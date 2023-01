Mykhailo Mudryk: Chelsea envisage une offre pour l’ailier du Shakhtar Donetsk au milieu de l’intérêt d’Arsenal | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea envisage de faire une offre pour Mykhailo Mudryk, même si Arsenal est “de plus en plus optimiste” quant à la conclusion d’un accord pour l’ailier du Shakhtar Donetsk.

Des pourparlers sont prévus avec Chelsea et le Shakhtar Donetsk cette semaine.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, est actuellement à Londres et des responsables du Shakhtar doivent bientôt arriver dans la capitale.

Plus tôt cette semaine, Sky Sports Nouvelles a rapporté qu’Arsenal conclura un accord pour Mudryk. Arsenal et Shakhtar poursuivent leurs conversations sur le montant des frais et la structure de paiement.

Une source a dit Sky Sports Nouvelles qu’Arsenal est prêt à payer des frais plus proches de la valorisation de 85 millions de livres sterling du Shakhtar. Un accord n’a pas encore été trouvé mais Arsenal travaille dur pour trouver un compromis.

Des sources proches de l’accord ont le sentiment que les clubs vont “trouver une solution”, le joueur de 21 ans souhaitant le déménagement et les conditions personnelles ne devant pas être un problème.

Sky Sports Nouvelles a également rapporté la semaine dernière que le Shakhtar considérait Mudryk, qui n’a joué que huit fois pour son pays, comme l’un des cinq meilleurs ailiers au monde.

Le Shakhtar pense qu’il est meilleur qu’Antony à Manchester United, qui a coûté 86 millions de livres sterling à l’Ajax cet été et l’utilise comme référence dans les négociations.

Brentford avait également un accord pour signer Mudryk l’été dernier, mais sa valorisation a explosé.

Pourquoi Mudryk est en demande

Au début de la saison dernière, il était un inconnu en dehors de l’Ukraine avec une valeur de transfert inférieure à 1 million de livres sterling. Aujourd’hui, il est l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe. Après une ascension explosive, Mudryk semble destiné à de grandes choses.

Le joueur de 21 ans, qui a montré sa vitesse palpitante et sa capacité en tête-à-tête lors de la phase de groupes de la Ligue des champions plus tôt cette saison, a été décrit par Darijo Srna, directeur du football du Shakhtar Donetsk, comme “le meilleur joueur d’Europe en son poste” après Kylian Mbappe et Vinicius Junior.

Il peut y avoir un soupçon d’exagération dans cette déclaration, mais Srna n’est pas le seul à tenir Mudryk en haute estime. Sa liste de prétendants est longue et le leader de la Premier League, Arsenal, est au sommet.

Chelsea veut Fernandez en janvier | Clause de libération de 105 millions de livres sterling

Image:

Chelsea est également intéressé par Enzo Fernandez de Benfica





Chelsea est en pourparlers avec Benfica pour signer le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez en janvier.

Avec une clause de libération de 120 millions d’euros, soit environ 105 millions de livres sterling, le milieu de terrain argentin deviendrait la signature la plus chère de la Premier League.

Mais Sky Sports Nouvelles On a dit à Chelsea qu’il n’était pas prêt à payer l’intégralité de sa clause de libération et qu’il souhaitait plutôt la payer en plusieurs versements. S’ils peuvent conclure un accord en plusieurs fois, ils sont prêts à payer plus que la clause de libération de 105 millions de livres sterling pour que l’accord soit conclu le plus rapidement possible.

Benfica aimerait que Fernandez reste et signe un nouveau contrat, n’étant au club que depuis l’été.

Il n’y a eu aucun progrès sur cet accord au cours des dernières 24 heures, malgré des informations ailleurs, les Bleus se rapprochaient dans la nuit de lundi.

Sky Sports News a été informé que ces rapports, dont certains affirment également qu’ils paieront la clause dans son intégralité sans versements, ne sont pas corrects.

