Myasthénie grave : à quoi ressemble la rémission

La première et la plus difficile étape à franchir est rémission stable complète . Cela signifie que votre médecin ne trouve aucune preuve d’activité de la maladie ou de faiblesse musculaire lors d’un examen, et que vous n’avez pas suivi de traitement médical depuis au moins 1 an.

Ce terme médical est utilisé librement. Mais il existe des définitions spécifiques pour la rémission. Vous pouvez en savoir plus sur chacun en recherchant en ligne le statut post-intervention de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). Mais je vais décomposer les bases.

Il existe de bonnes preuves que l’ablation du thymus peut non seulement atténuer les symptômes de la MG, mais également réduire le besoin de thérapies immunosuppressives comme les stéroïdes. Cela est vrai, que quelqu’un ait ou non un thymome ou une tumeur au thymus.

Nous avons également de nouvelles immunothérapies approuvées pour traiter la MG associée à l’AChR. Ceux-ci incluent des médicaments à action plus rapide comme les inhibiteurs du complément C5 et les inhibiteurs du FcRn.

Les stéroïdes sont souvent le traitement de choix pour la MG car ils agissent plus rapidement – généralement en quelques jours à quelques semaines – que de nombreux autres immunosuppresseurs. Mais ils ne sont pas une solution à long terme. En effet, ils peuvent provoquer des effets secondaires indésirables lorsqu’ils sont utilisés de manière chronique, notamment la prise de poids, l’ostéoporose et une glycémie élevée.

Si vous avez une maladie active importante, indépendamment de l’exacerbation ou de la crise, vous aurez besoin d’un traitement plus agressif pour maîtriser vos symptômes. Et les corticostéroïdes sont généralement la première chose que nous essayons. Ce sont des médicaments comme la prednisone qui calment votre système immunitaire.

Si vous êtes au début de l’évolution de votre maladie, nous suggérons une thymectomie élective pour les personnes plus jeunes atteintes de myasthénie grave généralisée positive aux anticorps AChR. Ce groupe comprend généralement des personnes entre 20 et 50 ans. Pourquoi ne recommandons-nous pas systématiquement la thymectomie pour les personnes âgées ? Il n’y a pas de bonnes données pour montrer que l’ablation de la glande thymus profitera aux personnes de 65 ans et plus. C’est probablement parce que le thymus est assez grand quand vous êtes enfant. Et il rétrécit et se transforme en graisse petit à petit à mesure que vous vieillissez. Mais vous devriez toujours parler à votre médecin de la thymectomie s’il ne vous en parle pas en premier. La chirurgie pourrait être une option.

À quoi ressemble la rémission ? Vous pouvez n’avoir absolument aucun symptôme. Et je traite les personnes atteintes de MG qui arrivent en rémission et me disent qu’elles ont l’impression de ne pas avoir la maladie du tout. Parfois, la guérison n’est pas complète, mais cela ne signifie pas que la maladie est active. Vous pouvez avoir des éléments de « faiblesse fixe ». Cela se produit si vous avez une maladie de longue date et des «cicatrices» de MG ou si vous causez des dommages permanents à la surface musculaire. Aucune quantité d’immunothérapie ne peut réparer ce type de dommage.

Par exemple, les muscles des paupières sont fins et facilement blessés. Et vous pourriez toujours avoir un affaissement subtil ou modéré des paupières si ces muscles sont blessés, même si vous obtenez une rémission. Il n’est pas rare non plus que les personnes atteintes de MG aient également d’autres problèmes de santé. Et si vous souffrez d’arthrite, par exemple, vous pouvez continuer à ressentir de la douleur, de la faiblesse ou des problèmes de mobilité même si vous êtes en rémission du point de vue de la MG.