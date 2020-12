L’un des partisans les plus bruyants du président Donald Trump, le PDG de My Pillow, Mike Lindell, est convaincu que le républicain sera réélu après une réunion avec l’avocat Sidney Powell.

Lors d’une manifestation devant le domicile du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, qui comprenait un corbillard portant de faux bulletins de vote pour représenter des personnes décédées qui auraient voté à l’élection présidentielle, Lindell a fait connaître sa confiance absolue en Trump.

«Je veux faire passer le mot que Donald Trump sera notre président pour les quatre prochaines années», Lindell a déclaré à Fox News.

Aussi sur rt.com « Deep State Dan »: le représentant du GOP Crenshaw a appelé « créature des marais », comparée à John McCain après avoir exhorté les Géorgiens à voter lors du second tour du Sénat

«Quand je fais tapis comme je l’ai fait pour le président en 2016,» Lindell a ajouté, «Je fais mon devoir de diligence et je vais là-bas, et je pourrais m’asseoir ici et vous dire, à 100%. Pas 98%. 100 pourcent. »

Le propriétaire de l’entreprise et auteur a déclaré qu’il avait parlé aux avocats de Trump Lin Wood et Sidney Powell, alors il le savait «De première main» il existe suffisamment de preuves pour prouver les allégations de fraude électorale de Trump dans des États comme la Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie.

Lindell a allégué dans une interview séparée avec Right Side Broadcasting Network que Trump recevait tellement de votes qu’il « Cassé les algorithmes » des machines à voter du Dominion, puis les votes ont été changés en Biden. Trump a également affirmé que les machines à voter du Dominion utilisées pour compter les bulletins de vote auraient pu être falsifiées, et il a également allégué que des décharges de bulletins de vote illégaux dans divers comtés des États swing ont aidé Biden à sortir victorieux de l’élection.

«Il y a tellement [evidence] que quand tout le monde verra ce qu’il y a là-bas, même les démocrates vont dire, ‘eh bien, au moins nous avons essayé.’ »- Mike Lindell pense toujours que Trump est sur la bonne voie pour servir quatre ans de plus pic.twitter.com/vAQb3jZEm3 – Aaron Rupar (@atrupar) 4 décembre 2020

Mike Lindell affirme que Trump a reçu tellement de votes qu’il a «cassé les algorithmes et les machines», puis les enquêteurs ont décidé de «remplacer» les votes pour Biden pic.twitter.com/1UTdOGuPPN – Aaron Rupar (@atrupar) 4 décembre 2020

Lindell, dont la société fait beaucoup de publicité sur Fox News, participe à la tournée en bus de la Marche pour Trump, un voyage à travers plusieurs États destiné à mettre en évidence la corruption présumée lors de l’élection présidentielle.

«Nous allons finir à Washington. Je veux que les gens sachent ce qui s’est passé parce que les médias grand public ne vous le montrent pas». il a dit, « Mais toute la corruption, au moment où tout est ouvert ici et qu’ils le voient, même les démocrates vont dire: ‘Wow, au moins mon parti a essayé de le voler.' »

Nous sommes unanimes! @realDonaldTrump sera notre président pendant encore quatre ans! pic.twitter.com/GWqoE8TEcS – Mike Lindell (@realMikeLindell) 4 décembre 2020

Le soutien de Lindell aux efforts juridiques de Trump pour prouver qu’il était le véritable vainqueur de l’élection présidentielle a valu au conservateur une nouvelle série de critiques déclenchées par les libéraux sur les réseaux sociaux.

Mes compatriotes américains, je veux juste que vous sachiez que nous, les Minnesota, sommes pour la plupart des gens sensés et aimants. Je répète le plus. S’il vous plaît, ne tenez pas Michelle Bachman et My Pillow Guy contre nous pour toujours. Nous avons des fous comme tous les états, mais veuillez nous pardonner. 😊 – Lac Henry (@ Lakeshow73) 4 décembre 2020

Délirant. https://t.co/IP4pVtRsPp – Norma Love (@APnlove) 4 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!