MyFitnessPal rend une autre fonctionnalité exclusive aux utilisateurs payants

MyFitnessPalune application extrêmement utile pour ceux qui cherchent à suivre les calories ou à compter les macros, a annoncé ce matin à ses utilisateurs qu’elle placerait sa fantastique fonction de scanner de codes-barres derrière un paywall à partir du 1er octobre.

Pas cool. Très pas cool.

La fonction de scanner de codes-barres a permis à tous les utilisateurs, premium et non premium, de scanner simplement le code-barres d’un produit et d’importer ses données nutritionnelles à partir de la base de données de MyFitnessPal. Cela a rendu le suivi des aliments très facile. Désormais, les utilisateurs devront rechercher manuellement un produit en tapant le nom du produit, puis en s’assurant qu’ils ont la bonne correspondance. En raison d’innombrables produits en double portant le même nom, parfois avec des informations nutritionnelles et des tailles de portion différentes, il peut être assez ennuyeux de s’assurer que vous enregistrez le bon aliment.

Dans un e-mail à ses utilisateurs, MyFitnessPal dit ce qui suit.

À partir du 1er octobre, Barcode Scan sera disponible uniquement avec un abonnement Premium. Les membres qui utilisent la version gratuite de l’application pourront toujours enregistrer des aliments avec la fonction de recherche. Nous n’aimons jamais décevoir nos membres. Bien qu’il s’agisse d’une décision difficile, ce changement nous permet de continuer à améliorer nos offres de produits, de concentrer nos ressources et de fournir un excellent service à notre communauté.

La plupart des fonctionnalités de MyFitnessPal sont désormais derrière un abonnement Premium, qui n’est pas bon marché à 20 $/mois ou 80 $ / an (il y a un accord en cours parce que MFP se sent mal).

Je ne sais pas qui gère ce service, mais des mouvements comme celui-ci me font penser qu’ils détestent leurs propres utilisateurs, en particulier ceux qui n’ont pas d’argent. En Amérique, le taux d’obésité est supérieur à 40 % (!!!), donc à mon avis, nous devons élargir l’accès aux fonctionnalités qui peuvent aider les gens à être conscients de leur consommation, et non le limiter à ceux qui peuvent payer. Oui, les gens peuvent toujours rechercher leur nourriture dans l’application et ce n’est pas la fin du monde, mais quand trace-t-on la ligne ? Ce serait une chose de rendre l’ensemble du service et ses fonctionnalités disponibles via un modèle d’application payante, mais à la place, MyFitnessPal dit essentiellement à ses utilisateurs gratuits qu’ils peuvent commencer à poney tous les mois ou se retrouver avec pratiquement aucune fonctionnalité utile. Je ne suis pas fan du mouvement.

// MyFitnessPal