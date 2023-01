MVP NFL: Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Justin Jefferson parmi les principaux prétendants au titre de MVP de la ligue | Nouvelles de la NFL

Jalen Hurts, Patrick Mahomes et Justin Jefferson sont tous en lice pour le titre de MVP de la ligue en 2022

Alors que la saison régulière 2022 est encore à deux semaines de sa conclusion et que les champions du Super Bowl ne seront couronnés qu’à la mi-février, nous accueillons dimanche 2023… et quoi de mieux pour sonner la nouvelle année que de spéculer sur qui sera couronné MVP de la ligue dans la NFL ?

Ici, nous avons sélectionné les cinq principaux prétendants de la ligue dans la course cette saison, avec une contribution supplémentaire sur chaque espoir de l’analyste NBC et ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms.

“C’est l’une des années les plus intéressantes que nous ayons eues depuis un moment en termes de conversation MVP”, a déclaré Simms sur Pro Football Talk (Sky Sports NFL, en semaine, 18h). Le gagnant n’étant pas annoncé avant la cérémonie de remise des prix NFL Honors pendant la semaine du Super Bowl, qui avez-vous comme homme à battre cette année?

Jalen Hurts, Eagles de Philadelphie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de la saison NFL 2022 jusqu’à présent de l’espoir MVP, Jalen Hurts Découvrez les meilleurs jeux de la saison NFL 2022 jusqu’à présent de l’espoir MVP, Jalen Hurts

Les Eagles détiennent actuellement le meilleur record de la NFL, à 13-2 avec deux semaines à faire, avec Hurts – absent pour la deuxième de ces défaites, contre les Cowboys de Dallas la semaine dernière, avec une entorse à l’épaule – un élément clé de leur succès.

Hurts a 3 472 verges par la passe cette saison, pour aller avec 22 touchés et seulement cinq interceptions. Ajoutez cela à 747 verges au sol (troisième parmi les QB) et 13 scores au sol (à égalité au deuxième rang de la NFL) et il est facile de comprendre pourquoi le quart-arrière de troisième année est considéré comme l’un des principaux prétendants au titre de MVP de la ligue en 2022.

Simm : “Je ne pense pas que vous devriez retirer le MVP à qui que ce soit s’il n’a raté qu’un seul match. Je ne pense pas que cela devrait l’influencer.

“Si vous allez voter pour Jalen Hurts, alors vous devriez voter pour Jalen Hurts. Il a fait du très bon travail, a passé une excellente année. C’est un sacré joueur, le leader de cette équipe de football.

“Je comprends comment fonctionne le prix MVP de la ligue, mais pour moi, il n’est pas nécessairement le joueur le plus précieux du football. C’est plus qu’ils sont une équipe phénoménale – pas que je veuille diminuer ses réalisations cette année.”

Patrick Mahomes, chefs de Kansas City

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur certaines des meilleures pièces de Patrick Mahomes cette saison, dans sa tentative de décrocher son deuxième prix MVP Un regard sur certaines des meilleures pièces de Patrick Mahomes cette saison, dans sa tentative de décrocher son deuxième prix MVP

Après avoir mené les Chiefs à un septième titre consécutif dans la division AFC West, Mahomes est le favori de nombreuses personnes pour remporter un deuxième gong MVP au cours de ses cinq premières saisons en tant que quart partant de la NFL, après avoir également gagné en 2018.

Le joueur de 27 ans a déjà décroché une quatrième année de carrière avec plus de 4 500 verges par la passe et 35 touchés par la passe, avec des notes en tête de la ligue de 4 720 et 37 en 2022. Seul Tom Brady, et sa longue carrière de deux décennies, a eu plus ces saisons (cinq).

Mahomes n’a également besoin que de 522 verges offensives supplémentaires lors des deux derniers matchs de Kansas City pour le voir dépasser Drew Brees (5 562 en 2011) pour le plus de l’histoire de la NFL.

Autant qu’un deuxième prix MVP de la ligue est dans son viseur, c’est un deuxième anneau du Super Bowl qu’il surveillera vraiment à la mi-février.

Simm : “Mahomes, cette année, il a été phénoménal – encore une fois, il a certaines des pièces les plus phénoménales de l’année.

“Je pourrais affirmer à bien des égards qu’il a été meilleur cette année que l’année où il a remporté le titre de MVP. Les Chiefs ne sont peut-être pas aussi explosifs, il a donc dû être plus efficace. Et leur défense est un peu préoccupante, c’est donc toujours à lui de marquer 30 points chaque semaine.

“Il a apporté des corrections à son jeu et a été pris dans de nombreux grands moments. Il rend trop souvent le “mode panique” facile.

