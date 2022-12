Mykhailo Mudryk: la cible d’Arsenal est recherchée après une montée en puissance rapide avec le Shakhtar Donetsk | Nouvelles du football

Au début de la saison dernière, il était un inconnu en dehors de l’Ukraine avec une valeur de transfert inférieure à 1 million de livres sterling. Aujourd’hui, il est l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe. Après une ascension fulgurante, Mykhailo Mudryk semble destiné aux grandes choses.

Le joueur de 21 ans, qui a montré sa vitesse palpitante et ses capacités en tête-à-tête lors de la phase de groupes de la Ligue des champions plus tôt cette saison, a été décrit par Darijo Srna, directeur du football du Shakhtar Donetsk, comme “le meilleur joueur d’Europe en son poste” après Kylian Mbappe et Vinicius Junior.

Il peut y avoir un soupçon d’exagération dans cette déclaration, mais Srna n’est pas le seul à tenir Mudryk en haute estime.

Sa liste de prétendants est longue et les leaders de la Premier League, Arsenal, sont au sommet, les Gunners ayant soumis une offre d’ouverture d’une valeur d’environ 55 millions de livres sterling plus des add-ons pour le signer en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de Sky Sports, Mark McAdam, fait le point sur la poursuite par Arsenal de Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk.



Une source a dit Sky Sports Nouvelles il y a un optimisme prudent quant à la possibilité de conclure un accord, Arsenal étant encouragé par le désir du joueur de les rejoindre.

Le Shakhtar, cependant, exigerait des frais de 85 millions de livres sterling – “si quelqu’un veut acheter Mudryk, il doit dépenser beaucoup d’argent et respecter notre club”, a récemment ajouté Srna – le battage médiatique est-il donc justifié ?

Changement d’attitude sous De Zerbi

Mudryk a longtemps été considéré comme un joueur au potentiel énorme en Ukraine, où il a débuté dans l’académie du Metalist Kharkiv avant de rejoindre Dnipro puis le Shakhtar, mais il lui a fallu plus de temps que prévu pour commencer à s’épanouir.

Paulo Fonseca, l’ancien manager du Shakhtar, a vu son potentiel pendant son mandat, l’amenant dans l’équipe première et lui offrant ses débuts seniors à l’âge de 17 ans en 2018.

Malgré tout le talent de Mudryk, cependant, son attitude a suscité des doutes.

“Parfois, il n’entendait pas ce que l’entraîneur lui disait”, témoignait récemment le capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko. Fonseca, quant à lui, a exprimé ses propres inquiétudes après une victoire amicale contre l’équipe azerbaïdjanaise de Qarabag en janvier 2019.

“Mykhaylo a marqué aujourd’hui, mais il a encore beaucoup à apprendre”, a-t-il déclaré. “Je suis définitivement convaincu par son talent, mais avant tout, il doit comprendre qu’il a encore beaucoup de moyens de s’améliorer… il doit changer un peu son attitude sur le terrain.”

Image:

Mudryk en action contre le Real Madrid en Ligue des champions





Mudryk a été envoyé en prêt aux rivaux de la Premier League ukrainienne, Arsenal Kyiv, quelques semaines plus tard. Une autre période de prêt, cette fois à Desna Chernihiv, suivrait, le Shakhtar espérant qu’une plus grande exposition au niveau senior l’aiderait à mûrir.

Mais ce n’est qu’après la nomination de Roberto De Zerbi, maintenant de Brighton, à l’été 2021, à une époque où Mudryk était évalué à moins d’un million de livres sterling par Transfermarkt, que sa fortune – et en fait son attitude – a commencé à changer dans son club parent.

“Tout le monde sait que Mudryk est un talent incroyable, mais peu d’entraîneurs peuvent trouver un lien avec lui”, a expliqué Srna, avant d’ajouter que l’un des premiers actes de De Zerbi en charge du Shakhtar a été de prendre le téléphone du jeune prêté. .

“Il lui a dit:” Tu deviendras un joueur avec moi, ou tu ne seras pas un joueur de football “”, a ajouté Srna à propos de cet appel téléphonique de De Zerbi. “A partir de ce jour, Mudryk a complètement changé les choses.”

De Zerbi a fait de Mudryk un projet personnel.

“J’ai besoin non seulement de gagner le championnat et la coupe, ainsi que de bien jouer en Ligue des champions, mais aussi d’éduquer les jeunes joueurs”, a-t-il déclaré. “Mudryk est l’un des meilleurs jeunes footballeurs d’Europe. Si je ne l’amène pas à un haut niveau, je considérerai cela comme une défaite personnelle.”

Mudryk était l’un des nombreux produits de l’académie du Shakhtar lancés dans l’équipe par De Zerbi et il a récompensé sa foi avec insistance, l’ailier devenant un partant régulier avant que la campagne 2021/22 ne soit perturbée par la pandémie, et faisant ensuite irruption dans l’équipe nationale d’Andriy Shevchenko.

L’évasion de la Ligue des champions fait tourner les têtes

Les doutes sur l’attitude de Mudryk ont ​​rapidement disparu et bientôt sa capacité est venue au premier plan.

