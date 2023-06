Mutinerie en Russie : l’espoir se transforme en indifférence en Ukraine, mais certains pensent que ce n’est que le premier acte du drame de Poutine | Nouvelles du monde

Pendant une grande partie de la journée d’hier, il semblait que les ennemis de l’Ukraine étaient sur le point de se retourner contre eux-mêmes.

Des Russes tuant des Russes étaient un spectacle que les Ukrainiens regarderaient avec délectation.

Si cela semble sanguinaire, imaginez que des parties de votre pays soient violées pendant un an et demi par un ennemi commettant tous les crimes de guerre du livre.

Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : les rebelles du groupe Wagner applaudis en quittant la base

Viols, pillages, enlèvements, massacres, attaques constantes contre des cibles civiles dont un barrage.

À la fin de la journée, il y avait un sentiment de déception écrasante. « Tout le monde est désolé », a déclaré un Ukrainien, « parce que nous avions de l’espoir ».

dirigeant ukrainien Président Zelensky dit les événements des dernières 24 heures montrer que la Russie est dans le chaos, sans personne aux commandes.

Et les affirmations des analystes occidentaux selon lesquelles Poutine a été affaibli par l’épisode sont aussi une consolation.

« Poutine est dans la merde quoi qu’il arrive, parce que toute cette histoire a considérablement sapé son image de propagande en tant que leader fort », a déclaré un habitant de Kiev.

Russie semble militairement faible aussi. Prendre une armée à quelques centaines de kilomètres de Moscou peut se faire, semble-t-il, en moins d’une journée.

Poutine « a très peur », dit Zelensky



Mais le fait demeure que la menace la plus grave contre Poutine à ce jour a échoué et les Ukrainiens vont se demander ceci : si le dictateur russe pouvait déjouer un chef de guerre avec une armée de mercenaires aguerris, peut-il être menacé par quoi que ce soit d’autre ?

Et pendant qu’il reste au Kremlin, la guerre continue jusqu’à ce que ses forces puissent être vaincues.

Pas encore beaucoup de signe de cela.

Les Ukrainiens savent cependant que rien en Russie n’est tout à fait ce qu’il paraît.

« Je ne pense toujours pas que ce soit une longue trêve », a déclaré l’un d’eux. « Pourtant, ils ont fait du bruit, effrayé les Russes, montré la faiblesse de Poutine. Je ne pense pas qu’ils aient été directement d’accord sur tout, quelqu’un peut violer les accords. »

Les troupes de Wagner auraient avancé vers le nord à 200 km de Moscou lorsque leur convoi a fait demi-tour





Il y a le sentiment ici que nous n’avons vu jusqu’à présent que le premier acte de ce drame.

Il y a l’espoir que la Russie sera le plus affaiblie sur la ligne de front – là où cela compte pour les Ukrainiens deux semaines après le début de leur contre-offensive.

Pour l’instant cependant, la guerre continue avec tout ce que cela signifie pour les gens qui essaient de s’en sortir.

Avant que le coup d’État n’échoue hier, nous nous sommes rendus sur le site de la dernière frappe russe. Un hameau à la périphérie de Dnipro.

Les troupes de Wagner applaudies dans une ville russe



Un énorme trou avait creusé la rue, des légumes avaient été arrachés de leurs lits, des murs aplatis et des toits arrachés. Il n’y avait aucune cible militaire à proximité.

Onze personnes ont été blessées, dont trois enfants.

Les nouvelles de Russie étaient de peu d’importance. Ils semblaient trop fatigués par l’attaque et un an et demi de guerre pour être trop excités.

« On s’en fout de ce qui se passe en Russie, on s’en fout de ce pays, on s’en fout du tout », nous a dit un homme.

« Je ne sais pas, je me fous de ce qui se passe en Russie, qu’ils s’entre-tuent », lance un autre.

Nous le croirons quand nous verrons que cela semblait le sentiment.

Ce scepticisme semble avoir été bien fondé, pour l’instant.