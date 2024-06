« En apprenant à connaître nos clients, nous savons qu’ils forment une famille aimante et des parents très attentionnés qui feraient n’importe quoi pour leurs enfants », a déclaré leur équipe juridique dans un communiqué publié par Personnes 28 mai 2020. « Depuis son adoption, ils ont consulté plusieurs professionnels des domaines de la santé et de l’éducation afin de fournir à Huxley le meilleur traitement et les meilleurs soins possibles. Au fil du temps, l’équipe de professionnels de la santé a conseillé à nos clients qu’il serait peut-être préférable de Huxley sera placé dans une autre famille. »

Les avocats ont noté que Myka et James, qui sont également les parents de Kova, Jaka, Radley et Onyx– n’a jamais envisagé de placer Huxley en famille d’accueil, et qu’à la place, sa nouvelle famille a été sélectionnée manuellement, ajoutant : « Ils ont été forcés de prendre une décision difficile, mais c’est en fait la chose juste et aimante à faire pour cet enfant. »

Un mois plus tard, Myka a partagé une longue déclaration sur son profil Instagram s’excusant de la situation – une déclaration qui deviendra finalement la dernière publication de la page puisque la famille s’est depuis éloignée des yeux du public.

« Je tiens tout d’abord à m’excuser pour le tumulte et à assumer l’entière responsabilité de tout le mal que j’ai causé », a écrit le YouTuber le 24 juin. « Cette décision a brisé le cœur de nombreuses personnes et je suis désolé d’avoir laissé tomber. tant de femmes qui me considéraient comme une mère. »