Mykhailo Mudryk : le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, déclare que l’ailier de 88,5 millions de livres sterling a besoin d’une « meilleure compréhension du jeu » | Actualités footballistiques

Mauricio Pochettino estime que Mykhailo Mudryk doit « mieux comprendre le jeu » après que l’ailier n’a pas réussi à avoir un impact lors de sa première titularisation de la saison lors du match nul 0-0 de Chelsea à Bournemouth.

La signature de 88,5 millions de livres sterling a été remplacée à la 63e minute alors que son temps décevant à Chelsea se poursuit, l’international ukrainien n’ayant pas encore marqué de but en Premier League lors de ses 19 apparitions.

Mudryk a rejoint Stamford Bridge en provenance du Shakhtar Donetsk pour un contrat de huit ans et demi en janvier et il n’a pas encore impressionné, mais Pochettino pense que le joueur de 22 ans a besoin de plus de temps pour s’adapter à la Premier League.

L’entraîneur-chef de Chelsea a déclaré Sports aériens: « Il s’améliore. Il a encore besoin d’apprendre ; la Premier League est très rapide, la vitesse du jeu est si rapide.

« Je pense qu’il s’agit de mieux comprendre le jeu, d’essayer d’être parfois plus connecté avec l’équipe.

« Nous devons lui donner du temps et lui donner les outils pour s’améliorer au cours de la saison. »





Mudryk faisait partie d’une folie d’un milliard de livres sterling de Chelsea depuis leur rachat en mai de l’année dernière, mais leurs dépenses ne se traduisent pas par un succès sur le terrain avec le nul et vierge à Bournemouth, leur laissant cinq points lors de leurs cinq premiers matchs.

Chelsea n’a marqué que cinq buts en Premier League jusqu’à présent cette saison, soit son plus petit nombre après cinq matches dans l’élite depuis 1995-96 (5), où ils avaient terminé 11e.

Les Bleus ont raté plusieurs occasions au Vitality Stadium dimanche et Pochettino a admis que son équipe devait être plus calme devant le but si elle veut résoudre ses problèmes de but.

Il a déclaré : « Nous devons être durs dans la manière dont nous essayons. Il s’agit d’améliorer notre efficacité devant le but.

« Nous devons aussi être calmes, mais dans ce genre de circonstances, ce n’est pas facile pour les joueurs d’être calmes devant le but mais nous ne pouvons blâmer personne. »

Certains supporters de Chelsea ont accueilli le coup de sifflet à temps plein à Bournemouth avec des huées alors que le match nul 0-0 a laissé les Blues languir à la 14e place avec une seule victoire lors de leurs cinq premiers matches de championnat.

L’équipe de Pochettino a également été huée lors de sa défaite à domicile contre Nottingham Forest avant la trêve internationale.

« Je ne vais pas demander de la patience aux fans », a déclaré l’ancien entraîneur de Tottenham. « Ils doivent se comporter comme ils veulent.

« Nous ne pouvons pas trouver d’excuses parce que je pense que c’était une décision du club de faire ce que nous devons faire, mais c’est le processus dont nous avons besoin pour y croire fermement.

« Bien sûr, nous sommes déçus parce que les supporters sont déçus à cause de la situation. Je ne m’inquiète pas pour cela car nous savons ce que nous faisons et je pense que lorsque nous commencerons à récupérer des joueurs, à être plus compétitifs et à avoir des joueurs capables de réussir. un impact depuis le banc avec plus d’effectifs, je pense que ce sera une équipe qui va gagner de nombreux matchs. »

Hasselbaink : les joueurs de Chelsea doivent être plus égoïstes devant le but

L’ancien attaquant de Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, a déclaré à Sky Sports :

« Quelqu’un doit prendre la responsabilité de dire : ‘Je vais y aller tout seul et je vais finir par un tir’.

« Nous n’en avons pas vu assez. Nous avons vu des passes qui mettaient leur coéquipier en jeu, mais les passes n’étaient pas géniales.

« Parfois, il faut être plus égoïste, aller directement et terminer l’action. Ce n’était pas suffisant.

« Ils se créent des occasions, ils jouent bien et ils passent le ballon jusqu’au dernier tiers. Le problème ici, c’est la passe finale et le fait de marquer des buts, c’est cette dernière partie qu’ils doivent comprendre. »

Carney : Chelsea essaie de marquer le but parfait

L’ancienne ailière de l’England Women, Karen Carney, a déclaré à Sky Sports :

« J’ai l’impression que Chelsea a essayé de créer l’équipe parfaite en réunissant ces joueurs et aujourd’hui [Sunday]ils ont essayé de marquer le but parfait en faisant la même chose.

« Theo (Walcott) et moi disions pendant tout le match ‘tirez’ parce qu’à chaque fois que vous dribblez avec, Bournemouth continuait de tomber et ils continuaient de se heurter à un mur.

« Les retraits doivent être meilleurs, prendre le tir, prendre la responsabilité et s’approprier parce que ce n’est pas le but parfait, mais c’est ce que Chelsea essaie de faire. Cela n’arrivera pas en Premier League. »

Jackson a du mal à combler le vide des buts de Chelsea

David Richardson de Sky Sports :

Nouvelle saison, nouvelles recrues mais les mêmes vieux problèmes de but pour Chelsea.

Cinq buts en cinq matches de Premier League représentent leur pire départ dans le haut du terrain depuis 1996.

Leurs déboires la saison dernière – 38 en 38 matches – ont conduit au départ de Kai Havertz mais l’un de ses remplaçants, Nicolas Jackson, ne s’en sort pas mieux. La blessure de Christopher Nkunku en pré-saison s’est avérée être un coup dur.

Le joueur de 22 ans a marqué un but, raté six grosses occasions et a réalisé le sixième plus grand nombre de tirs de la division.

Jackson a commencé à devenir désespéré à Bournemouth, coupant un effort de l’intérieur de la surface si terriblement large qu’il est tombé dans le processus. Il est également désormais à un carton d’une suspension.

Le nouveau propriétaire de Chelsea a peut-être dépensé plus d’un milliard de livres sterling en transferts depuis sa prise de fonction l’année dernière, mais il a largement négligé la nécessité d’un attaquant éprouvé en Premier League.

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?

