“My Hero Academia” Saison 6 : quand diffuser la série animée sur Crunchyroll

Il est temps de se préparer pour une autre année scolaire pleine d’action à UA High School, alors que la populaire série animée My Hero Academia devrait revenir cet automne. Certains fans ont peut-être eu leur dose du drame de classe A contre classe B qui a suivi son cours dans la saison 5, mais le dernier épisode promet de plonger dans la nouvelle bizarrerie de Deku et la grande guerre des héros adolescents avec les méchants. Les téléspectateurs peuvent commencer à diffuser la saison 6 sur Crunchyroll le 1er octobre.

La bande-annonce finale de la sixième saison de My Hero Academia a donné aux fans un aperçu de ce qui allait arriver pour Deku et le reste des héros. Leurs ennemis sont toujours occupés à comploter. Selon Crunchyroll, Shigaraki – qui est sans doute toujours le plus grand haineux d’UA – se heurte à une autre cohorte de méchants.

Bakugo, Todoroki et Deku font leur stage à l’agence Endeavour, Deku en apprenant plus sur Blackwhip, sa nouvelle bizarrerie. Mais l’arc de cette saison plonge dans la querelle de Shigaraki avec Re-Destro, chef de l’Armée de libération métahumaine. D’une manière ou d’une autre, il “récupère des souvenirs oubliés de sa terrible enfance et se réveille”. Shigaraki prend le contrôle de l’Armée de libération métahumaine, renforce sa portée et vise plus de pouvoir et de destruction. Ouais.

En plus de MHA, Crunchyroll diffuse une multitude d’autres titres d’anime cet automne. Uzaki-chan veut sortir ! La saison 2 et Spy x Family débarquent le 1er octobre, et Mobile Suit Gundam : The Witch From Mercury arrive le 2 octobre. Homme à la tronçonneuseto Your Eternity et Mob Psycho 100 III font également partie des sorties d’octobre.

Les fans peuvent regarder les cinq premières saisons de My Hero Academia sur la plateforme en versions doublées ou sous-titrées. Les abonnements Crunchyroll vont de 8 $ à 15 $ par mois, après un essai gratuit de 14 jours.

