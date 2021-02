Myanmar: les victimes augmentent alors que la police tire des balles réelles, des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur les manifestants du coup d’État

Les forces de sécurité au Myanmar ont procédé à des arrestations massives et ont semblé utiliser la force meurtrière dimanche alors qu’elles intensifiaient leurs efforts pour briser les manifestations un mois après que l’armée ait organisé un coup d’État.

Des coups de feu ont été signalés alors que la police de Yangon, la plus grande ville, a tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau tout en essayant de dégager les rues de manifestants exigeant que le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi soit rétabli au pouvoir.

Des photos de douilles d’obus de munitions réelles utilisées dans des fusils d’assaut ont été publiées sur les réseaux sociaux, ajoutant aux preuves que des balles réelles ont été tirées.

Une violente répression a également eu lieu à Dawei, une ville beaucoup plus petite du sud-est du Myanmar, où les médias locaux ont rapporté qu’au moins trois personnes avaient été tuées lors d’une marche de protestation. Les décès n’ont pas pu être immédiatement confirmés de manière indépendante.

La confirmation des informations faisant état de la mort des manifestants a été difficile au milieu du chaos et du manque général de nouvelles officielles.

La prise de contrôle de l’armée du 1er février a renversé des années de lent progrès vers la démocratie après cinq décennies de régime militaire. Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi aurait été installé pour un deuxième mandat de cinq ans, mais l’armée a empêché le Parlement de se réunir et l’a détenue, ainsi que le président Win Myint, ainsi que d’autres membres éminents de son gouvernement.

La violence de dimanche a éclaté tôt le matin lorsque des étudiants en médecine défilaient dans les rues de Yangon près de l’intersection du centre Hledan, qui est devenu le point de rassemblement des manifestants qui se sont ensuite déplacés vers d’autres parties de la ville.

Des vidéos et des photos ont montré des manifestants en fuite alors que la police les accusait, et des habitants installant des barrages routiers de fortune pour ralentir leur avance. À proximité, les habitants suppliaient la police de libérer ceux qu’ils avaient ramassés dans la rue et poussés dans des camions de police pour être emmenés. Des dizaines ou plus auraient été détenus.

Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates sur les victimes de Yangon. Des bruits de coups de feu pouvaient être entendus dans les rues et il y avait ce qui semblait être des grenades fumigènes jetées dans la foule.

Les manifestants se sont ensuite regroupés dimanche et prévoyaient de marcher vers le poste de police local pour exiger la libération des étudiants en médecine.

Une vidéo de la société de médias en ligne Dakkhina Insight montrait un jeune homme recevant des soins médicaux urgents dans la rue pour ce qui semblait être une blessure au haut de la poitrine. Les médecins ont tenu un masque à oxygène sur son visage tout en appelant une ambulance.

Les forces de sécurité ont commencé samedi à utiliser des tactiques plus rudes, à prendre des mesures préventives pour briser les manifestations et à effectuer des dizaines, voire des centaines d’arrestations. Un plus grand nombre de soldats ont également rejoint la police.

Beaucoup de ces détenus ont été emmenés à la prison d’Insein dans la banlieue nord de Yangon, historiquement connue pour détenir des prisonniers politiques.

Selon l’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques, à la date de samedi, 854 personnes avaient été arrêtées, inculpées ou condamnées à un moment donné en relation avec le coup d’État, et 771 étaient détenues ou recherchées pour arrestation. Le groupe a déclaré que s’il avait documenté 75 nouvelles arrestations, il avait compris que des centaines d’autres personnes avaient également été arrêtées samedi à Yangon et ailleurs.

MRTV, une chaîne de télévision d’État du Myanmar, a diffusé samedi soir une annonce du ministère des Affaires étrangères selon laquelle l’ambassadeur du pays aux Nations Unies avait été limogé parce qu’il avait abusé de son pouvoir et s’était mal conduit en ne suivant pas les instructions du gouvernement et » trahir « il.

L’ambassadeur Kyaw Moe Tun avait déclaré vendredi dans un discours émouvant à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York qu’il représentait le «gouvernement civil élu par le peuple» de Suu Kyi et soutenait la lutte contre le régime militaire.

Il a exhorté tous les pays à publier des déclarations publiques condamnant fermement le coup d’État et à refuser de reconnaître le régime militaire. Il a également appelé à des mesures internationales plus fortes pour mettre fin à la violence des forces de sécurité contre des manifestants pacifiques.

La junte a déclaré qu’elle avait pris le pouvoir parce que les sondages de l’année dernière étaient entachés d’énormes irrégularités. La commission électorale avant la prise du pouvoir par l’armée avait réfuté l’allégation de fraude généralisée. La junte a limogé les anciens membres de la commission et en a nommé de nouveaux, qui ont annulé vendredi les résultats des élections.