“Bien sûr, il veut le Super Bowl, mais il voudrait aussi le MVP. Tout cela fait partie du CV qui vous mesure contre les Bradys. [Peyton] Mannings, le [Aaron] Rodgers et tous ces gars.”

Josh Allen, Buffalo Bills

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux d’une incroyable saison 2022 par le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen Regardez les meilleurs jeux d’une incroyable saison 2022 par le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen

Le quart-arrière des Bills Allen est le deuxième derrière Mahomes pour le nombre total de verges (4 775) et de touchés (39) cette saison, une grande partie de son succès important étant sur le terrain.

Allen fauche les défenseurs comme aucun autre, un redoutable bélier QB dont les 746 verges au sol en 2022 le placent quatrième parmi les QB. Et cela ne doit pas oublier le canon absolu d’un bras qu’il possède, avec les Bills qui l’ont monté jusqu’à un record de 12-3 cette saison pour les voir actuellement en possession de la tête de série n ° 1 de l’AFC.

Un début de saison torride l’a désigné comme l’homme à battre, bien que ses 13 interceptions – à égalité au deuxième rang de la ligue – aient peut-être nui à son stock.

Simm : “Il [Allen] n’a pas le même casting de soutien que Jalen Hurts a à Philadelphie. C’est pareil pour Mahomes aussi. Ils n’ont pas l’une des meilleures défenses du football, la meilleure ligne offensive.

“Comment ne pas regarder les Bills et dire, ‘Oh mon dieu, que serait cette équipe sans ce gars ?’ .

“C’est là que je le regarde, lui et Mahomes, et que je les favorise dans cette conversation MVP. Vous les enlevez des Bills ou des Chiefs et il y a une baisse importante.”

Justin Jefferson, Vikings du Minnesota

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur les meilleures prises de Justin Jefferson cette saison, sans doute le seul receveur large à crier de remporter le prix MVP Un regard sur les meilleures prises de Justin Jefferson cette saison, sans doute le seul receveur large à crier de remporter le prix MVP

Aucun receveur dans l’histoire de la NFL n’a jamais été nommé MVP de la ligue. Aucun large n’a jamais dépassé 2 000 verges en une saison non plus… mais la superstar des Vikings Jefferson pourrait être sur le point de changer tout cela.

Jefferson mène la NFL à la fois en réceptions (123) et en réceptions (1 756) – les deux sommets en carrière – en 2022, le joueur de 23 ans ayant besoin de 122 verges en moyenne lors des deux derniers matchs du Minnesota pour atteindre le top 2k, tandis que 104,5 par match serait le voir battre le précédent record d’une saison de Calvin Johnson de 1 964 établi en 2012 avec les Lions de Detroit.

Cela peut sembler un défi de taille, mais Jefferson a éclipsé 100 verges en 24 de ses 48 matchs en carrière dans la NFL, à un taux de 50% – effaçant le pourcentage le plus élevé détenu par le futur Hall of Famer Julio Jones (38,6).

Simm : “Jefferson est le non-quart-arrière le plus susceptible d’émerger. Il est l’atout le plus précieux de cette équipe des Vikings, et j’aime toujours que nous revenions à cette conversation, ‘qui est vraiment le joueur le plus précieux?’

“Vous devez le jeter dans la conversation et y penser légitimement. Je ne sais pas ce que serait le Minnesota sans Jefferson? C’est remarquable presque chaque semaine de sa part.”

Joe Burrow, Bengals de Cincinnati

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de certains des meilleurs jeux du quart-arrière des Bengals Joe Burrow Un aperçu de certains des meilleurs jeux du quart-arrière des Bengals Joe Burrow

Burrow, tout comme il l’a fait lorsqu’il a mené les Bengals jusqu’au Super Bowl la saison dernière, peut avoir tendance à passer sous le radar – quelque peu noyé par le bruit créé par Mahomes et Allen qui se battent devant lui dans l’AFC.

Il est deuxième derrière Mahomes pour les verges par la passe (4260) et les touchés (34) cette saison, mais si vous enlevez le départ surprise 0-2 de Cincinnati, c’est Burrow qui mène en fait la ligue dans cette dernière catégorie, avec 31 touchés par la passe depuis la semaine. Trois.

Burrow et les Bengals sont le cheval de forme de la NFL, et ils pourraient encore voler la tête de série n ° 1 de la conférence sous le nez de Mahomes et Allen, avec une victoire sur Buffalo lundi soir et une défaite des Chiefs les voyant sauter tous les deux.

Simm : « Jetez Burrow dans cette conversation. Est-ce fou de dire que les Bengals sont la meilleure équipe de l’AFC ? Je ne pense pas.

“Ils ont battu les Chiefs trois fois de suite et ils vont affronter les Bills cette semaine. Je ne le compterais pas non plus [for league MVP] s’il sort dans certains de ces grands matchs au cours des deux dernières semaines.”

