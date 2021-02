Myanmar: «  Le monde regarde  », disent les pays occidentaux alors que la junte ferme à nouveau Internet

Une coupure quasi totale d’Internet a été signalée au Myanmar dimanche soir, alors que les manifestations de masse contre le coup d’État militaire du 1er février entraient dans leur deuxième semaine.

Auparavant, des véhicules blindés de transport de troupes ont été vus dans les rues de la plus grande ville du Myanmar, Yangon, ce qui a encore accru les tensions.

Un grand nombre de personnes à travers le pays ont de nouveau bafoué les ordres contre les manifestations pour protester contre la prise du pouvoir par l’armée.

À la tombée de la nuit, des rapports sur les médias sociaux faisaient état d’autres véhicules militaires en mouvement, ainsi que des indications selon lesquelles Internet était sur le point d’être coupé.

Un ordre qui semblait provenir du ministère des Transports et des Communications demandait aux fournisseurs de services de téléphonie mobile de couper les connexions Internet de 1 h à 9 h lundi.

Netblocks, un service basé à Londres qui suit les perturbations et les coupures d’Internet, a déclaré dimanche soir qu’un arrêt Internet presque total était en vigueur, avec une connectivité à seulement 14% des niveaux normaux.

Les précédentes fuites d’ordres gouvernementaux visant à limiter l’accès à Internet se sont avérées exactes, et les États-Unis et certaines autres ambassades occidentales ont mis en garde contre les mouvements militaires et la possible fermeture d’Internet.

Plus tard, plusieurs ambassades occidentales se sont réunies pour appeler les forces de sécurité du Myanmar à s’abstenir de toute violence, affirmant que «le monde regarde».

Il n’y avait aucun mot officiel plus tôt sur les raisons pour lesquelles les APC étaient dans les rues en plein jour dimanche, traversant un trafic intense.

L’inquiétude du public a déjà été exacerbée ces dernières nuits par ce que beaucoup accusent de manipulation par l’armée de criminels libérés de prison pour commettre des violences nocturnes et semer la panique.

Lundi est la perspective de deux points chauds pour l’impasse politique.

La dirigeante déposée Aung San Suu Kyi est toujours assignée à résidence, mais une ordonnance de renvoi la retenant pour une accusation mineure de possession de talkies-walkies importés non enregistrés expire lundi et un tribunal de la capitale, Naypyitaw, est censé se prononcer sur son cas. Sa liberté est une revendication majeure du mouvement de protestation.

Il est également possible qu’une jeune femme qui a été abattue lors d’une manifestation la semaine dernière, également à Naypyitaw, soit déclarée légalement morte. Elle a été sous assistance respiratoire dans un hôpital de la capitale, et des services commémoratifs non officiels ont eu lieu dimanche lors de manifestations à Yangon et à Mandalay, les deux plus grandes villes du pays.

De grandes manifestations ont également eu lieu à Naypyitaw et dans des coins reculés du pays dominés par des minorités ethniques.

L’armée a pris le pouvoir le 1er février, détenant Suu Kyi et des membres de son gouvernement et empêchant les législateurs récemment élus d’ouvrir une nouvelle session du Parlement.

La junte, dirigée par le général Min Aung Hlaing, a déclaré qu’elle avait été forcée d’intervenir parce que le gouvernement n’avait pas correctement enquêté sur les allégations de fraude lors des élections de l’année dernière, que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remporté dans un glissement de terrain.

La commission électorale d’État a réfuté cette affirmation, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui.