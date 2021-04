Le super fan de Trump et le conservateur de la vente d’oreillers, Mike Lindell, a lancé une nouvelle plateforme de médias sociaux pour coïncider avec une poursuite de 1,6 milliard de dollars qu’il a intentée contre Dominion Voting Systems, qu’il attribue à la perte électorale de Trump.

Lindell a lancé son site de médias sociaux FrankSpeech.com lundi, anniversaire des batailles de Lexington et Concord, les deux premiers engagements de la guerre révolutionnaire en 1775. Le site Web lui-même était représenté comme une riposte contre la domination d’Internet par Big Tech , qui s’est solidifié au cours des derniers mois alors que les médias sociaux ont expulsé des centaines de milliers de personnalités pro-Trump de leurs plateformes. Lindell lui-même a présenté ses compatriotes et le site lui-même comme un événement révolutionnaire dans lequel «des millions»De comptes partageant les mêmes idées, tous bannis des grandes plateformes (ou sur le point de l’être), pourraient lutter contre la puissance massive de Google, Facebook et Twitter.

Cependant, alors que Frank Speech continuait d’inviter des personnes à s’inscrire, le site Web était en proie à des problèmes et les personnes qui tentaient de s’inscrire vers 8 heures du matin, heure locale, étaient bombardées de frustrations.500 Erreur de serveur interne»Et autres brefs déraillements.





Lindell, qui vend des oreillers avec beaucoup d’enthousiasme sous le nom de marque My Pillow et est devenu l’un des porte-parole les plus flamboyants de l’ancien président, n’a cependant pas été aussi facilement vaincu, après avoir aligné une série d’invités patriotiques désireux de célébrer l’anniversaire. de la Révolution américaine, et ils ont continué à discuter avec le détaillant bavard pendant que le site s’efforçait de se remettre en ligne.

« Nous allons continuer à vivre jusqu’à ce que les fonctionnalités du site reviennent et que les utilisateurs puissent s’inscrire à Frank Social», A déclaré Lindell avec ferveur, confiant dans sa capacité à diffuser en direct jusqu’à 48 heures dans sa bataille contre les ennemis de Trump«pour garantir le rêve américain, la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » Les invités avaient beaucoup à dire contre les forces politiques qui dirigent actuellement les États-Unis, se référant à «cannibalisme spirituel»Et brandissant Lindell et sa nouvelle plate-forme de médias sociaux pour des éloges.

Lindell avait également un autre tour dans sa manche, annonçant lundi qu’il allait poursuivre Dominion Voting Systems (DVS), une société qui fabrique des logiciels de vote, pour son prétendu « suppression de la parole et attaques contre [Lindell’s company MyPillow]. » Le procès de 1,6 milliard de dollars est venu en réponse à la poursuite lourde de DVS, qui visait non seulement MyPillow mais Lindell lui-même, causant prétendument des dommages. DVS a poursuivi Lindell et sa société pour 1,3 milliard de dollars en février, affirmant que toutes les allégations que Lindell avait faites contre la société, qu’il accusait d’avoir commis une fraude contre le président de l’époque, Donald Trump pendant les élections, avaient été faites par Lindell s’exprimant en son propre nom. plutôt qu’en tant que PDG de MyPillow.





Lindell a intenté quatre poursuites au total, contre des attaquants résultant des poursuites qu’il avait initialement intentées à la suite de la poursuite pour fraude électorale, et a juré de s’attaquer à certaines de ses cibles dans le « marché libre. » Frank Speech est destiné à servir de plate-forme sans censure, bien qu’il puisse aller à l’encontre des plans visant à supprimer complètement la censure, avec des efforts pour interdire les blasphèmes et prendre le nom du Seigneur en vain. Un autre concurrent de Big Tech ciblera Amazon.com « patriotiquement, »Avec le nom prévu« MyStore ».

Lindell a été banni de Twitter en janvier pour avoir continuellement fait référence à ce qu’il a décrit comme une fraude électorale au cours des deux mois précédents – des actions que la plateforme avait progressivement réprimées, en particulier après que des manifestants pro-Trump sont descendus au Capitole au début du mois pour perturber les plans de certification Victoire électorale du démocrate Joe Biden.

