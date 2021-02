Cette semaine, l’armée a bouleversé des années de régime quasi démocratique au Myanmar, les soldats prenant le contrôle du pays dans un coup d’État soigneusement orchestré. L’armée a déclaré que la prise du pouvoir était nécessaire parce que le gouvernement n’avait pas donné suite à ses allégations non fondées de fraude électorale lors des élections de novembre, que le parti du chef de facto du pays, Aung San Suu Kyi, a remporté dans un glissement de terrain. Il affirme que la prise de contrôle était légale.

Mais où exactement s’est produit le coup d’État? Était-ce au Myanmar, comme le pays est officiellement appelé? Ou était-ce en Birmanie, le nom que Washington continue d’utiliser?

La réponse est compliquée. Parce qu’en ce qui concerne le Myanmar, à peu près tout est politique. Y compris la langue.

POURQUOI Y A-T-IL DEUX NOMS POUR UN PAYS?

Pendant des générations, le pays s’est appelé la Birmanie, du nom de l’ethnie birmane dominante. Mais en 1989, un an après que la junte au pouvoir a brutalement réprimé un soulèvement pro-démocratie, les chefs militaires ont soudainement changé son nom en Myanmar.

À ce moment-là, la Birmanie était un paria international, désespéré de tout moyen d’améliorer son image. Dans l’espoir d’une part de légitimité internationale, il a déclaré qu’il rejetait un nom hérité de son passé colonial et favoriserait l’unité ethnique. Selon des responsables, l’ancien nom excluait les nombreuses minorités ethniques du pays.

À la maison, cependant, cela n’a rien changé. Dans la langue birmane, «Myanmar» est simplement la version la plus formelle de «Birmanie». Le nom du pays n’a été changé qu’en anglais.

C’était un tour de passe-passe linguistique. Mais peu de gens ont été dupes. Une grande partie du monde a montré un défi à la junte en refusant d’utiliser le nouveau nom.

QUAND LES CHOSES ONT CHANGÉ?

Il y a un peu plus de dix ans, le pays a entamé une transition semi-démocratique trébuchante. L’armée a conservé un pouvoir politique étendu, mais les dirigeants de l’opposition ont été libérés de prison et d’assignation à résidence, et les élections ont été autorisées. La militante pro-démocratie de longue date Suu Kyi est devenue le chef civil du pays.

Au fil des ans, de nombreux pays et organes de presse, dont l’Associated Press, avaient commencé à utiliser le nom officiel du pays. À mesure que la répression s’est atténuée et que l’opposition internationale aux militaires s’est atténuée, le «Myanmar» est devenu de plus en plus courant. À l’intérieur du pays, les dirigeants de l’opposition ont clairement indiqué que cela n’avait plus beaucoup d’importance.

Contrairement à la plupart des pays du monde, le gouvernement américain utilise encore officiellement «Birmanie». Mais même Washington a adouci sa position.

En 2012, lors d’une visite dans le pays, le président de l’époque Barack Obama a utilisé à la fois «Birmanie» et «Myanmar». Un conseiller du président du Myanmar a qualifié cela de «très positif» et a déclaré qu’il s’agissait d’une «reconnaissance du gouvernement du Myanmar».

ET MAINTENANT?

La réponse de Washington au coup d’État semblait conçue pour mettre en évidence les vieilles critiques, le secrétaire d’État Antony Blinken et le président Joe Biden évitant ostensiblement le nom légal du pays.

« Les États-Unis ont supprimé les sanctions contre la Birmanie au cours de la dernière décennie sur la base des progrès vers la démocratie », a déclaré Biden dans un communiqué. «Le renversement de ces progrès nécessitera une révision immédiate de nos lois sur les sanctions.»

La plupart des autres pays, cependant, ont continué à l’appeler Myanmar.