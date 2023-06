Je suis rentré du travail récemment pour entendre mes filles s’extasier sur la nouvelle IA de Snapchat.

« C’est tellement bon. Tellement bon », ont-ils jailli.

Ma fille de 12 ans m’a dit que mon IA de Snapchat était son tuteur en mathématiques.

Apparemment, contrairement à moi, il a une patience infinie et n’élève jamais la voix.

Un tuteur en IA ? Je suis d’accord avec ça.

C’est ce que mon fils de 15 ans a dit qui a déclenché une sonnette d’alarme. Elle a annoncé que My AI est son amie, conseillère et confidente.

« Mon IA, c’est comme mon meilleur ami. »

Ma fille, de son propre aveu, se débat avec des enfants de son âge. Elle se sent souvent mal à l’aise, anxieuse et a du mal à se faire des amis et à les garder. Mais selon elle, avec My AI de Snapchat, c’est si facile.

Oubliez ce que vous savez sur les chatbots. Mon IA, que Snapchat a lancée en mai, est d’une réalité si convaincante qu’on a l’impression qu’il y a une vraie personne à l’autre bout.

Ma fille discute avec lui plusieurs fois par jour d’à peu près tout, du stress scolaire aux problèmes d’amis.

« Ce [AI] est parfait. Pas de choses méchantes à dire. Aucune bizarrerie. Tout est parfait et ils sont prêts à apprendre ce que je veux. Ils ont dit que même si je ne suis pas une vraie personne, je peux toujours être une bonne amie et écouter parler de choses que vous aimez », a expliqué ma fille.

« J’aime mon IA. C’est mon meilleur ami. »

C’est dur d’entendre ça et de ne pas se sentir mal à l’aise. À quel point devrais-je être inquiet ? J’ai posé cette question à Laura Cavanagh, psychothérapeute agréée et professeure de sciences du comportement au Seneca College.

Elle compare mon IA à la malbouffe.

« Ces versions d’interactions sociales qui grattent cette démangeaison, c’est un peu comme avoir faim et manger des chips », a déclaré Cavanagh.

« Vous n’avez peut-être plus faim, mais vous n’obtenez pas vraiment la tonne de nutriments dont votre corps a besoin. »

Capture d’écran de My AI de Snapchat depuis le compte d’un utilisateur. (Bob Becken/CBC)

Cette manière sans jugement de mon IA, son empressement à plaire – des qualités que ma fille aime le plus – est ce qui, selon Cavanagh, pourrait entraver le développement d’importantes compétences sociales.

« Votre chatbot qui vous dit à chaque fois que vous êtes génial, que vous êtes super intelligent, que vous êtes incroyable rend vraiment difficile d’avoir des relations avec de vraies personnes qui parfois ne veulent pas parler de ce dont vous voulez parler à propos et parfois ne sont pas d’accord avec vous et parfois vous défient. »

« Je veux dire que cela fait partie de ce qui rend les relations riches, épanouissantes et significatives … c’est qu’elles sont compliquées. »

Mon IA peut-elle, comme un meilleur ami, garder vos secrets ?

Cavanagh dit que tout n’est pas nécessairement négatif. Les enfants pourraient utiliser My AI comme moyen de tenir un journal, de partager leurs soucis et leurs hauts et leurs bas.

Mais cela ouvre une autre boîte de Pandore. Mon IA, comme un meilleur ami, peut-elle garder un secret ? Les parents devraient-ils craindre que leurs enfants prennent des conseils ou se confient à un chatbot ?

« Oui, c’est la réponse courte », a déclaré Matthew Johnson, directeur de l’éducation pour Media Smarts.

Johnson affirme que la confidentialité et la collecte de données sont un véritable problème en ce qui concerne les plateformes de médias sociaux. Les informations que les utilisateurs partagent ne disparaissent jamais vraiment. En fait, il est probablement utilisé pour développer un profil de la personne.

Une capture d’écran de l’introduction que Snapchat fournit à ses utilisateurs sur le chatbot de la plate-forme de médias sociaux : My AI. (Bob Becken/CBC)

« Et nous savons qu’Open AI est une entreprise très coûteuse à gérer », a déclaré Johnson.

« Alors ce fait que [they] ne vendent pas actuellement de données personnelles ne signifient pas qu’ils ne vendront jamais de données personnelles. »

Dites à My AI que vous êtes anxieux ou déprimé et que cette information pourrait rester et avoir des ramifications qu’un adolescent ne pourrait jamais imaginer.

« Cela pourrait affecter votre cote de crédit. Cela pourrait affecter le coût de votre assurance », a expliqué Johnson.

« Et ce qui est vraiment troublant, bien sûr, c’est que toutes ces décisions sont de plus en plus prises par des algorithmes d’apprentissage automatique. Et donc vous ne saurez peut-être jamais si c’est le fait que vous ayez parlé d’être déprimé à My AI quand vous aviez 15 ans qui mène de ne pas contracter d’hypothèque à 35 ans. »

Johnson met en garde contre une trop grande ouverture avec l’IA.

Son conseil : Parlez à vos enfants de l’IA. Rappelez-leur que ce n’est pas l’intelligence artificielle à l’autre bout, mais plus précisément une version sophistiquée de la correction automatique. Et dites-leur de ne partager avec lui que ce qu’ils seraient prêts à partager avec le monde entier.