En effet, depuis sa percée au début de la saison dernière, il a marqué neuf buts et fourni 13 passes décisives en 23 matches de Premier League ukrainienne – et cela malgré les bouleversements causés par l’invasion du pays par la Russie ainsi que la pandémie.

Les chiffres sont impressionnants mais c’est sur la scène européenne que Mudryk a vraiment fait tourner les têtes.

Image:

Mudryk a brillé en Ligue des champions cette saison





Il a été utilisé principalement comme remplaçant lors de la campagne de phase de groupes du Shakhtar la saison dernière, mais il a certainement fait sa marque lors de son premier départ, son affichage accrocheur lors d’une défaite 2-1 contre le Real Madrid lui a valu une ovation des supporters locaux à le Bernabeu lorsqu’il a été remplacé en seconde période.

Ce fut un moment important dans la montée en puissance de Mudryk et cette saison, il a continué de gagner en stature, commençant les six matchs de groupe du Shakhtar et contribuant trois buts et deux passes décisives, un total combiné amélioré par seulement sept joueurs dans la compétition jusqu’à présent.

Le Celtic ne se souviendra pas de leurs rencontres avec lui avec émotion.

Dans le premier d’entre eux, disputé à Varsovie en septembre, Mudryk a marqué l’égalisation du Shakhtar avec une finition puissante en diagonale après s’être accroché à un ballon traversant Heorhii Sudakov avec une course rapide et explosive derrière l’arrière droit celtique Josip Juranovic. .

Image:

Mudryk marque contre le Celtic





Puis, au Celtic Park un mois plus tard, il a de nouveau apporté une autre contribution décisive, marquant une autre égalisation, cette fois avec un superbe effort individuel de l’extérieur de la surface suite à une contre-attaque alors que l’équipe d’Ange Postecoglou était éliminée de la compétition.

Mudryk a été encore meilleur lors de la victoire 4-1 contre le RB Leipzig qui a précédé ces deux matchs, préparant le premier match du Shakhtar après avoir pénétré à l’intérieur par la gauche et déjoué son marqueur avec une série d’étapes, puis a terminé une contre-attaque rapide lui-même. avant de produire une autre passe décisive avec un centre bas pour l’attaquant Lassina Traoré.

Les principales forces de Mudryk étaient évidentes dans ces matchs – son rythme et sa puissance lorsqu’il coupait à l’intérieur depuis la gauche pour utiliser son pied droit plus fort; sa vitesse de transition; sa capacité de finition clinique – et sa capacité à le faire sur la scène de la Ligue des champions n’ont fait qu’ajouter à son attrait pour une liste croissante de prétendants qui comprend Arsenal.

L’intérêt d’Arsenal expliqué

La blessure au genou de Gabriel Jesus a laissé les fans d’Arsenal se demander si le club agira pour signer un attaquant en janvier, mais le désir de Mikel Arteta de renforcer ses larges options d’attaque est une priorité de longue date.

Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont brillé cette saison, marquant respectivement leurs cinquième et sixième buts en Premier League lors de la victoire 3-1 contre West Ham le lendemain de Noël, mais il y a un manque de profondeur sous eux, en particulier avec Emile Smith Rowe actuellement indisponible.

Mudryk offrirait une concurrence directe à Martinelli sur le côté gauche, où, comme le Brésilien, il opère comme un ailier inversé. Il peut cependant aussi jouer du côté opposé.

“C’est plus confortable pour moi quand je joue sur la ligne où je peux montrer tout mon potentiel un contre un”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur sa position préférée dans une interview avec Les temps en septembre.

Image:

Mudryk en conversation avec l’actuel patron du Shakhtar Igor Jovicevic





“J’ai plus d’espace pour me déplacer vers l’avant et je peux créer beaucoup plus d’occasions lorsque je joue sur la ligne. Il y a plus de monde au milieu. Mais, vous savez, le milieu me convient aussi.

“Mon inspiration est Cristiano Ronaldo à cause de ce que vous pouvez faire si vous travaillez dur et croyez en vous. J’aime la façon dont Cristiano joue. Je me vois comme ça – un ailier.”

Cela ne veut pas dire qu’il ne sera peut-être pas un jour à l’aise de jouer au centre également – “J’ai besoin de plus de temps pour changer ma position de 11 ou 7 à 9, mais avec le temps, c’est possible”, a-t-il ajouté à Les temps – mais c’est surtout quelqu’un qui renforcerait la menace d’Arsenal depuis les flancs.

Il n’est pas différent de Martinelli et Saka en termes de capacité de dribble et de franchise, mais son accélération fulgurante depuis une position debout et la vitesse à laquelle il passe de la défense à l’attaque signifient qu’il offrirait quelque chose de différent à l’équipe d’Arteta.

Il reste à voir ce qui se passera ensuite, mais il semble de plus en plus probable que Mudryk, bien que peu connu en dehors de l’Ukraine il y a seulement un an, ait un avenir radieux devant lui.