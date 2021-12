Mya taquine une romance «très surprenante» et beaucoup de chants dans son tout premier film de Noël

Mya fait ses débuts au cinéma de Noël dans « Ma mélodie de Noël préférée ». Elle a parlé EXCLUSIVEMENT avec HL d’un possible album de vacances, combinant son amour de la musique et son rôle dans le film Lifetime, et plus encore.

Mya se met dans l’esprit des fêtes avec son nouveau film Ma mélodie de Noël préférée, qui sera diffusé le 5 décembre sur Lifetime. Après des années d’acteur, c’est en fait le tout premier film de vacances de Mya. Elle parvient à équilibrer ses deux amours dans le film, chanter et jouer.

HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Mya de la façon dont le film l’a « tournée ». Elle a admis que les fans auront un vrai « régal » en ayant la chance de l’entendre chanter des chansons de Noël pour la première fois. De plus, envisage-t-elle de sortir un album de Noël ? Lisez nos questions-réponses ci-dessous :

Qu’est-ce qui a marqué le rôle d’Abby qui vous a vraiment donné envie de jouer ce rôle ?

Mya : Abby est tellement racontable en tant que personne, et je pense que nous pouvons tous nous retrouver un peu dans sa lutte pour faire quelque chose qui ne nous touche pas nécessairement le cœur et trouver le chemin du retour à la maison. Je pense que raviver son amour pour la musique et poursuivre ses rêves avec courage, puis aussi laisser la possibilité de l’amour et un peu plus de joie, surtout pendant les vacances, m’a fait vibrer. De plus, il y avait l’aspect musical et c’était vraiment, vraiment agréable de savoir qu’il allait y avoir une composante théâtrale, la musicalité, les chansons et même les jingles.

Une grande partie du parcours d’Abby consiste à redécouvrir sa voix et sa confiance en elle. Je suis sûr que vous avez été lié à cela au cours de votre carrière à un moment donné, n’est-ce pas ?

Mya : Absolument. Abby fait en fait l’expérience de quelque chose de très, très courant dans le monde de la musique avec quelqu’un qui vole une partie de sa composition. Cela peut être très, très préjudiciable à votre conviction et à votre volonté d’aller de l’avant dans l’entreprise actuelle. Vous avez toujours un amour pour la musique, mais il est réprimé parce que vous essayez de vous protéger. Donc, oui, je pense que nous avons tous vécu quelque chose dans la vie, que ce soit la musique ou un autre domaine, mais voir ce cercle complet changer finalement, sans révéler toute l’histoire, est juste un moment génial et inspirant pour continuer à surmonter les obstacles .

Vous jouez de la musique de vacances là-dedans. Allons-nous les obtenir comme leurs propres célibataires? J’ai l’impression qu’on a besoin d’une bande son.

Mya : Je connais! Tous les fans qui aiment la musique vont me le demander, mais ce n’est pas Mya qui chante. C’est Abby. Mais c’est vraiment, vraiment sympa parce que c’est aussi un régal pour les fans qui entendent ma voix qui ne m’ont jamais entendu chanter une chanson de Noël. Cependant, ils doivent regarder Lifetime pour se connecter. Ils ne peuvent pas accéder à iTunes.

Avez-vous pensé à faire un album de vacances à ce stade ?

Mya : J’ai toujours pensé à faire un album de vacances, mais il s’agit de s’assurer que l’aspect composition est là. Les chansons de Noël ne doivent pas être jouées avec. Vous pourriez avoir un grand élément d’orchestres ou parfois même de choeurs. C’est donc un budget. Cela prend votre temps pour vraiment créer quelque chose d’incroyable et d’intemporel qui vivra pour toujours parce que Noël est chaque année dans le monde entier. Il s’agit d’avoir la bonne équipe. J’y ai toujours pensé, alors peut-être que cela me pousse à avancer.

Y a-t-il une possibilité de romance dans ce film ? Que pouvez-vous dire sur le lien d’Abby avec ce professeur de musique ?

