My ArchiSchool met en avant dix projets d’étudiants en architecture

Spectacles de l’école Dezeen : une maison qui s’inspire des maisons japonaises traditionnelles est incluse dans cette exposition scolaire réalisée par les étudiants de My ArchiSchool.

Sont également inclus un centre vétérinaire pour l’accueil des chats et la conception d’un immeuble de grande hauteur inspiré de The Shard à Londres, au Royaume-Uni.

Institution: Mon ArchiSchool

École: Mon ArchiSchool

Cours : Programme de conception architecturale 1.0

Tuteurs : Alice Cheung

Déclaration de l’école :

Mon Archischool et mes étudiants ont commencé à expérimenter davantage la conception durable avec une architecture en bois, afin de réduire les émissions de carbone du béton.

Le studio propose une introduction à la formation en architecture et à la conception numérique à ceux qui recherchent des connaissances et des compétences pour les aider dans leurs aspirations professionnelles futures.

L’organisation basée à Hong Kong propose des cours en personne et en ligne pour aider les jeunes à développer des compétences en modélisation 3D pouvant être appliquées à de futures carrières en architecture et en urbanisme.

Destinés aux enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans, les différentes étapes de cours commencent au niveau débutant et progressent pour couvrir une gamme d’outils, d’interfaces et de sorties.

Une variété de forfaits de programmes sont offerts à ceux qui souhaitent développer un large éventail de compétences sur plusieurs sessions.

Ceux-ci incluent la rédaction et le développement d’un portfolio, tandis que le package le plus complet se termine par une exposition des travaux des étudiants après huit mois d’études.

Student Hostel Conception d’une structure suspendue (architecture en bois) par Evan Sun

« Sun a déployé une géométrie simple d’une pyramide en bois pour servir de noyau structurel, avec la crête étendue au sommet.

« Il a ensuite suspendu le système de façade à la structure élevée afin de réduire le nombre de points de connexion de la façade touchant le sol.

« Cela aidera la structure en bois à sécher facilement et à minimiser le risque d’être endommagée par le trempage dans l’eau.

« Inspiré du Shard à Londres, le design présente un gratte-ciel avec une géométrie similaire. »

Étudiant: Evan Soleil

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception d’une auberge étudiante avec balcons (architecture en bois) par Sean Lee

« Lee a conçu cette résidence étudiante avec de nombreux balcons irréguliers pour les étudiants, donnant l’illusion de bouger et en faisant un lieu de vie intéressant.

« Lee a choisi que l’auberge elle-même soit une communauté, mais elle devrait aussi être un endroit comme chez soi.

« L’intimité de l’individu doit être mise en valeur, c’est pourquoi il l’a réalisé avec diverses formes triangulaires sans alignements évidents. »

Étudiant: Sean Lee

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception de Hideaway Home avec zone d’amis par Sophia Xue

« L’amitié est très importante pour Xue. Lorsqu’elle a conçu un projet de maison cachée, elle a insisté pour que ce soit une zone d’amis.

« Les utilisateurs de cette maison peuvent profiter de moments de calme et d’intimité, mais ces moments ne sont pas nécessairement seuls – il suffit de s’asseoir avec un ami et de regarder. Ce moment s’appelle l’amitié.

« Elle a adopté une structure en bois basse, comme si la maison faisait partie d’une forêt.

« L’éclairage naturel illumine l’intérieur tandis que les fentes verticales de la structure en bois elle-même servent de dispositif d’ombrage pour réduire la lumière directe du soleil grâce à la chaleur. »

Étudiant: Sophie Xue

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception de maison Hideaway avec un jardin secret par Alanna Mak

« Il y a un chemin secret à l’intérieur de cette maison.

« Cela commence au parvis avec l’entrée principale, puis continue jusqu’à la cour du milieu et se termine au jardin secret à l’arrière.

« Elle a expérimenté les nouvelles formes possibles à articuler avec des structures triangulaires en bois inspirées des maisons traditionnelles japonaises.

« La cour centrale assure une ventilation naturelle et des sources d’éclairage pour toute la maison tandis que les faces extérieures pourraient être fermées pour des raisons d’intimité et de sécurité. »

Étudiant: Alanna Mak

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception d’une clinique pour chats à l’intérieur d’un immeuble en bois par Kyla Ho

« Ho adore les chats – elle continue d’aider les chats sans abri à trouver leur propre refuge.

« Elle a conçu un lieu semblable à celui d’une maison pour cette clinique pour chats.

« En commençant par une étude de forme structurelle en bois de grande hauteur, elle relie les étages d’attente et les étages médicaux avec un escalier intérieur pour les utilisateurs.

