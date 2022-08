‘My True Crime Story’ montre Hustler simulant une grossesse pendant le buste

Nous ne sommes qu’à une semaine du retour de la série docu provocante et grésillante “My True Crime Story” animée par le rappeur et actrice nominé aux GRAMMY® Remy Ma.

Si vous avez manqué la première saison de “My True Crime Story”, la série de huit épisodes suit des gens ordinaires qui ont été pris dans des crimes scandaleux et illégaux allant du trafic de drogue et de la production de stéroïdes à la contrefaçon et au vol de bijoux.

L’animateur Remy Ma raconte chaque épisode d’histoires palpitantes, racontées à la première personne par les personnes qui les ont vécues. La série met en lumière l’ascension, la chute et la rédemption de chaque individu en racontant leurs histoires incroyables et scandaleuses.

Nous avons un clip exclusif de la première de lundi où une ancienne arnaqueuse se souvient du moment où un shérif l’a arrêtée, juste après qu’elle ait fait une chute et qu’elle ait eu une voiture pleine d’argent !

Ouf… Ce clip nous a secoués. Nous ne pouvons pas croire qu’ils nous ont laissé avec ce cliffhanger ! Maintenant, nous devons absolument nous connecter pour savoir ce qui s’est passé!

Nous ne sommes pas non plus les seuls à attendre la semaine prochaine avec impatience – l’hôte Remy Ma est prêt pour la nouvelle saison !

“Je suis tellement excité pour le retour de ‘My True Crime Story’ parce que nous avons une autre occasion de partager des expériences de première main ainsi que des histoires de rédemption”, a déclaré Remy Ma. “J’ai hâte que les téléspectateurs puissent comprendre, apprendre et grandir en regardant cette nouvelle saison.”

“My True Crime Story” est produit pour VH1 par Hot Snakes Media et produit par Eric Evangelista, Shannon Evangelista, Astral Finnie et Lamonda Williams. Les producteurs exécutifs internes de VH1 incluent Todd Radnitz, Melissa Tallerine et Jubba Seyyid

“My True Crime Story” sera diffusé le lundi 29 août à 22 h HE / PT sur VH1.

Allez-vous regarder?