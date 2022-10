Mykhailo Mudryk attire les intérêts de transfert des plus grands clubs européens

De temps en temps, un joueur émerge d’une situation difficile et semble juste destiné à la grandeur. L’Ukraine a produit des footballeurs assez sensationnels : Andriy Shevchenko, Sergiy Rebrov et Anatoliy Tymoschuk. Pourtant, Mykhailo Mudryk semble pouvoir éclipser même les noms susmentionnés, entraînant un transfert majeur dans le temps.

L’ailier de 21 ans a émergé du système de jeunesse du Shakhtar Donetsk, bien que l’équipe ait vu sa vie déchirée en raison de la guerre en Ukraine.

L’expulsion du Shakhtar de son pays d’origine a annulé les matchs à domicile. De plus, cela a déraciné les installations d’entraînement fiables que les joueurs connaissent bien.

Mudryk est leur joyau précieux. Le joueur qui porte son équipe sur le terrain en ce moment et l’actif vendable qui apportera les fonds nécessaires pour maintenir le club à flot alors que le football ukrainien se débat.

Qui est Mykhailo Mudryk ?

L’ailier a fait son temps en prêt en Ukraine, jouant pour Arsenal Kyiv et Desna Chernihiv avant de faire son entrée dans l’équipe senior du Shakhtar.

À son arrivée dans la première équipe, il n’y a pas eu de retour en arrière pour l’assistant créatif. En 17 matchs de Premier League ukrainienne, Mudryk a marqué cinq buts et fourni 12 passes décisives.

Son jeu naturel offre des occasions à ses coéquipiers. C’est un style de jeu désuet car les ailiers agissent comme des attaquants intérieurs.

Debout à 5’7, Mudryk est un petit meneur de jeu. Il peut exceller sur toute la ligne de front, même si sa meilleure position est celle d’ailier gauche.

À l’occasion, il a servi de n ° 10 pour le Shakhtar. Ce n’est pas son rôle préféré

Mudryk n’a pas encore tout à fait le centre de gravité bas qui a permis aux joueurs d’un cadre plus petit de dominer. Si vous pensez à Eden Hazard et Lionel Messi, ils étaient à leur meilleur lorsqu’ils ont pris un peu de poids.

Lorsque Mudryk déménagera finalement chez un géant européen, ce sera une de ses priorités.

Ensemble de compétences polyvalent et agréable

Il est difficile de regarder Mudryk sans sourire. Ses pieds rapides sont attrayants et il y a un peu des meilleurs meneurs de jeu européens dans son jeu.

Si vous deviez décrire Mudryk, vous le classeriez comme un croisement entre la capacité technique scandaleuse de Neymar et la créativité directe de Martin Odegaard.

Un penalty marqué par l’équipe des moins de 19 ans du Shakhtar Donetsk en 2019 a mis en évidence ces qualités. Mudryk a pris le coup de pied mais a simplement passé le ballon à un coéquipier qui a tiré le ballon dans le filet.

S’il y a quelque chose à essayer, l’international ukrainien le fera. Il tente des noix de muscade et essaie de battre les défenseurs avec des dribbles. Est-ce un souci dans une ligue plus physique ? Peut-être, mais c’est fantastique à regarder.

La meilleure destination de transfert pour Mykhailo Mudryk

Arsenal cherchait désespérément à signer Mykhailo Mudryk à l’été 2022. Le Shakhtar a rejeté un certain nombre d’offres de plus de 45 millions de dollars. Au lieu de cela, le club ukrainien voit un talent prodigieux entre ses mains. Le potentiel de Mudryk pourrait empocher le club plus de 100 millions de dollars à l’avenir.

Manchester United et Manchester City ont exprimé leur intérêt pour le joueur. Cela étant dit, les clubs mancuniens expriment leur intérêt pour pratiquement tous les joueurs avec leurs vastes réseaux de dépistage.

Mudryk ne restera pas en Ukraine au-delà de la saison 2022/23, il est trop talentueux. Cependant, il est intéressant d’essayer de choisir une destination parfaite pour lui.

Cela dépend du type de développement dont le joueur a besoin. La Premier League serait un énorme choc pour l’ailier élancé à ce stade. Personnellement, vous considérez l’Espagne ou la France comme le style de football idéal pour lui.

Le Borussia Dortmund a un excellent palmarès de joueurs en développement comme Mudryk, mais ils ne pourront pas se le permettre en 2023.

Clubs à gros sous

Le Bayern Munich n’a jamais remplacé Arjen Robben et Franck Ribéry par des ailiers habiles, et avec Thomas Muller approchant de la fin de sa carrière, Mudryk pourrait être un joueur parfait pour les géants bavarois.

Le Real Madrid a déjà une abondance de talents en attaque et ne brisera son triumvirat que si une superstar comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé devient disponible.

Barcelone n’a pas la capacité financière de signer la star ukrainienne, alors tous les regards se tournent vers Paris.

La Ligue 1 est une ligue facile pour les talents offensifs. Mudryk trouverait une amélioration de la qualité en France et acquerrait de l’expérience en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain peut se permettre le joueur de 21 ans et devra reconstituer sa ligne avant avec de jeunes talents. Mbappe pourrait pousser à partir dans un avenir proche et le contrat de Lionel Messi expire en juin 2023.

Mudryk prospérerait immédiatement dans un système offensif et n’aurait peut-être pas le bagage qui a causé tant de maux de tête administratifs au PSG ces dernières années.

Son style sied parfaitement aux champions de France. Ce serait une grande surprise s’ils n’envoyaient pas une enquête de transfert pour Mykhailo Mudryk en 2023.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT