MyGov Corona Helpdesk, le chatbot officiel WhatsApp du ministère de la Santé et MyGov a croisé 30 millions d’utilisateurs au cours de l’année dernière, devenant ainsi l’une des plus grandes lignes d’assistance COVID sur WhatsApp. Avec la détermination d’aplatir la courbe de désinformation et de sensibiliser le public au COVID-19, cette ligne d’assistance basée sur l’API est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de WhatsApp en anglais et en hindi. Le chatbot MyGov Corona Helpdesk est alimenté par les solutions d’IA conversationnelle de Haptik et a traité plus de 45 millions de conversations sur WhatsApp d’utilisateurs à travers le pays avec plus de 67 millions de messages envoyés depuis son lancement. Pour contacter la ligne d’assistance, les citoyens devaient enregistrer le numéro WhatsApp +91 9013151515 sur leur téléphone, puis démarrer une discussion en tapant «Salut» et en l’envoyant au numéro. Cela les a incités à saisir une requête ou à choisir dans une liste de questions fréquemment posées. En fonction de la question, les utilisateurs ont reçu des informations vérifiées et en temps réel sous forme de vidéo, d’infographie ou de texte.

«Depuis que la pandémie a frappé notre pays pour la première fois, l’une des associations les plus importantes de WhatsApp a été avec le ministère de la Santé et avec MyGov. Grâce à la puissance d’une technologie facile à utiliser, les citoyens ont eu accès aux dernières informations vérifiées sur le coronavirus. Ceci est un véritable testament de l’Inde qui se lance dans un voyage de construction d’un écosystème d’informations crédibles liées au COVID dans lequel les gens pourraient avoir confiance et à un moment où ils en avaient le plus besoin, et sur une plus grande toile, c’est certainement aussi une étape déterminante vers la construction et renforcer une Inde dotée de l’autonomie numérique. a déclaré Shivnath Thukral, directeur des politiques publiques, WhatsApp. «Au cours de l’année dernière, MyGov Corona Helpdesk, un Chatbot activé par l’IA, a été une solution technologique révolutionnaire qui a aidé des millions de citoyens en fournissant des mises à jour opportunes sur la pandémie COVID-19. La bonne stratégie de communication combinée à une technologie innovante a fait partie intégrante de la lutte contre la pandémie, et cela a été l’un des efforts de Digital India et de son initiative MyGov pour devenir le pont entre les citoyens et le gouvernement et assurer la diffusion d’informations authentiques, freiner les rumeurs , mythes et désinformation. Au cours de son voyage d’un an, MyGov Corona Helpdesk est devenu un système interactif de vaccination et fournit également des informations clés sur Co-WIN. Je félicite Team MyGov, Haptik, notre partenaire technique et l’équipe WhatsApp pour avoir terminé un an de service d’assistance MyGov Corona. Le travail de travail acharné collectif a abouti à 3,15 utilisateurs Crore », a déclaré Abhishek Singh, PDG de MyGov et Digital India.

Pendant la pandémie, le besoin d’informations précises était crucial pour éviter la panique et les rumeurs. Le service «MyGov Corona Helpdesk» a servi de plate-forme permettant aux citoyens d’accéder à des informations crédibles et actualisées sur la pandémie. En plus de la ligne d’assistance MyGov, WhatsApp a également activé plus de 16 lignes d’assistance COVID dans 13 autres États indiens en anglais et dans les langues régionales.