Mykhailo Mudryk alternatives pour Arsenal après le transfert complet de Chelsea, y compris Leandro Trossard, hors contrat Wilfried Zaha et Hakim Ziyech

Arsenal n’aura peut-être pas le temps de s’apitoyer sur son sort après avoir perdu Mykhailo Mudryk contre Chelsea.

L’international ukrainien semblait prêt à rejoindre les Gunners après de nombreux travaux préparatoires effectués par Mikel Arteta et le directeur technique Edu Gaspar, uniquement pour que les Bleus se faufilent au dernier moment.

Getty Mudryk a rejoint Chelsea pour un montant pouvant atteindre 88 millions de livres sterling

Il a laissé Arsenal les mains vides mais avec un titre de Premier League en jeu, ce n’est pas le moment de panser ses blessures, alors que la fenêtre de transfert reste ouverte.

Il existe des options vers lesquelles le club du nord de Londres peut se tourner et talkSPORT vous guide à travers elles.

Léandro Trossard

Un joueur qui semble certain de partir ce mois-ci est la star de Brighton Trossard, qui a eu des retombées spectaculaires avec le manager Roberto De Zerbi et a été banni de la première équipe.

Les deux parties ne reculant pas, un éloignement convient à toutes les parties avec des goûts comme Tottenham et Chelsea intéressés mais Arsenal a été lié.

Le talent de Trossard ne fait aucun doute et il compte sept buts en Premier League en 16 apparitions cette saison, dont un triplé contre Liverpool, mais son attitude pourrait décourager Arteta.

APE Leandro Trossard semble déterminé à quitter Brighton ce mois-ci

Laura Woods donne une réponse effrontée à Jamie O’Hara après la victoire du derby du nord de Londres Conte et Xhaka se sont affrontés sur le tacle de Romero qui a vu le défenseur éviter le carton rouge dans le derby Les Spurs promettent une action ferme contre un fan qui a donné un coup de pied à Ramsdale dans le chaos du derby du nord de Londres Tottenham 0-2 Arsenal RÉACTION EN DIRECT: Un fan “devrait être banni à vie” après le coup de pied de Ramsdale Jacob Murphy réagit de manière hilarante alors que Marco Silva le frôle pour faire rage contre l’arbitre West Ham considère Nuno et Benitez comme des remplaçants de Moyes et “rêve” de Poch ou Tuchel





Michel Olise

Arteta pourrait se tourner vers une ancienne légende d’Arsenal pour l’aider dans la fenêtre de transfert en demandant à Patrick Vieira les services de la star de Crystal Palace, Olise.

Le joueur français des moins de 21 ans est né et a grandi à Londres malgré son allégeance internationale et figurait dans les livres d’Arsenal en 2008 avant de passer par Chelsea, Manchester City et Reading.

Le joueur de 21 ans a un immense talent et a été désigné comme créateur à partir de positions étendues, en plus d’être un n ° 10 capable, et aurait même été lié à un déménagement au Paris Saint-Germain, bien que son but puisse avoir besoin s’améliorer avec seulement trois buts au cours de sa carrière en Premier League à ce jour.

Getty Michael Olise a beaucoup de potentiel

Wilfried Zaha

Une autre arrivée potentielle de Selhurst Park est une ancienne cible d’Arsenal sous la forme de Zaha, qui est en fin de contrat cet été.

L’international ivoirien – et fan d’Arsenal d’enfance – n’a pas caché son désir de rejoindre un plus grand club et un transfert gratuit aux Emirats pourrait être un bon coup pour l’équipe du nord de Londres.

Les Gunners pourraient faire avec cette imprévisibilité dans les positions avancées tandis que sa capacité à gagner des fautes et des pénalités pourrait ajouter une autre dimension à l’équipe – bien que cela signifierait attendre jusqu’à l’été quand Arteta veut des renforts maintenant.

Getty Zaha est en fin de contrat à la fin de la saison

Raphinha

Peut-être un peu exagéré étant donné qu’il n’a déménagé à Barcelone qu’en été, mais les problèmes monétaires du club catalan pourraient les rattraper très bientôt.

Cela pourrait conduire à une sorte de braderie au Camp Nou avec Raphinha déjà potentiellement sortant après avoir échoué jusqu’à présent à avoir un impact important du côté de Xavi.

Le Brésilien n’a marqué que deux fois en Liga cette saison alors qu’Arsenal était dans la course pour l’ancienne star de Leeds United l’année dernière.

Getty Raphinha pourrait être accessible après avoir échoué à briller au Barça

Getty L’arrivée de Mudryk pourrait pousser Ziyech à la porte

Hakim Ziyech

Arsenal n’est peut-être pas le plus satisfait de Chelsea après avoir pincé Mudryk, mais ils pourraient utiliser ce détournement de transfert à leur avantage.

Graham Potter a maintenant une équipe gonflée pleine de joueurs larges et les Gunners pourraient voler avec une offre lowball pour l’un d’eux – et Ziyech pourrait représenter le meilleur rapport qualité-prix.

Cet été, Chelsea était prêt à écouter les offres de l’ailier et cela n’a fait que s’amplifier après l’arrivée de Mudryk tandis que l’ancienne star de l’Ajax a prouvé qu’il pouvait être un joueur dangereux lorsqu’il a joué la Coupe du monde avec le Maroc.

Voir un tel transfert être effectué ce mois-ci serait tout simplement remarquable, mais des choses plus étranges se sont produites dans la fenêtre de janvier.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins avec notre blog de transfert en direct