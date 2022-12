Myasthénie grave : gérer les problèmes de santé mentale

Par Anita Chatigny, PhD, racontée à Hallie Levine Si vous avez reçu un diagnostic de myasthénie grave (MG), des études montrent que vous avez un risque plus élevé de développer une dépression. Ce n’est pas surprenant. La MG est une maladie qui provoque des symptômes tels qu’une faiblesse musculaire, un affaissement des paupières et des difficultés à avaler et à respirer. Tous ces changements affectent votre capacité à effectuer vos activités quotidiennes et à vivre votre vie comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez faire beaucoup pour protéger votre santé mentale. Voici ce que je conseille à mes patients :

Créer un partenariat avec votre corps Si vous avez MG et que vous êtes dans une bataille contre vos symptômes, ces symptômes gagneront toujours. Il est plus productif de créer un partenariat avec vos symptômes : apprenez ce qui les déclenche et ce qui aide à les soulager. La plupart des gens que je vois avec MG se plaignent de fatigue invalidante, par exemple. Ils ne peuvent pas lutter contre cette fatigue, mais ils peuvent apprendre à gérer au mieux son ascension et sa chute tout au long de la journée.