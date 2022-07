Myanmar. Tollé international alors que des militants pour la démocratie sont exécutés pour avoir perpétré des « actes terroristes » présumés | Nouvelles du monde

Les autorités militaires du Myanmar ont exécuté quatre militants pour la démocratie accusés d’avoir aidé à commettre des “actes terroristes”, ont rapporté les médias officiels.

Les quatre hommes ont été condamnés à mort en janvier lors d’un procès à huis clos, accusés d’avoir aidé des milices à combattre l’armée qui a pris le pouvoir. lors d’un coup d’État l’année dernière.

Les exécutions sont les premières depuis des décennies dans ce pays d’Asie du Sud-Est et ont été condamnées par la communauté internationale, deux experts de l’ONU les qualifiant de “vile tentative d’instiller la peur” parmi la population.

Parmi les hommes exécutés figuraient la figure de la démocratie Kyaw Min Yu, mieux connu sous le nom de Jimmy, et l’ancien politicien et artiste hip-hop Phyo Zeya Thaw, a déclaré le journal Global New Light of Myanmar.

Kyaw Min Yu. Photo : Presse associée



Kyaw Min Yu, 53 ans, et Phyo Zeya Thaw, un allié de 41 ans de la dirigeante déchue du Myanmar Aung San Suu Kyi, ont perdu leurs appels en juin.

Les deux autres hommes exécutés étaient Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw.

Le journal a indiqué que les quatre personnes avaient été inculpées en vertu de la loi antiterroriste et que la peine avait été “conduite selon les procédures carcérales”.

Phyo Zeya Thaw avec Aung San Suu Kyi, alors dirigeante du Myanmar. Photo : Presse associée



Les exécutions au Myanmar se faisaient auparavant par pendaison.

L’Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), un groupe d’activistes, a déclaré que les dernières exécutions judiciaires au Myanmar

a eu lieu à la fin des années 1980.

Thazin Nyunt Aung, l’épouse de Phyo Zeyar Thaw, a déclaré qu’elle n’avait pas été informée de l’exécution de son mari.

La décision de procéder aux exécutions a suscité une inquiétude et des protestations internationales généralisées, y compris une lettre du Premier ministre cambodgien Hun Sen.

Hun Sen est actuellement président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ASEAN, et dirige les efforts du groupe pour tenter de résoudre la crise au Myanmar. Sa lettre était inhabituelle car les gouvernements d’Asie du Sud-Est publient rarement des déclarations qui pourraient être considérées comme critiques des affaires intérieures de l’autre.

Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis coup d’État de l’an dernier. L’armée a renversé le gouvernement élu de Mme Suu Kyi en février 2021, après la deuxième victoire écrasante consécutive de son parti aux urnes.

De nombreux politiciens démocratiquement élus, y compris, Mme Suu Kyiet le président U Win Myint ont été arrêtés.

D’autres ont fui ou ont été contraints de se cacher.

Le régime militaire a déclaré que les craintes de fraude électorale généralisée lors du vote de 2020 étaient la raison pour laquelle il devait prendre le pouvoir et déclarer l’état d’urgence.

L’AAPP affirme que plus de 2 100 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis le coup d’État, un chiffre qui, selon la junte, est exagéré.