Mya : Eh bien, c’est très, très surprenant et pas prévu. Je pense que la dernière chose qu’elle recherche ou qu’elle a dans l’esprit est l’amour et la possibilité de cela parce qu’elle essaie juste de survivre dans un endroit très cher – bien sûr, New York. Parfois dans votre jardin, vous avez les plus grosses surprises et trouvez ce qui est vraiment proche de vous et cela ravive votre esprit. Disons simplement que les choses ne commencent pas du bon pied. Il y a beaucoup de surprises pour elle, et les moments les moins attendus peuvent arriver dans un endroit que nous appelons souvent notre chez-soi. C’est aussi beau parce que c’est une leçon de ne pas nécessairement devoir sortir dans le monde et déplacer tant d’endroits et chercher d’autres endroits. Vous pouvez également trouver l’amour et le bonheur et ce qui vous fait vous sentir vivant dans votre propre arrière-cour.

C’est votre premier film de Noël. Maintenant que vous en avez fait un, allez-vous continuer à les faire ?

Mya : Noël a toujours un aspect musical, et j’aime la musique. Donc si la possibilité est là, si l’opportunité est là, je vais généralement être prêt pour ça parce que j’aime les vacances. Être une fille de la côte est et voir de la neige au sol et des rennes dehors, littéralement. Quand il neige, c’est quelque chose de beau parce qu’enfant, vous regardez tous les contes de fées et les histoires et de les voir et d’être témoin de cela et du froid et de la chaleur de la cheminée, que j’ai, c’est un peu nostalgique dans un chemin de votre enfance. Je pense que les choses magiques prennent vie dans votre jardin, alors j’aime les vacances et ce que cela peut apporter aux gens grâce à la télévision.

Vous avez constamment jonglé entre le jeu d’acteur et la musique au fil des ans. Qu’est-ce qui vous fait revenir au théâtre ?

Mya : J’ai grandi dans une école des arts du spectacle. Donc c’était l’orchestre, c’était le chœur, c’était les pièces de théâtre. Comme je l’ai dit avant, je suis un enfant de théâtre. Je suis un enfant des arts. Donc n’importe quelle opportunité où j’arrive à fusionner les trois, ou même l’aspect composition, c’est un rêve pour moi. C’est comme être sur un terrain de jeu parce que vous pouvez faire tellement de choses différentes. Broadway était en fait le premier objectif avant que j’obtienne mon contrat d’enregistrement, qui est venu en premier. Mais c’est toujours le but, être vivant dans mes performances, et je peux le faire dans ma carrière d’enregistrement. Mais Broadway est le nec plus ultra parce que vous jouez, vous chantez, vous dansez. Parfois, vous jouez un rôle ou un instrument vous permet de composer et de faire partie du processus à partir de zéro, et le voir prendre vie est incroyable et ensuite partager, donc je pense que c’est ce que c’est pour moi. La multitude de facettes et le terrain de jeu des arts.

Ce film a été tourné pendant la pandémie. C’était comment pour toi ?

Mya : Eh bien, c’était vraiment intéressant. La technologie est incroyable de nos jours. J’ai filmé cela à Toronto, mais Toronto à l’époque avait une quarantaine obligatoire de 14 jours. En tant qu’artiste d’enregistrement, je voyage avec du matériel, j’ai donc installé mon microphone, mon ordinateur portable, mon Pro Tools et j’ai pu travailler virtuellement avec le compositeur. Phil Giffin et sa femme alors qu’ils étaient en Californie. Nous avons enregistré toute la musique de Noël ainsi que certains des jingles que je ne chantais pas en direct pour ce film dans mon appartement pendant la quarantaine de 14 jours, ce qui était génial.

As-tu Approchez-vous les chansons en tant qu’Abby ou en tant que Mya, y avez-vous ajouté votre propre style ?

Mya : Les deux, en fait. Certaines des inflexions étaient définitivement Mya parce que je sais que les fans qui regardent s’attendraient probablement à quelque chose d’un peu plus. Donc dans ce sens vocalement, oui. Mais même la prononciation, j’ai changé en pensant à Abby, sortant de la zone de confort de Mya et visualisant en quelque sorte comment elle sonnerait pour séparer les deux.