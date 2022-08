Myami des pourparlers “Sweet Life” de HBO Max Saison 2

Une vedette de la télé-réalité a récemment parlé à BOSSIP d’avoir volé des scènes sur un Issa Rae– spectacle créé.

Comme indiqué précédemment, la deuxième saison de HBO Max’s Douceur de vivre : Los Angeles s’est avéré être encore meilleur que le premier car il comportait des manigances délicieusement désordonnées allant d’accusations de comportement “étrange”, d’hommes se débarrassant de pyjamas en soie, d’intérêts amoureux potentiels, de révélations choquantes et honnêtes et de vacances mémorables au Mexique pendant que l’équipage poursuivait ses rêves au coeur du sud de Los Angeles.

Il comportait également beaucoup plus de Bois de Myamila boule de feu à la langue acérée qui a provoqué un chahut lors de la première saison et s’est démarquée lors de la deuxième saison pour ses lectures sans effort et pour avoir amené son amie sans filtre avec elle.

Nous avons déjà surnommé Myami le MVP de cette saison…

mais nous avons récemment rattrapé le torréfacteur implacable à plat sur son copain Robb [with two Bs]son amitié avec Becky et ces moments mexicains dont les réseaux sociaux ne cessent de parler.

Qu’est-ce que ça fait d’avoir une saison en petits groupes sur Douceur de vivre : Los Angeles?

C’est irréel. je suis chez Mastro [Steakhouse] à Malibu hier soir, la serveuse s’est approchée de moi. Elle est comme, “Ma fille, je t’aime.” Je me dis: “Oh mon dieu, tu le regardes aussi.” C’est donc très intéressant de recevoir autant d’amour. Je viens d’une famille où notre langage amoureux se torréfie, c’est pourquoi je suis si rapide avec les retours parce que j’ai grandi dans cet environnement. Mais c’est beaucoup à assimiler. J’adore tout ça. Et merci les gars de m’avoir nommé MVP. J’ai bien lu l’article.

Les choses ont commencé un peu controversées pour vous dans la première saison de La belle vie après t’avoir rencontré à Palm Springs. Comment s’est passé le tournage de la saison 2 pour vous ?

La deuxième saison a commencé très maladroitement. Je mentirais si je disais : « Oh, c’était facile. Tout le monde avait les bras ouverts. Tout le monde avait toujours la même tension. Comme vous l’avez vu dans la première saison, les gens s’excusent mais ils se sentent toujours d’une certaine manière. Les excuses [to me]était un peu forcé, pas pour de vrai. Et cette saison, vous me voyez montrer mon vrai moi et c’est soit vous f *** k avec ça, soit vous ne le faites pas. C’était donc l’approche avec laquelle je suis venu vers la saison. Je vais être moi. Ils aiment ça, ils aiment ça. S’ils ne le font pas, alors ils ne le font tout simplement pas. Mais je ne vais nulle part.

Avec qui avez-vous préféré tourner cette saison ?

Ma personne préférée était Candiss. J’aurais aimé que vous voyiez davantage notre interaction parce que Candiss est allumé ! Elle aime s’amuser.

Une chose qui s’est démarquée cette saison a été le moment où vous et Becky avez enterré la hache de guerre. Les choses, encore une fois, ont commencé un peu controversées entre vous deux, mais vous avez réussi à résoudre vos problèmes. Comment allez-vous les gars aujourd’hui?

Oh, j’étais littéralement chez Becky il y a quelques jours. Je l’aime, nous aurions dû être amis dès le départ. C’est pourquoi P’Jae m’a invité à Palm Springs. Il savait que je m’entendrais bien avec son groupe, tu sais ? Donc voilà. On s’entend bien maintenant. Nous en rions. Nous serons sur TikTok, faisant des TikToks amusants sur notre situation. Alors c’est amusant avec elle.

En plus de vous voir régler les choses avec Becky, nous avons rencontré votre ami Robb avec deux B. Fille, d’où vient cet homme? Parce que quand il est entré, il a immédiatement secoué la table et était prêt à partir. Depuis combien de temps connaissez-vous Robb et quelle a été votre réaction à la façon dont il interagissait avec tout le monde ?

Alors Robb et moi sommes amis depuis environ, je dirais, cinq ans maintenant. Il n’a littéralement aucun filtre. Il se fiche de ce que vous ressentez. Ça va juste sortir de sa bouche. Alors je suis là, choqué par lui et je ris parce que je ris par maladresse. Parce que je me dis : “Je n’arrive pas à croire qu’il vient de dire ça.” Mais soyez conscient de Robb. C’est comme ça qu’il est. Je ne m’en offusque pas. Il est sa propre personne. Donc si c’est comme ça qu’il agit, je vais rouler pour mon ami.

Ouais, tu as définitivement roulé pour lui mais y a-t-il eu des moments où tu as voulu lui dire de se retirer ?

Je voulais, mais je ne vais pas le contrôler devant tout le monde. Je vais le tirer sur le côté parce que c’est mon ami. Je ne veux pas me disputer devant les gens. Je vais donc vérifier les gens qui s’en prennent à lui parce que ce que vous n’avez pas vu à la télé, c’est qu’il n’est pas seulement venu pour Jerrold. Je le présentais à tout le monde autour de la table. Alors il dit : « Oh, alors c’est toi qui as fait ça, et toi qui… » Et je me dis : « Robb, ce n’est pas comme ça que tu fais une intro… »

Pas de filtre.