« Elle a utilisé un grand système de murs en verre soutenu par un système de fermes en bois pour fournir un éclairage naturel pour le plaisir des chats et des humains.

« Grâce à la conception d’ombrage externe en bois, l’éblouissement et la chaleur seraient réduits pour un confort optimisé. »

Étudiant: Kyla Ho

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception de maison cachée par Bernice Chan

« Cette conception architecturale saisissante présente une structure ovale futuriste posée sur une falaise surplombant l’océan.

« Les murs creux et le toit incurvé du bâtiment se fondent harmonieusement dans le paysage naturel, mettant l’accent sur la légèreté et l’ouverture.

« Il utilise un cadre unique qui semble flotter au-dessus du sol, offrant une vue panoramique sur la mer et la verdure environnante.

« A l’intérieur, l’aménagement est minimaliste mais accueillant, avec du parquet et un mobilier confortable qui encouragent la détente.

« Cette conception innovante améliore non seulement l’attrait esthétique de son cadre côtier, mais favorise également une connexion transparente entre les environnements intérieurs et extérieurs. »

Étudiant: Bérénice Chan

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception de clinique pour chats par Chloe Ching

« Ching s’est concentré sur la conception d’une atmosphère chaleureuse pour les animaux, avec la zone environnante à l’extérieur du bâtiment également conçue pour se sentir à l’aise et en sécurité, presque comme un câlin.

« Cela donne l’impression d’être un refuge sûr, un sanctuaire, créant un sentiment de confiance et de sécurité.

« De cette façon, cela attire plus de patients à la clinique et réduit la panique chez les chats qui ont peur des vétérinaires.

« Dans l’ensemble, outre le motif des oreilles de chat, son objectif principal était de procurer un sentiment de confort aux humains et aux animaux dans un endroit communément associé à la peur, à l’effroi et à de nombreuses aiguilles. »

Étudiant: Chloé Ching

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Conception de clinique pour chats par Nicole Ching

« À l’ère du développement des maladies, il existe une demande pour que les humains assurent leur sécurité et celle de leurs chats.

« Cette clinique féline est conçue avec un espace d’accueil, une zone d’attente cosy, un jardin intérieur, une aire de jeux pour chats et surtout, 2 sections médicales – une pour les contrôles et l’autre pour les maladies dangereuses et contagieuses, avec des entrées séparées pour diminuer les risques de contamination croisée.

« L’inspiration pour cette clinique était une tête de chat, comme en témoignent les formes triangulaires utilisées dans tout le bâtiment et les fenêtres en zigzag à l’avant de la clinique, représentant les dents pointues du chat. »

Étudiant: Nicole Ching

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Student Hostel Design avec façade double peau (architecture en bois) par Albus Oscar Chung

« Inspiré par la forme du corps d’un gecko, Chung conçoit cette auberge étudiante avec un jardin aérien pour les étudiants.

« Lorsque je vivais dans les auberges d’Oxford pour les programmes d’été, j’ai découvert que j’aimais être entouré de jardins ; le parfum et les couleurs ont inspiré le design de mon auberge avec des jardins surélevés.

« Le rez-de-chaussée à Hong Kong est surpeuplé et il serait beaucoup plus facile de le surélever.

« Il a réalisé la structure en bois en porte-à-faux pour créer un espace ouvert surélevé, tout en fabriquant une façade à double peau à l’autre extrémité pour la rendre physiquement équilibrée.

« En outre, un tel système de façade fournira une propriété d’étanchéité plus durable à l’ensemble de la structure en bois de grande hauteur ; l’approche multicouche pourrait être l’une des solutions à long terme pour que le bois devienne une option privilégiée en matière de durabilité. »

Étudiant: Albus Oscar Chung

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Café design à accès universel par Nicole Tsoi

« Mon modèle de café à Hong Kong procure un sentiment d’inclusivité en présentant des éléments de conception qui rendent l’espace convivial pour tout le monde.

« Par exemple, la rampe offre un itinéraire aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui peuvent avoir des difficultés à monter un escalier.

« L’extérieur en verre offre aux clients une vue sur Hong Kong local, leur permettant de découvrir la culture robuste qui les entoure.

« De plus, cette conception combat les problèmes de durabilité tels que les émissions excessives de carbone en utilisant l’éclairage naturel et l’ombrage naturel des gratte-ciel pour éviter la surchauffe. »

Étudiant: Nicole Tsoï

Cours: Programme de conception architecturale 1.0

Contenu du partenariat

Cette exposition scolaire est un partenariat entre Dezeen et My ArchiSchool. Découvrez-en plus sur le contenu du partenariat Dezeen ici.