soir lors de cette tragédie. »