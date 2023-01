Mykhailo Mudryk: l’attaquant de Chelsea s’excuse après avoir utilisé des insultes raciales sur les réseaux sociaux | Nouvelles du football

La signature de 88 millions de livres sterling de Chelsea, Mykhailo Mudryk, s’est excusée après avoir utilisé une insulte raciale en récitant une chanson de rap sur l’une de ses plateformes sociales.

Mudryk a répété le terme dans le cadre d’un clip publié sur TikTok en juillet dernier.

Sky Sports Nouvelles a contacté Chelsea. Le représentant du jeune homme de 22 ans a déclaré Le soleil: “Mykhailo est profondément désolé pour toute offense causée par la vidéo.

“Son intention était de réciter uniquement les paroles d’une chanson. Mykhailo regrette sa décision et accepte de tout cœur que ce n’est pas approprié.”

Kick It Out a déclaré dans un communiqué: “Kick it Out condamne l’utilisation de toutes les insultes raciales, quel que soit le contexte. L’utilisation de ce terme par des personnalités du football ne peut que servir à éloigner les gens du jeu.”