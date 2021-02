Les manifestations de masse de rue au Myanmar sont entrées dans leur deuxième semaine samedi, ni les manifestants ni le gouvernement militaire ne montrant des signes de recul face aux affrontements.

Des manifestants dans la plus grande ville de Yangon, de nouveau rassemblés à l’intersection de Hleden, un carrefour clé à partir duquel des groupes se sont dispersés vers d’autres points, y compris les ambassades des États-Unis et de Chine. Ils ont défilé malgré un ordre interdisant les rassemblements de cinq personnes ou plus.

Les manifestants sont également descendus dans les rues de la deuxième ville de Mandalay et de la capitale Naypyitaw.

Ils exigent que l’armée rende le pouvoir au gouvernement civil déchu d’Aung San Suu Kyi et qu’elle et d’autres hauts responsables de son gouvernement soient libérés.

Les militaires les ont détenus après avoir bloqué la nouvelle session du Parlement le 1er février.

Vendredi, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a lancé vendredi une résolution appelant à leur libération.

Le Conseil a également condamné les arrestations de militants et de journalistes, a appelé les militaires à respecter les résultats des élections et à rétablir le régime civil.

Le représentant du Myanmar au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré vendredi qu’il « se dissociait » de cette résolution.

La nouvelle administration américaine s’est prononcée en faveur des manifestants.

Pendant ce temps, la Chine, voisine du Myanmar, est détestée par les manifestants en tant qu’alliée des généraux au pouvoir, dont le soutien est essentiel pour qu’ils gardent leur emprise sur le pouvoir.

L’armée a déclaré qu’elle avait été forcée d’agir parce que le gouvernement de Suu Kyi n’avait pas correctement enquêté sur les allégations de fraude lors des élections de l’année dernière.

Son parti a remporté une victoire écrasante et la commission électorale a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des affirmations de l’armée.

Inquiétude concernant des « centaines » en détention

Au cours des trois dernières nuits, de nombreux rapports ont fait état de raids pendant un couvre-feu au cours desquels des agents de sécurité ont tenté de saisir des personnes chez elles.

Les autorités ont intensifié les arrestations de politiciens et d’activistes, et dans les zones en dehors de Yangon, elles sont devenues plus agressives pour tenter de briser les manifestations.

Selon l’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques, au moins 326 personnes ont été arrêtées depuis le coup d’État, dont 303 sont toujours en détention.

«Les membres de la famille n’ont aucune connaissance des charges, de l’emplacement ou de l’état de leurs proches», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Ce ne sont pas des incidents isolés et des raids nocturnes ciblent des voix dissidentes. Cela se passe dans tout le pays. »

Dans plusieurs cas, des voisins et d’autres personnes se sont précipités sur les lieux en si grand nombre que les forces de sécurité ont abandonné leurs tentatives de traîner leurs cibles. Des vidéos de ces raids ont été largement publiées sur les réseaux sociaux.

Les détenus comprenaient des dirigeants politiques, des représentants du gouvernement, des fonctionnaires, des militants et des dirigeants étudiants. Le personnel médical a été choisi parce que sa communauté a lancé la campagne de désobéissance civile contre la prise de contrôle militaire et reste à son avant-garde.

L’armée a gouverné directement pendant cinq décennies après un coup d’État de 1962 et a utilisé la force meurtrière pour étouffer un soulèvement massif de 1988 et une révolte de 2007 dirigée par des moines bouddhistes.