My Time at Evershine annoncé pour PS5, Xbox Series, PC et successeur de Switch

Pathea Games a annoncé Mon séjour à Evershinela dernière entrée dans le Mon temps série suivante Mon séjour à Portia et Mon séjour à SandrockIl sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et le successeur de Switch. Campagne Kickstarter sera lancé le 24 septembre.

«Mon séjour à Sandrock coûte cher, environ 12 millions de dollars, et nous comptons toujours sur ce chiffre. Éternité« Le budget de ‘s devrait également être quelque part dans la fourchette », a expliqué Mon temps le directeur créatif de la série Zifei Wu dans un communiqué de presse.

Wu a ajouté : « Disposer d’un financement supplémentaire à ce stade précoce du développement nous permet de planifier des fonctionnalités plus importantes et plus performantes, et permet à la communauté de nous donner un retour direct pendant que nous décidons encore des éléments clés de la conception et de l’exécution du jeu. »

Voici un aperçu du jeu, via Pathea Games :

À propos

Mon séjour à Evershine est l’épisode le plus aventureux et le plus immersif de la série bien-aimée Mon temps série encore ! Fort du succès retentissant de ses prédécesseurs, Mon séjour à Sandrock et Mon séjour à Portiace nouveau chapitre innove et redéfinit le genre de la simulation de vie. Conçu pour plaire à la fois aux fans de simulation de vie et aux passionnés de RPG, Mon séjour à Evershine propose des éléments de jeu de rôle approfondis, allant de la progression significative des personnages à l’exploration et aux quêtes étendues. Pathea invite tout le monde à construire ensemble une nouvelle maison.

La vente à plusieurs millions Mon temps La série se développe avec une formule fraîche et passionnante qui s’appuie sur tout ce que les joueurs ont aimé. Avec une nouvelle direction artistique époustouflante, des mécanismes de jeu repensés, un casting diversifié de personnages romantiques, une narration de plus de 40 heures débordant d’exploration et, nouveauté dans la série, la gestion de ville. Les fans de RPG se sentiront comme chez eux.

Dans Mon séjour à Portia et Mon séjour à Sandrockles joueurs ont adopté le rôle du constructeur, chargé d’accomplir des tâches essentielles pour maintenir la ville en activité, en acceptant souvent des travaux que d’autres évitaient. Mon séjour à Evershinecependant, introduit une nouvelle dynamique, transformant le rôle du joueur et vous élevant du statut de bâtisseur à celui de gouverneur. En tant que personnage clé de la ville, vous commencerez avec rien de plus qu’un modeste feu de camp, mais votre vision et votre leadership guideront le développement de toute la ville et de ses citoyens. Avec d’autres personnages s’occupant des tâches plus petites et plus routinières, votre rôle de gouverneur semble plus détendu, vous donnant la liberté de vous concentrer sur l’avenir de la ville et de plonger dans les dangers qui vous attendent.