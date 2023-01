Mykhailo Mudryk: Chelsea conclut un accord de transfert de 85 millions de livres sterling pour la cible d’Arsenal et l’ailier du Shakhtar Donetsk | Nouvelles du football

Chelsea a conclu un accord d’une valeur de 85 millions de livres sterling avec le Shakhtar Donetsk pour l’ailier Mykhailo Mudryk.

Sky Sports Nouvelles a été informé que Mudryk était en route vers l’ouest de Londres pour un examen médical samedi.

On pense que Chelsea est convaincu d’obtenir le transfert et a proposé au joueur de 22 ans un contrat de sept ans et demi.

Une déclaration du Shakhtar samedi soir a confirmé qu’un accord était “très proche”.

Arsenal est resté en pourparlers pas plus tard que vendredi, mais était prêt à renoncer au transfert si l’accord n’était pas correct.

Dans les publications sur les réseaux sociaux, Mudryk avait précédemment indiqué que les dirigeants de la Premier League, Arsenal, étaient sa destination préférée, les conditions personnelles ne devant pas être un problème.

Il a aimé une publication parodique sur Instagram le montrant retenu prisonnier par le Shakhtar Donetsk alors qu’ils continuaient à attendre des offres plus importantes, et a mis en ligne des publications le montrant en train de regarder des matchs d’Arsenal et décrivant Mikel Arteta comme un “meilleur entraîneur”.

Image:

Mykhailo Mudryk a aimé un message d’un compte de mèmes d’Arsenal





Mais il semble maintenant prêt à rejoindre l’équipe en difficulté de Graham Potter à Chelsea, qui n’a réussi qu’une seule victoire lors de ses cinq derniers matches.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a déjà sanctionné les mouvements de Benoit Badiashile, David Fofana et Andrey Santos dans la fenêtre de janvier, tout en ajoutant la signature du prêt de Joao Felix de l’Atletico Madrid.

Pourquoi Mudryk est en demande

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, qui dirigeait auparavant Mudryk au Shakhtar Donetsk, a fait l’éloge du joueur de 22 ans.



Au début de la saison dernière, il était un inconnu en dehors de l’Ukraine avec une valeur de transfert inférieure à 1 million de livres sterling. Aujourd’hui, il est l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe. Après une ascension explosive, Mudryk semble destiné à de grandes choses.

Le joueur de 21 ans, qui a montré sa vitesse palpitante et sa capacité en tête-à-tête lors de la phase de groupes de la Ligue des champions plus tôt cette saison, a été décrit par Darijo Srna, directeur du football du Shakhtar Donetsk, comme “le meilleur joueur d’Europe en son poste” après Kylian Mbappe et Vinicius Junior.

Il peut y avoir un soupçon d’exagération dans cette déclaration, mais Srna n’est pas le seul à tenir Mudryk en haute estime. Sa liste de prétendants est longue, Chelsea se rapprochant de la course pour le signer.