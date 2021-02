«  My bloody valentine  »: Machine Gun Kelly dit sur Instagram qu’il porte le sang de Megan Fox autour de son cou

Machine Gun Kelly et Megan Fox ont célébré leur première Saint-Valentin ensemble de façon inhabituelle dimanche.

Le musicien, né Colson Baker, a partagé une publication sur Instagram suggérant qu’il porte une partie du sang de Fox dans un collier.

«Je porte ton sang autour de mon cou», a écrit Kelly à côté d’une galerie Instagram qui comprenait des émojis tels qu’une rose rouge, une goutte de sang et un couteau. «Ma foutue valentine», ajouta-t-il.

La galerie comprenait des photos inédites du couple et une photo d’un flacon en verre avec ce qui semblait être une goutte de sang suspendue à une petite chaîne.

Le geste rappelle Billy Bob Thornton et Angelina Jolie, qui ont eu une relation au début des années 2000.

Comme Thornton l’a expliqué à The Hollywood Reporter, le duo portait des médaillons transparents assortis, car Jolie « pensait que ce serait intéressant et romantique si nous prenions un peu de lame de rasoir et nous coupions les doigts, enduisions un peu de sang sur ces médaillons et vous le portiez juste autour de votre cou. comme si vous portiez les cheveux de bébé de votre fils ou de votre fille. «

Fox n’a pas rendu la pareille sur le thème du sang dimanche, mais a écrit une ode d’amour obsédante à Kelly sur Instagram. À côté d’une galerie de photos ludique des deux, elle a écrit:

voilà mon coeur

se manifestent hors de mon corps

drapé dans la silhouette imposante d’un garçon particulièrement beau magique et hanté

cinétique et torturé

éthéré et dangereux

cosmique

sans foi ni loi

éternel

génie créatif le voyage sera probablement périlleux

mais il n’y a pas de destination sans lui happy valentine’s day rehab barbie

Les deux ont joué ensemble dans le clip de Kelly « Bloody Valentine ». Quand Kelly a annoncé la relation en juillet, il a écrit à propos de Fox, qu’il « a attendu l’éternité pour vous retrouver … »

