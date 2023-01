Mykhailo Mudryk porte un coup mais Arsenal revient sur le marché des transferts en position de force

Arsenal était engagé dans deux derbies londoniens ce week-end : un sur le terrain et un sur le marché des transferts.

Ils ont perdu dans le premier, Chelsea remportant la bataille pour la signature de Mykhailo Mudryk. Alors qu’Arsenal se préparait à affronter Tottenham, l’ailier de 100 millions d’euros (88,7 millions de livres sterling; 108 millions de dollars) qu’ils avaient tant prisé a défilé à Stamford Bridge.

Mais le derby du nord de Londres a fourni le tonique parfait : une victoire 2-0 pour donner huit points d’avance à l’équipe de Mikel Arteta en tête du classement de la Premier League.

“Je suis très fier d’avoir les joueurs que nous avons”, a déclaré Arteta après le match. « Nous voulons toujours améliorer l’équipe… mais nous devons avoir de la discipline. Nous devons être cohérents dans les objectifs que nous voulons, mais aussi dans ce que nous sommes capables de faire à chaque instant. »

Discipline. Cohérence. Ce sont parmi les traits qui ont propulsé Arsenal en tête du classement. Au milieu de la déception d’avoir raté une nouvelle signature, cette performance a rappelé qu’Arsenal dispose d’une équipe de qualité.

Ne pas faire venir Mudryk est sans aucun doute un coup dur. Il était la principale cible d’Arsenal, et ils ont le sentiment d’avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour conclure un accord. En fin de compte, Chelsea est intervenu avec des conditions supérieures et a volé le joueur sous le nez d’Arsenal.



Mudryk sur le terrain de Stamford Bridge hier (Photo : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Maintenant, Arsenal devra retourner à la planche à dessin – mais au moins, ils le font dans une position de confort relatif. Une défaite dans le derby aurait aggravé la déception du marché. Au lieu de cela, le club a réussi à sortir du week-end en beauté.

En première mi-temps, il y avait un gouffre de classe entre Arsenal et Tottenham. Dans le second, l’écart s’est réduit – mais Aaron Ramsdale était sur place pour produire une performance de gardien de but exceptionnelle. Un incident impliquant un fan à la fin ne devrait pas nuire à l’excellence individuelle de Ramsdale ou à l’excellence collective d’Arsenal.

“Je n’ai rien vu”, a déclaré Arteta aux médias. “Ce que j’ai vu, c’est un beau match de football… Aaron a réalisé de superbes arrêts et j’adore ça parce que vous en avez besoin pour gagner ici.”

Arteta aura également été ravi de voir Emile Smith Rowe quitter le banc pour faire sa première apparition en Premier League depuis septembre. Même ainsi, il reconnaîtra qu’Arsenal a encore besoin de renforts s’il veut maintenir sa position élevée. Le rythme de travail des trois premiers d’Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli et Bukayo Saka était sensationnel – mais est-il durable?

47 – Arsenal a remporté 47 points en 18 matchs de Premier League cette saison ; le plus de points qu’ils ont gagnés à ce stade d’une campagne dans l’histoire de leur ligue. Rêver. pic.twitter.com/654cQE4PYZ – OptaJoe (@OptaJoe) 15 janvier 2023

C’est pourquoi manquer Mudryk a laissé Arsenal si déçu. Il était considéré comme une signature idéale pour janvier : quelqu’un capable d’être un joueur à impact immédiat, ainsi qu’une partie cohérente de la stratégie à long terme. C’est pourquoi ils ont poussé le bateau pour essayer de le signer.

La perception est qu’Arsenal ne surpaye pas les joueurs. Ce n’est pas tout à fait vrai : quand quelqu’un correspond parfaitement à ses plans, il est prêt à faire un effort supplémentaire. Voir Ben White, ou même Ramsdale lui-même. Arteta exige une spécificité dans les objectifs de transfert – quand ils trouvent quelqu’un qui correspond, ils poussent.

Mudryk était l’un de ces joueurs – un cas où Arsenal était prêt à plier le budget – mais finalement Arsenal a échoué. Il y a un contraste frappant à établir entre le style de négociation d’Arsenal et de Chelsea : alors qu’Arsenal a passé des semaines en pourparlers avec le Shakhtar Donetsk, Chelsea a conclu un accord en quelques heures. Arsenal considère leur approche comme diligente et méthodique. Les clubs et les agents soutiennent parfois que cela rend le processus frustrant.

À un moment donné, Arsenal espérait signer à la fois Mudryk et Joao Felix dans cette fenêtre. Perdre les deux contre un rival londonien, même s’il a 19 points de retard, est un coup dur.

Mais cela ne doit pas être fatal pour leur défi au titre. Si cela s’était produit le jour de l’échéance, ce serait beaucoup plus dommageable. Arsenal a encore la moitié de la fenêtre pour essayer de trouver une signature alternative.

De plus, ils ont de bons antécédents en matière de recherche de cibles alternatives.

Avant de signer le héros du derby Ramsdale, ils avaient initialement ciblé David Raya de Brentford, pour se faire dire qu’il n’était pas à vendre. Avant White, ils voulaient l’international français Jules Kounde. Gabriel Jesus n’aurait peut-être pas été signé si Arsenal avait débarqué Dusan Vlahovic six mois auparavant. Oleksandr Zinchenko était sans doute le meilleur joueur d’Arsenal au cours de ces 45 premières minutes impérieuses, mais le club avait initialement voulu Lisandro Martinez comme nouvel arrière gauche. Mudryk lui-même n’est devenu la cible principale que lorsque Raphinha a choisi de rejoindre Barcelone depuis Leeds United.

Beaucoup en Ukraine pensent que Chelsea a considérablement surpayé pour Mudryk compte tenu de son inexpérience au plus haut niveau. L’accord a été décrit, en utilisant un vieux dicton ukrainien, comme “l’achat d’un chat dans un sac” – essentiellement, une acquisition dont la véritable valeur ne sera pas claire avant un certain temps.

La performance d’Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium était celle de leaders méritants de la ligue et de champions potentiels. Une grande partie de ce qu’ils ont construit doit une dette à un recrutement intelligent et réactif et au travail efficace de l’équipe derrière l’équipe.

Le marché de janvier est notoirement difficile. Mais s’ils peuvent répéter l’astuce et renforcer l’équipe grâce à leur bon départ, Arsenal sera dans une position exceptionnelle.

À Tottenham, l’équipe a fait son travail de façon exemplaire. Désormais, l’équipe derrière l’équipe a un peu plus de quinze jours pour faire la leur.

(Photo du haut : Craig Mercer/MB Media/Getty Images)