« My Time At Evershine » révélé et confirmé pour le successeur de la Switch

Pathea Games a dévoilé My Time at Evershine, le successeur de My Time At Portia et My Time At Sandrock. Aucune date de sortie n’est encore disponible, car il a été révélé que le développement en est encore à ses débuts, avec une campagne Kickstarter prévue pour être lancée le 24 septembre 2024.

Ce qui est intéressant avec ce jeu, c’est qu’il n’est pas encore confirmé pour la Switch. Pathea Games a plutôt déclaré qu’il était « déterminé à lancer My Time At Evershine sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et les futures plateformes Nintendo qui n’ont pas encore été annoncées ». Ouf, le prochain « Switch 2 » alors, ou peu importe comment vous voulez l’appeler !

Cela fait de My Time At Evershine l’un des premiers titres « confirmés » de la Switch 2. Nous en verrons sans doute beaucoup d’autres apparaître lorsque Nintendo lèvera enfin le voile sur son prochain matériel majeur, mais pour l’instant, Pathea Games peut profiter de sa position quelque peu unique.

Voyons les principales fonctionnalités :

Toute nouvelle campagne axée sur l’histoire – Devenez le gouverneur d’une toute nouvelle colonie aux confins des Cités libres, face au tout-puissant empire Duvos. Recrutez des colons, construisez des infrastructures, apprivoisez la nature et menez votre peuple à créer un nouveau bastion idyllique pour l’Alliance, rempli de personnages enchanteurs et d’histoires mémorables à savourer. Cette nouvelle suite mettra en vedette un antagoniste plus défini, apportant encore plus d’aventure et d’excitation que jamais auparavant.

Nouvelle Direction Artistique – Mon séjour à Evershine est le jeu le plus beau et le plus réaliste de la franchise à ce jour. Les environnements sont plus vastes et variés, les personnages semblent plus réalistes et les animations sont capturées par mouvement pour créer un monde plus crédible.

Coopération multijoueur – Pour la première fois dans le Mon temps La campagne peut être appréciée en solo ou en mode coopératif jusqu’à quatre joueurs, ce qui la rend parfaite pour la famille et les amis. L’hôte contrôle le rythme de l’histoire principale, tandis que tous les joueurs partagent les ressources et l’argent, permettant à chacun de collaborer et de contribuer ensemble à l’aventure.

Construire une société – Cette suite ambitieuse place les joueurs dans la peau du tout-puissant gouverneur, qui peut non seulement construire de nouvelles installations et explorer, mais aussi commander une équipe de PNJ recrutables et personnalisables. Ces PNJ gèrent les tâches quotidiennes telles que la construction et la collecte de ressources, permettant au gouverneur de se concentrer sur des décisions plus importantes.

Relations significatives – Le jeu social était un élément clé de Mon séjour à Sandrock et Mon séjour à Portia. Dans Mon séjour à Evershine Pathea prévoit d’étendre encore davantage ces systèmes. Les joueurs peuvent recruter jusqu’à 3 disciples pour les accompagner dans leurs tâches quotidiennes ou les envoyer faire leurs ordres dans le nord d’Eufala. Pathea vise 8 à 10 personnages attachants dans la campagne, avec des dizaines d’autres personnages répartis dans le jeu. Les joueurs devront également tenir compte des besoins et des désirs de leurs disciples, la fatigue et la faim ayant un impact sur le moral et les performances. Les joueurs de RPG adoreront les interactions profondes entre les personnages et la possibilité de nouer des relations significatives, avec des personnages attachants intégrés dans l’histoire et davantage d’opportunités de développer des liens plus tôt dans la campagne.

Apprivoiser une nouvelle frontière sauvage – 3 ans après les événements de Mon séjour à SandrockL’Empire Duvos a pris le contrôle des ruines d’Orzu qu’Ethea revendique également comme étant les siennes, ce qui a entraîné une situation tendue juste au nord de la frontière de l’Alliance des Cités Libres dans la région d’Eufaula Nord. En réponse, l’Alliance a lancé le Plan de Développement du Nord pour déplacer des colons dans la région et établir une nouvelle Cité-État pour une meilleure défense. Evershine est l’une des six nouvelles colonies majeures de la région et se révélera essentielle dans les hostilités en cours.

Assistance aux mods – Mon séjour à Evershine inclura un support de mod complet pour les modes solo et multijoueur, permettant aux joueurs de personnaliser et d’étendre leur expérience RPG. Que vous jouiez en solo ou avec des amis, les possibilités de créativité et de nouveau contenu sont infinies.

Et voilà : un jeu « Switch 2 » confirmé ! Des moments passionnants en effet. Nous espérons avoir plus d’informations sur My Time At Evershine dans les mois à venir, mais pour l’instant, faites-nous savoir dans les commentaires si vous prévoyez de vous procurer celui-ci pour la nouvelle console.