Pas de filtre. C’était le champagne.

En parlant de cette fois où vous étiez au Mexique, j’ai vraiment aimé le moment où vous avez évoqué votre parcours de célibat. Et j’ai pensé que c’était important parce que j’avais l’impression que certaines personnes vous lisaient mal et vous jugeaient mal. Pourquoi avez-vous pensé qu’il était important de partager ce côté de vous-même ?

Je voulais juste partager ce côté de moi pour montrer aux femmes que vous pouvez sortir avec vous et que vous n’êtes pas obligées de dormir. Je voulais m’assurer que ce message soit clair, car sortir avec quelqu’un, c’est apprendre à connaître quelqu’un et tout le monde n’a pas besoin de vous connaître dans tous façon. J’ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant : « Tu n’es pas célibataire », tout ça. Alors je me dis, “Est-ce que vous faites une demande de coochie cam ? ! Vous voulez suivre ça ? Ou que se passe-t-il ? Vous voulez tout voir, clairement.

Donc, en parlant de vous sortir ensemble, comme vous l’avez dit, vous êtes un amoureux et il y a eu ce moment au Mexique où nous avons vu AQ et Marcus avoir une sorte de dispute à propos de Miss Myami. As-tu des regrets d’être entré dans ce jacuzzi, avec Marcus ?

Absolument pas. Ils ont pu découvrir une autre facette de leur amitié. Si l’un s’intéresse à une femme, l’autre peut s’intéresser à elle aussi et il peut la poursuivre. C’est donc une situation qu’ils doivent résoudre dans leur amitié et cela a mis en lumière cela. Mais Myami était là pour s’amuser. Et c’est tout, tu sais ? Comme vous l’avez vu, quand nous sommes arrivés à LA, ouais, j’avais le signe “Go Marcus” sur moi [during the basketball game]. Je suis une racine pour lui au jeu, mais j’ai mes propres situations en cours. Je m’amusais juste, nous étions hors de la ville. Il n’y avait personne d’autre dans la maison. Pourquoi pas?

Je veux aussi parler de cet autre moment au Mexique parce que comme tu l’as dit, tu es vif d’esprit et ta famille t’a appris à rôtir les gens. Il y a eu ce moment classique où vous vous êtes assis avec AQ et il était très irrespectueux et vous l’avez applaudi ainsi que sa “chemise de lingerie de vampire”.

Tout d’abord, d’où vient ce commentaire ? Et deuxièmement, a-t-il tendu la main pour s’excuser de la façon dont il a agi ?

Oh oui, il s’est immédiatement excusé le lendemain matin. Il ne jouait pas avec ça. Une chose à propos de lui, c’est un mec debout. Il s’est excusé immédiatement et le lendemain matin, nous nous sommes calmés. Il était comme: “Hé, laisse-moi te parler à côté, hors caméra.” Il était sincèrement désolé. Mais la lingerie de vampire est juste – je l’appelle comme je la vois. Ai-je menti ?

Vous êtes une femme charmante et je suis sûr que vous avez des prétendants. Sortez-vous avec de nouvelles personnes ?

Donc pour le moment, mes options sont toujours ouvertes. Aucun de ces hommes ne crie au mariage, donc jusque-là, je suis comme tout le monde mon ami. Je pourrais avoir une petite conversation coquette ici ou là, mais rien de trop sérieux. Je me concentre sur moi et sur ce que je veux faire de ma vie en ce moment.

Aimer. Et qu’essayez-vous de faire ensuite dans votre vie ?

Donc, pour ma vie, je possède ma propre entreprise de blanchiment des dents et je reverse un pourcentage des bénéfices à l’eau courante en Afrique pour les enfants et leurs systèmes scolaires. Donc, je veux juste élever quand il s’agit de cela. Je veux avoir une vitrine parce qu’en ce moment j’utilise l’espace de ma famille dans leur arrière-maison et je prends des clients. Parce que qui diable veut payer tout ce loyer supplémentaire alors que j’ai mon propre loyer à payer ? Je veux juste finir par avoir une chaîne. Le nom de mon entreprise, ça s’appelle Gourou scintillant. Donc, si jamais vous voulez venir vous faire blanchir les dents, faites-le moi savoir.

Enfin, quelles sont les choses que vous voulez que les gens sachent sur vous ? Peut-être que nous n’avons pas tout compris sur le La belle vie, mais que voulez-vous que les gens sachent vraiment sur Myami, le MVP ?

Oh, c’est une très bonne question. Donc je veux que les gens sachent que je ne suis pas juste toute cette boule de feu. Il y a un côté doux en moi que vous n’avez pas vraiment eu la chance de voir. Il y a un côté business chez moi. Mais il y a aussi un côté humanitaire en moi, même si j’interviens auprès des gens. J’ai un faible pour les enfants. J’aime les enfants. J’aime l’innocence qui les accompagne. Donc tu ne verras pas mon côté innocent. Vous voyez juste sexy, fougueux. Ce qui est bien, mais il y a plus pour moi. Je suis très polyvalent. Et j’espère que vous pourrez voir cela à l’avenir.

Et si on veut suivre le rythme de Myami aux multiples facettes, où peut-on te suivre ?